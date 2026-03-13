La guerra de Trump contra Irán es excepcionalmente impopular entre las acciones militares estadounidenses del último siglo.

Está claro que el cambio de régimen es uno de los principales objetivos de la guerra de Estados Unidos en Irán.

“Tengo que participar en el nombramiento” del próximo líder de Irán, declaró el presidente Donald Trump el 5 de marzo de 2026.

Trump también ha dicho que podría enviar tropas estadounidenses al terreno para llevar a cabo la misión.

Trump se une ahora a una larga lista de presidentes modernos de Estados Unidos, desde Franklin Roosevelt hasta Harry Truman, Lyndon Johnson, George W. Bush y Barack Obama, quienes iniciaron guerras para derrocar regímenes hostiles o apoyar a gobiernos amigos en conflicto en el extranjero.

Sin embargo, a pesar de todos los paralelismos con la historia, la guerra de Trump contra Irán es históricamente única en un aspecto de vital importancia: en sus primeras etapas, la guerra no cuenta con el apoyo de la opinión pública estadounidense.

Una encuesta reciente de CNN reveló que el 59 % de los estadounidenses se opone a la guerra, una tendencia que se repite en todas las encuestas desde que comenzó la guerra.

Como experto en política exterior estadounidense y guerras para el cambio de régimen, mi investigación muestra que lo que probablemente está generando la oposición pública a la guerra contra Irán hoy en día es la ausencia de una gran historia con un propósito grandioso que haya reforzado el apoyo público a casi todas las guerras importantes promovidas por Estados Unidos para el cambio de régimen desde 1900. Estas narrativas amplias y llenas de propósito generan la aceptación del público para apoyar los costos de la guerra, que a menudo son elevados en términos de dinero gastado y vidas perdidas cuando está en juego el cambio de régimen.

Dos ejemplos históricos

En las décadas de 1930 y 1940, una historia ampliamente aceptada, y en gran medida cierta, sobre los peligros de la expansión del fascismo y la caída de las democracias impulsó el apoyo nacional en Estados Unidos para entrar en la Segunda Guerra Mundial y asumir los elevados costos de la guerra.

Del mismo modo, en la década de 2000, el discurso dominante sobre la necesidad de evitar que se repitieran los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de acabar con el terrorismo generó un fuerte apoyo inicial de la opinión pública a la guerra de Afganistán, con un 88 % de apoyo en 2001, y a la guerra de Irak, con un 70 % de apoyo en 2003.

Sin una narrativa comparable en torno a Irán en la actualidad, Trump y los republicanos podrían enfrentarse a grandes problemas, especialmente a medida que los costos siguen aumentando.

“Cuando los líderes estadounidenses se ven atrapados en costosas guerras de cambio de régimen que superan el apoyo nacional, tienden a dar marcha atrás, a menudo con costos políticos mucho menores que si hubieran continuado su impopular guerra.” -Charles Walldorf, Profesor de Política y Asuntos Internacionales, Universidad Wake Forest

Sin narrativa anti-Irán

Irán ha sido una espina clavada para muchos presidentes estadounidenses durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué falta? ¿Por qué no hay una narrativa con un gran propósito al inicio de esta guerra?

Dos cosas.

En primer lugar, las narrativas con grandes objetivos se basan en importantes avances geopolíticos de un régimen rival: el peligro para Estados Unidos. En el caso de la narrativa antifascista, esos acontecimientos fueron el avance de las tropas alemanas por Europa y el ataque japonés a Pearl Harbor. En el caso de la narrativa antiterrorista, fueron los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono.

Ganancias como estas por parte de los rivales resultan traumáticas para la nación. También desestabilizan el statu quo y brindan la oportunidad de que surjan nuevas narrativas con grandes propósitos y nuevas orientaciones políticas.

Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses no ven ningún peligro existencial en torno a Irán. Una encuesta de Marist del 3 de marzo de 2026 reveló que el 55 % de los estadounidenses considera que Irán es una amenaza menor o que no representa ninguna amenaza. Y el número de quienes ven a Irán como una amenaza importante, el 44 %, ha bajado desde el 48 % registrado en julio de 2025.

