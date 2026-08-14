Resumen del Outside Lands 2026: Latinidad y protesta, el espectáculo cinematográfico de Charli XCX, The Strokes siguen rockeando y las vibras positivas le dieron calidez a un fin de semana frío

Arturo Hilario

El Observador

Otro agosto, otro viaje sonoro en medio de la belleza del Golden Gate Park para miles de asistentes que escuchan a sus artistas favoritos, descubren otros nuevos y disfrutan de la niebla y la bruma de un fin de semana de verano en San Francisco.

El Festival de Música Outside Lands, que se llevó a cabo del 7 al 9 de agosto, fue la 17.ª edición presencial; si contamos la versión virtual por el COVID, Inside Lands 2020, el total asciende a 18 ediciones.

Con él llegaron los habituales restaurantes temporales, cambios en ciertas actividades y ubicaciones de los escenarios dentro del parque, así como nuevas actividades e instalaciones artísticas. La música, por supuesto, fue el evento principal, y el cartel de este año fue tan ecléctico como siempre.

Charli Strokes XCX

Los principales artistas del fin de semana fueron Charli XCX, The Strokes y RÜFÜS DU SOL, junto con otros artistas populares como The XX, Baby Keem, Turnstile, Geeze y el dúo de DJs Griztronics, quienes se presentaron como artistas de apoyo a lo largo de los tres días.

Dado que tanto Charli XCX como The Strokes habían lanzado álbumes recientemente, había mucha expectativa en torno a estos dos artistas, y ambos estuvieron a la altura en sus respectivas presentaciones de cierre: Charli XCX el viernes y The Strokes el sábado.

Aunque representan épocas y géneros musicales muy diferentes, ambos estuvieron increíbles y ofrecieron un espectáculo muy bien coordinado y entretenido. Charli XCX es una verdadera estrella del pop que se esforzó al máximo para presentar su octavo álbum de estudio, “Music, Fashion, Film” con elaboradas escenografías, iluminación y vestuario tanto para ella como para sus bailarines de apoyo.

No fue ninguna sorpresa que su presentación fuera la más concurrida el viernes por la noche, a pesar de que, al mismo tiempo, en otros escenarios del parque se presentaban opciones geniales como Modest Mouse y Griztronics.

The Strokes, quienes encabezaron el cartel del sábado por la noche, cautivaron al público con su estilo enérgico de rock indie post-punk, interpretando sus éxitos y recordándole a la gente por qué siguen siendo capaces de arrasar en el escenario y hacer bailar a la gente.

Desde su debut, un álbum eléctrico que marcó un hito en el género hace 25 años, la banda ha logrado mantenerse relevante a pesar de los largos intervalos entre el lanzamiento de sus álbumes. En abril de 2020, lanzaron por sorpresa su primer álbum en siete años, titulado The New Abnormal, que supuso, en cierto sentido, un renacimiento para una banda cuyos últimos álbumes tal vez no habían tenido la mejor acogida.

Gracias a su trayectoria y a sus álbumes más recientes, volvieron a ser cabezas de cartel por segunda vez en Outside Lands; la primera vez fue en 2021.

En un momento de su presentación, el líder de la banda, Julian Casablancas, comenzó a hablar de que su disco ocupaba un distante segundo lugar en ventas detrás de cierta otra estrella del pop que se encontraba en Outside Lands. Para sorpresa de todos los presentes, presentó a Charlie XCX para que subiera al escenario e interpretara a dúo Take it or Leave It, la canción de cierre de su álbum debut de 2001, Is This It.

Esta colaboración espectacular entre los artistas principales fue un momento mágico y demostró que, a pesar de las diferencias de edad y estilo musical, estos dos íconos de sus respectivos géneros son admiradores del trabajo y el talento artístico del otro.

Latinidad por todas partes

Como periódico enfocado en la comunidad latina, no podíamos dejar de mencionar todos los excelentes espectáculos que vimos y que tienen sus raíces en la latinidad.

Este año hubo muchos artistas latinos que viven en Estados Unidos o que provienen de países de habla hispana. Todos ellos fueron seleccionados no solo por sus raíces, sino porque representan lo mejor de los sonidos latinos nuevos y queridos de todo el mundo, y sin duda vale la pena buscarlos y verlos en vivo cuando estén en tu zona.

