El demócrata Xavier Becerra avanza a la contienda de noviembre por la gobernación de California

Jeanne Kuang

CalMatters

El demócrata Xavier Becerra avanzará a las elecciones generales de noviembre en la contienda por la gobernación de California, culminando un ascenso repentino y espectacular para un político de carrera que basa su campaña en su experiencia y su disposición a enfrentarse al presidente Donald Trump.

Becerra, ex fiscal general del estado, obtuvo casi el 27% de los votos en las primarias del 2 de junio, con aproximadamente dos tercios de los votos escrutados al momento de que Associated Press anunciara el resultado el viernes por la tarde. De ser elegido en noviembre, sería el primer latino en ocupar el cargo de gobernador de California en más de un siglo y el primero en ganarlo por vía electoral, lo que su campaña calificó como un hito histórico.

Su oponente será el republicano Steve Hilton quien avanzará con más del 26% de los votos, aunque el demócrata Tom Steyer, que va por detrás, tiene el 21% y podría remontar en los más de 3 millones de votos que aún quedan por contabilizar. Muchos votantes demócratas guardaron sus papeletas hasta el último momento, lo que significa que los votos no contabilizados tienden a favorecer a los demócratas.

California utiliza un sistema de primarias en el que los dos candidatos con más votos pasan a la votación de noviembre, independientemente de su partido.

La contienda de noviembre podría variar drásticamente según el oponente. Si se trata de Hilton, Becerra sería el claro favorito para ganar: los demócratas en California superan en número a los republicanos casi en una proporción de dos a uno, y Hilton cuenta con el respaldo de Trump, a quien los californianos desaprueban en gran medida.

Si gana Steyer, California puede esperar una batalla campal entre las alas opuestas del Partido Demócrata, exacerbada por los cientos de millones de dólares que Steyer ha gastado de su fortuna personal solo en las primarias.

Si bien Becerra, ex gestor de fondos de inversión convertido en donante demócrata y activista climático, ha llevado a cabo una campaña progresista y ha obtenido el apoyo de allegados a Bernie Sanders, goza del respaldo de la mayor parte del establishment demócrata. Asimismo, ha recibido importantes apoyos —y financiación— de sindicatos y grupos empresariales.

Becerra, que se había mantenido en cifras de un solo dígito en las encuestas, experimentó un repunte en popularidad tras el declive político del antiguo favorito Eric Swalwell , con los demócratas del establishment favoreciendo al exsecretario de Salud y Servicios Humanos y exfiscal general del estado por encima de la exdiputada Katie Porter y el ajeno al sistema Steyer.

Fue un ascenso sorprendente y rápido para este político de carrera, de carácter apacible, que anteriormente formaba parte de un grupo de candidatos demócratas con menor apoyo en las encuestas, a quienes el presidente del partido, Rusty Hicks, presionaba públicamente para que se retiraran de la contienda.

“¿Adivinen qué? El menos favorito se mantuvo en la lucha”, dijo Becerra en un mitin la noche de las elecciones el martes en Los Ángeles, calificando su casi victoria como “el milagro cotidiano de vivir en un estado que regularmente hace que lo improbable parezca inevitable”.

La decisión llega en un momento especialmente trascendental para California. Los residentes se enfrentan a un costo de vida exorbitante, precios de la gasolina que lideran el país, agravados por la guerra en Irán, riesgos de incendios forestales que han provocado la salida de las compañías de seguros del estado, un presupuesto estatal inestable, recortes federales inminentes al extenso sistema de salud del estado y una economía debilitada por la aplicación de las leyes de inmigración.

Hasta el momento, Becerra no ha propuesto cambios políticos importantes con respecto a los dos mandatos de Newsom.

Ha declarado que, para abordar la crisis de asequibilidad del estado, declararía el estado de emergencia para congelar las tarifas de los servicios públicos y los seguros de vivienda, con el fin de analizar las razones de su aumento y hacer cumplir la legislación vigente en materia de vivienda para garantizar que los gobiernos locales planifiquen las nuevas construcciones. Al igual que otros demócratas de California, también ha manifestado su disposición a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del estado y a transitar hacia energías limpias para mantener los precios del gas asequibles.

Hijo de inmigrantes mexicanos y criado en Sacramento, Becerra inició su carrera política en la década de los 90, ganando un escaño en la legislatura estatal del área de Los Ángeles siendo un joven abogado y siendo elegido al Congreso dos años después. Ocupó el cargo durante 24 años, hasta que fue nombrado fiscal general de California en 2017 durante la primera administración Trump. Posteriormente, se desempeñó como secretario de salud durante la administración Biden.

Durante la campaña para las primarias, fue acosado por críticas a su gestión en la administración. Algunos líderes demócratas retomaron quejas sobre su liderazgo durante la pandemia, mientras que sus oponentes en las primarias señalaron repetidamente la labor de su agencia en la selección de hogares para un gran número de niños migrantes que posteriormente fueron encontrados trabajando en empleos peligrosos o de explotación.

Steyer, en particular, también destacó cómo diversas corporaciones e intereses especiales incrementaron sus donaciones para impulsar la campaña de Becerra en las últimas semanas de la contienda.

Hilton, aprovechando la frustración de los republicanos por los altos costos y las regulaciones estatales, ha presentado a Becerra como un símbolo del statu quo bajo el mandato de Newsom. Hasta el momento, Becerra no ha propuesto cambios políticos significativos con respecto a Newsom, e incluso llegó a decir durante un debate que le daría a Newsom una calificación de “A” por su esfuerzo en el tema de las personas sin hogar, que ha aumentado considerablemente en los últimos dos mandatos.

Pero Becerra superó la mayoría de los ataques principalmente haciendo hincapié en su dilatada experiencia en el gobierno y en los años de demandas que interpuso contra Trump cuando era fiscal general.

“Puedes hacer todas esas grandes promesas exageradas”, dijo esta semana refiriéndose a críticos como Steyer. “Pero lo que importa es cumplirlas”.