Por el contrario, el 64 % de los estadounidenses consideraba que Irak era una “amenaza considerable” antes de la guerra de Estados Unidos en Irak en 2003.

Los resultados de las encuestas sobre Irán no son sorprendentes. Irán está lejos de ser una amenaza geopolítica para Estados Unidos en la actualidad. Por el contrario, en los últimos años ha estado en retroceso geopolítico en Oriente Medio.

En el verano de 2025, las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán sufrieron daños importantes, “completamente destruidas”, según Trump, aunque no hay confirmación de esa afirmación, durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Y en los últimos años, Teherán ha perdido a un importante aliado en Siria y ha visto cómo su red de representantes se desmoronaba casi por completo. Irán también se ha enfrentado a unas condiciones económicas devastadoras y a protestas históricas en el país.

Como muestran las encuestas, nada de eso ha dado lugar a una narrativa con un gran propósito.

Falta una buena historia

El segundo factor que falta hoy en día para la formación de la narrativa es cualquier mensaje contundente por parte de la Casa Blanca.

En los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt utilizó su posición de autoridad como presidente para pronunciar un discurso tras otro, estableciendo el contexto de los traumáticos acontecimientos de la década de 1930, explicando los peligros que se avecinaban y esbozando el camino a seguir. Aunque con un contenido menos veraz, Bush hizo lo mismo durante casi dos años antes de la guerra de Irak.

Trump no hizo casi nada de esto antes de la guerra con Irán. Cinco días antes de que comenzara la guerra, el presidente dedicó tres minutos a Irán en un discurso sobre el estado de la Unión de casi dos horas.

Antes de eso, hizo algunos comentarios aquí y allá a la prensa sobre Irán, pero no contó historias para preparar a la nación para la guerra. Del mismo modo, desde que comenzó la guerra, las razones declaradas por el gobierno para la acción militar siguen cambiando.

No es de extrañar que el 54 % de los estadounidenses encuestados desaprueben la gestión de Trump con respecto a Irán y que el 60 % afirme que Trump no tiene un plan claro para Irán. Además, el 60 % desaprueba la gestión de Trump en materia de política exterior en general.

En comparación, los estadounidenses aprobaban la gestión de Bush en materia de política exterior en un 63 % a principios de 2003.

Sin una historia cohesionada y unificadora, tampoco es de extrañar que hoy en día haya tanta fractura política.

Las divisiones partidistas son profundas: los demócratas y los votantes independientes se oponen firmemente a la guerra. Pero la coalición MAGA de Trump también se está resquebrajando, con personas como Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene criticando duramente la guerra.

La salida

Si lo decide, Trump tiene una salida para la guerra con Irán. Es una salida que conoce bien.

Cuando los líderes estadounidenses se ven envueltos en costosas guerras para cambiar regímenes que superan el apoyo nacional, tienden a dar marcha atrás, a menudo con un costo político mucho menor que si hubieran continuado con su impopular guerra.

Cuando en 1993 se produjo en Somalia la catástrofe conocida como “Black Hawk Down”, en la que murieron 18 marines estadounidenses, el presidente Bill Clinton decidió poner fin a la misión de derrocar a los señores de la guerra que gobernaban el país. Las tropas regresaron a casa seis meses después.

Del mismo modo, tras el ataque de Bengasi en el que murieron cuatro estadounidenses en Libia en 2012, Obama retiró a todo el personal estadounidense que trabajaba en Libia en operaciones de reconstrucción del país.

Y justo el año pasado, cuando Trump se dio cuenta de que se necesitarían tropas terrestres estadounidenses para derrocar al grupo militante hutí en Yemen, negoció un alto el fuego y puso fin a su guerra aérea en ese país sin consecuencias políticas significativas.

Con la guerra de Trump contra Irán, los precios del gas siguen subiendo, es probable que mueran más soldados y las acciones son muy volátiles.

Retroceder tiene mucho sentido. La historia lo confirma.