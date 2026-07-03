En reprimenda a Trump, la Corte Suprema confirma la ciudadanía por nacimiento y recalca la promesa de igualdad de la Declaración de Independencia

El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema declaró que la ciudadanía por nacimiento universal está protegida por la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, lo que significa que casi todos los bebés que nacen en los Estados Unidos se convierten automáticamente en ciudadanos estadounidenses, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El fallo rechaza la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el primer día de su segundo mandato, que tenía como objetivo poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal y para los turistas que visitan el país solo de manera temporal.

La Corte Suprema dictaminó que “según la Constitución, son ciudadanos por nacimiento”.

Una decisión reñida

El fallo se dividió en 5 contra 4 respecto al significado de la 14.ª Enmienda. Un sexto magistrado, Brett Kavanaugh, falló en contra de la orden de Trump con el argumento de que esta viola la ley federal, que el Congreso podría modificar, pero no la Constitución en sí misma, lo que hizo que el fallo fuera de 6 contra 3 en contra de Trump.

Quienes seguimos de cerca las actividades de la Corte Suprema, incluyéndome a mí, esperábamos que las tres magistradas liberales, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, fallaran a favor de la ciudadanía universal por nacimiento, pero imaginábamos que los seis conservadores se dividirían.

Dos jueces conservadores, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, se unieron a los jueces liberales para formar una mayoría ajustada.

Cuatro de los magistrados nombrados por presidentes republicanos consideran que el significado público original de la 14.ª Enmienda es muy diferente, ya que reconocía principalmente la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus descendientes después de la Guerra Civil. Sin embargo, no consideran que se aplique a cualquier persona nacida en los Estados Unidos, independientemente de su ascendencia.

En su opinión, la ciudadanía por nacimiento solo se prometió a aquellos cuyos padres fueran residentes legales con lealtad exclusiva hacia Estados Unidos. Según ellos, el pueblo estadounidense puede ampliar la ley federal para otorgar la ciudadanía a otras personas si así lo decide, pero la Constitución no lo exige.

El significado de la Declaración

El momento en que se dictó este fallo histórico es significativo, ya que se produce unos días antes del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, del 4 de julio de 1776.

Como observador de larga data de la Corte Suprema, creo que la mejor manera de entender esta controversia es considerar que refleja un profundo conflicto sobre cómo interpretamos el significado de la Declaración de Independencia y cómo esta define el significado de la Constitución.

Roberts concluye el fallo con la afirmación de que “la ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”.

Esta es una referencia a una famosa cita del presidente de la Corte Suprema Earl Warren, quien expresó su desacuerdo en un fallo de 1958 que reconocía la facultad del Congreso para privar a un estadounidense nacido en el país de su ciudadanía por haber votado en unas elecciones extranjeras. Warren, el presidente de la Corte Suprema que redactó el fallo Brown v. Board of Education en 1954 y muchas otras sentencias históricas que ampliaron los derechos constitucionales, escribió que “la ciudadanía es un derecho fundamental del ser humano, pues no es otra cosa que el derecho a tener derechos”.

En opinión de Warren, y de Roberts, la Declaración de Independencia estableció no solo la importancia de los derechos individuales, sino también la igualdad de todos en el disfrute de esos derechos. La ciudadanía debe ser igualitaria y abierta, definida de la manera más amplia que permita la Constitución, en lugar de tener un alcance limitado.

Cuando la 14.ª Enmienda amplió la ciudadanía tras la Guerra Civil, lo hizo con un lenguaje universal, refiriéndose a la raza, pero también a algo más amplio: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

En opinión de la mayoría, esto debe interpretarse de manera amplia para cumplir con el énfasis que pone la declaración en los derechos y la igualdad.

Los disidentes creen que la Declaración logró algo más: estableció un nuevo pueblo soberano que controla su propia definición de ciudadanía. Según este punto de vista, la Declaración de Independencia estableció un tipo distinto de igualdad: una participación equitativa en el control del gobierno a través de la representación política y las elecciones.

Esta perspectiva implica que los ciudadanos actuales deben aceptar ofrecer una participación equitativa en el gobierno a cualquier nuevo miembro de la sociedad, pero no existe la ciudadanía sin consentimiento: nadie puede exigir la ciudadanía en una democracia al violar sus leyes.

Aceptar o rechazar la herencia británica

En la segunda página del fallo, Roberts explica que “la historia de la ciudadanía en los Estados Unidos se remonta al derecho consuetudinario inglés”.

Si nos remontamos al caso histórico de Calvin, en 1608, la norma británica establecía que cualquier persona nacida en el dominio del rey era un súbdito por nacimiento.

Roberts escribe que “esta visión cruzó el Atlántico con los colonos, y fue adoptada sin mucho alboroto después de la Revolución, cuando los ‘súbditos’ del soberano se convirtieron en ‘ciudadanos’ de los Estados”.

Esta norma del derecho consuetudinario británico sobre la ciudadanía amplia marcó el debate en el caso clave de Wong Kim Ark en 1898. Como lo resume Roberts: “Lo que el Tribunal sostuvo en Wong Kim Ark fue sencillo: la Cláusula de Ciudadanía incorporaba el derecho consuetudinario y otorgaba la ciudadanía a casi todos los niños nacidos en los Estados Unidos”.

En opinión de quienes discrepan, el problema es que los súbditos no son ciudadanos. Eso significa que estar “bajo la jurisdicción” de los Estados Unidos es muy diferente a estar bajo la jurisdicción de Inglaterra o de cualquier otra nación anterior.

El juez Clarence Thomas expresó su desacuerdo alegando que “el principio inglés era una norma de servidumbre feudal, no una norma de ciudadanía”.

El juez Samuel Alito se mostró de acuerdo en su opinión disidente, refiriéndose al derecho consuetudinario como “una norma medieval” y una “antigua norma británica que incluso el Reino Unido ha abandonado”.

Alito insiste en que “la Declaración de Independencia repudió los fundamentos en los que se basaba el dominio británico” porque “rechazó enfáticamente la teoría británica del gobierno”.

5-4 sobre el significado del 4 de julio

La Declaración de Independencia estableció una nueva relación entre los individuos y el gobierno, pasando de un sistema en el que el gobierno controlaba al pueblo a uno en el que el pueblo controlaba al gobierno. Los súbditos se convirtieron en ciudadanos, y con ello surgió la autoridad para decidir quién podía convertirse en nuevo ciudadano.

Según la interpretación de la Constitución que prevalece actualmente, el pueblo estadounidense hizo precisamente eso a través de la 14.ª Enmienda, ampliando el alcance de la ciudadanía para darle un carácter más universal e igualitario, en consonancia con la nueva igualdad racial que consagra dicha enmienda.

La ciudadanía por nacimiento se aplica a todos los que nacen aquí. Esa opinión es ahora ley en el país.

Según la otra opinión, ahora minoritaria, la 14.ª Enmienda otorgaba la ciudadanía únicamente a aquellos “que, al nacer, deben lealtad exclusivamente a este país”.

Ambas partes coinciden, tal como lo expresó Alito, en que esta podría ser “una de las decisiones más importantes en la historia de la Corte”.

Morgan Marietta es profesora de Educación Cívica Estadounidense en la Universidad de Tennessee.