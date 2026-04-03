Los defensores de la comunidad LGBTQ+ critican duramente el fallo del Tribunal Supremo sobre las terapias de conversión

Los grupos que defienden a la comunidad LGBTQ+ están criticando duramente una decisión del Tribunal Supremo del 30 de marzo que anula una ley de Colorado que prohibía la terapia de conversión para menores.

El juez Neil Gorsuch, en nombre de la mayoría, argumentó que el proyecto de ley violaba los derechos de libertad de expresión de los terapeutas, amparados por la Primera Enmienda.

Jorge Reyes Salinas, director de comunicaciones del grupo Equality California, afirmó que la terapia de conversión, que intenta cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, perjudica a los pacientes al fomentar el odio hacia uno mismo.

“Todas las principales organizaciones médicas y de salud mental siguen condenando la terapia de conversión debido a su carácter perjudicial”, señaló Salinas. “Provoca depresión, ansiedad y suicidio”.

En la actualidad, 20 estados, entre ellos California, prohíben las terapias de conversión para menores. La decisión del Tribunal Supremo no deroga esas prohibiciones de forma inmediata, pero las deja expuestas a impugnaciones legales. La jueza Ketanji Brown-Jackson argumentó en su voto particular que los estados deberían poder regular la conducta profesional en el ámbito médico sin infringir la Primera Enmienda.

Angela Dallara, directora de respuesta rápida y campañas del grupo de defensa GLAAD, afirmó que debemos dar prioridad al derecho de las personas a recibir una atención médica eficaz y basada en la ciencia.

“Debemos dar mayor visibilidad a las voces de los sobrevivientes y seguir exigiendo responsabilidades a quienes difunden esta pseudociencia”, argumentó Dallara. “Las prácticas de conversión constituyen, además, una forma clara de negligencia médica y de fraude al consumidor, ya que no funcionan”.

En California, los adultos pueden presentar una demanda por negligencia médica si consideran que han sufrido daños a causa de una terapia de conversión. Un nuevo proyecto de ley en la legislatura estatal, el Proyecto de Ley del Senado 934, facilitaría la presentación de demandas y ampliaría el plazo para hacerlo.