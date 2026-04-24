EarthTalk Q&A: Alimentos frescos para personas de bajos ingresos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

En todo Estados Unidos, las comunidades se enfrentan a un problema cada vez mayor: la falta de alimentos frescos y saludables. Con el precio de las frutas y verduras disparándose un 40 % desde 1980 y el de los alimentos procesados bajando entre un 20 % y un 30 %, muchas familias consideran que comprar alimentos procesados es la única decisión económica sensata. Ahora, dado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan de que solo uno de cada diez adultos consume suficientes frutas y verduras, ampliar el acceso a las comunidades de bajos ingresos es más importante que nunca.

Los programas de incentivos mediante vales, que proporcionan cupones, vales e incentivos económicos a personas de bajos ingresos, ofrecen una solución viable. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, introdujo en 2004 los cupones «NYC Health Bucks» de 2 dólares, que otorgaban a los beneficiarios del SNAP 2 dólares para comprar productos frescos por cada 5 dólares que gastaran en un mercado de agricultores. Al reducir la barrera económica para la compra de productos frescos, estos programas permiten a los consumidores elegir opciones alimentarias más saludables sin sacrificar la asequibilidad.

De manera similar, los programas de «recetas de productos frescos» amplían el acceso a los alimentos frescos a través del sistema sanitario: los profesionales de la salud, como médicos y enfermeros, pueden recetar frutas y verduras a pacientes con enfermedades crónicas o que carecen de acceso a alimentos nutritivos. Fresh Prescription, un programa de «recetas de productos frescos» implementado en Detroit, observó reducciones significativas en la hemoglobina H1c de sus participantes, lo que supone un menor riesgo de complicaciones de la diabetes y una mejor salud cardíaca.

Estos programas han demostrado su eficacia a la hora de mejorar tanto el acceso a opciones de alimentos frescos como la calidad de la dieta de las personas. Según Fresh Approach, una organización que ofrece el servicio Veggie Rx —un programa de «Produce Prescription»— en el área de la bahía de San Francisco, el 89 % de los participantes afirmó comer más verduras desde que comenzó el programa. «Con ocho personas en nuestra familia, he tenido que controlar mucho en qué gasto el dinero, así que recorto muchos cupones, pero no se encuentran cupones para frutas y verduras», explica Bethany Thompson, una usuaria de VeggieRx. «El programa VeggieRx ha sido fantástico porque me ayuda a poder permitirme realmente los alimentos saludables con los que quiero alimentar a todos mis hijos».

Sin embargo, la crisis de inseguridad alimentaria y nutricional en Estados Unidos está lejos de haber terminado. Las organizaciones siguen enfrentándose a una financiación irregular, lo que limita el número de personas a las que pueden ayudar directamente. Los consumidores pueden apoyar estos programas haciendo donaciones a las organizaciones asociadas y contando a otras personas cómo pueden participar. Juntos, la comunidad puede ayudar a ampliar el acceso a alimentos nutritivos para todos, por parte de todos.

CONTACTOS: Adultos que cumplen las recomendaciones de consumo de frutas y verduras, cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7101a1.htm; El poder de las frutas y verduras, thefoodtrust.org/wp-content/uploads/2022/07/the-power-of-produce.original.pdf; Comprender los programas de frutas y verduras, https://www.cdc.gov/nutrition/php/incentives-prescriptions/understanding-programs.html.

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