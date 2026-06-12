El republicano Steve Hilton se enfrentará a Becerra en noviembre por la gobernación de California

El republicano Steve Hilton avanza a las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará al veterano político demócrata Xavier Becerra.

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El republicano Steve Hilton pasará a la segunda vuelta de las elecciones generales de noviembre en la carrera por la gobernación de California, donde se enfrentará al demócrata Xavier Becerra en una contienda en la que ha prometido recortar el gasto y la regulación si sale elegido.

Hilton, un ex presentador británico-estadounidense de Fox News, obtuvo alrededor del 25% de los votos en las primarias del 2 de junio, con aproximadamente el 88% de los votos escrutados hasta el martes por la noche.

Su oponente, Becerra, es un ex fiscal general del estado y ex secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que surgió de un amplio grupo de candidatos demócratas.

En un comunicado, Hilton afirmó que “lideraría el movimiento por el cambio” en California y calificó a Becerra como la personificación de esa misma década y media de control demócrata.

“Mi misión es clara: ir a Sacramento, acabar con la corrupción, reducir sus gastos, ayudar a sus empresas y mejorar nuestras escuelas”, dijo. “No podemos seguir votando de la misma manera y esperar resultados diferentes”.

La victoria de Hilton deja fuera de la contienda al multimillonario demócrata Tom Steyer, quien gastó 215 millones de dólares de su propio dinero para impulsar su campaña populista e inundar las ondas con anuncios. Esto convertirá las elecciones generales en una contienda partidista tradicional durante un año de elecciones de mitad de mandato que los demócratas considerarán un contrapeso a la administración del presidente Donald Trump, en lugar de la lucha interna dentro del Partido Demócrata que esperaban los partidarios de Steyer.

California utiliza un sistema de primarias de dos vueltas ; los dos candidatos con más votos pasan a la papeleta de noviembre, independientemente de su partido.

Steyer reconoció su derrota en un comunicado el martes por la noche y respaldó a Becerra para las elecciones de noviembre. Dijo estar orgulloso de haberse ganado la enemistad de las empresas de servicios públicos, las tecnológicas y las grandes petroleras del estado, y no culpó a los californianos que “simplemente no podían soportar votar por un multimillonario”.

“Es absolutamente esencial que el candidato elegido personalmente por Trump no tenga las llaves de California”, dijo, refiriéndose a Hilton.

Con un nutrido grupo de demócratas compitiendo por los votos, Hilton lideró las encuestas durante gran parte de la contienda, entusiasmando a los votantes conservadores con promesas de recortar los impuestos sobre la renta y el impuesto a la gasolina , impulsar la perforación petrolera y derogar regulaciones ambientales como los mandatos estatales de reducción de gases de efecto invernadero.

Ha presentado su candidatura como una oportunidad para que los californianos, agobiados por los altos costos, pongan fin a “16 años de gobierno de un solo partido”. El gobernador Arnold Schwarzenegger, el último republicano en dirigir California, dejó el cargo en 2011.

“El pueblo de California ha sido muy generoso al darle al Partido Demócrata la oportunidad de demostrar que sus ideas funcionan”, dijo Hilton la semana pasada, declarando la victoria anticipadamente en una conferencia de prensa en Sacramento. “Creo que la paciencia se está agotando”.

En noviembre se enfrenta a una dura batalla.

Los demócratas de California superan en número a los republicanos en una proporción de casi dos a uno. Si bien Hilton afirma que está brindando la oportunidad de que el estado tome un rumbo diferente, en las últimas dos décadas ha habido un candidato republicano en las elecciones generales para gobernador en todas las contiendas, y, a excepción del mandato de Schwarzenegger, los demócratas las han ganado todas.

También cuenta con el respaldo de Trump, a quien los californianos desaprueban por amplio margen.

Pero no le ha restado importancia a ese respaldo.

“Creo que será de gran ayuda para los californianos tener un gobernador que mantenga una buena relación de trabajo con el presidente y su equipo”, afirmó.

La principal promesa de campaña de Hilton es eliminar el impuesto sobre la renta para los primeros 100,000 dólares de ingresos e instaurar un tipo impositivo fijo para los ingresos superiores a esa cantidad. La semana pasada declaró que su campaña considerará aumentar dicho límite tras realizar un análisis económico del coste de la vida en California. Cualquiera de las dos opciones supondría una enorme reducción de los ingresos estatales, que Hilton ha afirmado que espera compensar recortando un tercio del gasto público.

No ha explicado cómo, de ser elegido, conseguiría que dicha propuesta fuera aprobada por la supermayoría demócrata en la legislatura estatal.

Hilton nació en Londres, hijo de inmigrantes húngaros en el Reino Unido. Inició su carrera política trabajando para el Partido Conservador británico y desempeñó un papel destacado en el ascenso del primer ministro David Cameron en 2010. En 2012 se mudó a Silicon Valley, donde su esposa era ejecutiva de Google, y se aventuró en el mundo de las startups antes de lanzar un programa semanal en Fox News en 2017, durante la primera presidencia de Trump. El programa, titulado The Next Revolution, se emitió hasta 2023.