Not for Radio, Silvana Estrada, Bandalos Chinos, Chezile y NEZZA fueron solo algunos de los artistas latinos más destacados que se presentaron en el Golden Gate Park; entre ellos, hubo quienes hicieron su debut, otros que ya habían actuado aquí con otras bandas y uno que es un joven ganador del Premio Grammy Latino.

Not for Radio es el proyecto de María Zardoya, vocalista puertorriqueña cuya banda principal, The Marías, es una de las favoritas del indie pop y que se presentó en Outside Lands en su edición de 2022. Zardoya y su nuevo proyecto solista ofrecieron un espectáculo sensual y cinematográfico entre los árboles del Sutro Stage el domingo por la noche, ante el vitoreo del público.

Bandalos Chinos es una banda argentina de indie pop que dio inicio a la programación musical del sábado por la tarde, con un contagioso sonido electro pop que hizo que la gente bailara y sonriera al ritmo de la energía de este grupo de seis integrantes.

Chezile es el proyecto de Alejandro Sánchez, un cantautor estadounidense de Albuquerque, Nuevo México. Sus padres eran músicos de música regional mexicana y, aunque su sonido se inclina mucho más hacia el “bedroom pop” que hacia la música regional mexicana, el hecho de haber crecido rodeado de ese ambiente lo inspiró a dedicarse a la música y le dejó una huella imborrable. Su presentación en el escenario Panhandle hizo que la gente, sentada en sus mantas, se balanceara al ritmo de sus canciones llenas de sentimiento.

Silvana Estrada es una cantautora mexicana del estado de Veracruz cuya potente voz y sonidos eclécticos fusionan la música tradicional mexicana, como el son jarocho, con el jazz, la música clásica y el folclore latino. Se la ha comparado con artistas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Mon Laferte, las tres grandes del pop alternativo mexicano y latino, aunque ella misma las considera colaboradoras más que comparables.

La presentación de Estrada fue, sin duda, una mezcla de sonidos, estilos y emociones, que abarcó desde lo divertido y juguetón hasta lo oscuro y melancólico; fue cautivadora y demostró por qué ganó el premio a la Mejor Artista Revelación en la 23.ª edición de los Premios Grammy Latinos. Su estrella no hará más que brillar a partir de ahora, y fue increíble verla actuar ante un público tan íntimo en un festival tan grande. Además, se aseguró de mencionar “F*CK ICE” al final de su actuación en solidaridad con los latinos en Estados Unidos.

Por último, no podemos concluir este resumen de los artistas latinos que se presentaron en Outside Lands 2026 sin mencionar a la artista local nacida en San José, California, quien este año ofreció dos increíbles presentaciones de R&B en dos escenarios: la artista colombo-dominicana NEZZA.

Sus sonidos de R&B latino y pop en spanglish resonaron entre los árboles en su pequeño escenario del Duboce Triangle, creando una atmósfera de aventura caprichosa, mientras que su actuación anterior en el segundo escenario más grande del festival, Twin Peaks, fue la primera vez que se presentó ante un público de ese tamaño y, al mismo tiempo, su primer festival de música en el Área de la Bahía.

NEZZA se volvió viral el año pasado por su conmovedora interpretación de “El Pendón Estrellado”, la versión en español de “The Star-Spangled Banner”, al inicio de un partido de los Dodgers de Los Ángeles, justo en medio de las protestas contra el ICE de 2025 que se llevaban a cabo en esa ciudad y en todo el país. Aunque alguien del equipo le pidió que no la interpretara en español, ella lo hizo de todos modos como forma de protesta.

Esto terminó desencadenando acaloradas discusiones sobre lo que significa ser estadounidense, a pesar de que la letra de la versión en español de la canción es una letra oficial encargada por el gobierno federal de Estados Unidos.

A pesar de la controversia, NEZZA recibió elogios por su actuación y su activismo, y este año se estrenó en el Festival de Cine de Sundance un cortometraje documental titulado “La Tierra del Valor”.

Pronto más cobertura sobre Outside Lands, incluida una entrevista con Silvana Estrada.

El Outside Lands 2027 se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto de 2027. Ya puedes registrarte para la preventa “Eager Beaver” y conseguir las entradas al precio más bajo, pero esta oferta solo estará disponible hasta el 18 de agosto.