Informe: CA debería aumentar la formación de los maestros auxiliares de preescolar.

Un nuevo informe recomendó que todos los estados, incluido California, comenzaran a exigir más educación y capacitación a los maestros auxiliares en los programas preescolares financiados por el estado.

Expertos del Instituto Nacional para la Investigación en Educación Temprana de la Universidad de Rutgers acaban de publicar un informe en el que recomiendan que los maestros auxiliares de preescolar cuenten con una credencial de Asociado en Desarrollo Infantil o equivalente, además de 15 horas de capacitación en el servicio por año y un plan de desarrollo profesional.

Chuck Flores, profesor asociado de administración educativa en la Universidad Estatal de California-Los Ángeles, quien también dirige un programa de liderazgo en la Universidad de California-Los Ángeles, dijo que tanto los maestros principales de preescolar como los maestros auxiliares deben estar bien capacitados.

“Todo se basa realmente en esas primeras calificaciones, y es muy importante que los maestros tengan un conocimiento básico de la enseñanza en ese nivel”, insistió Flores. “Pero también que trabajen con un asistente calificado que realmente apoye la enseñanza que se imparte en el salón de clases”.

Flores dijo que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ofrece capacitación a través de una plataforma en línea para maestros de todos los niveles. El informe señaló que el problema podría reducirse a una cuestión de remuneración. Los estados que exigen las mismas credenciales para los maestros auxiliares y los maestros titulares tendrían que ofrecer a los auxiliares un salario más competitivo.

Según Rutgers, los maestros de jardín de infancia de transición a tiempo completo en California ganan alrededor de 44,000 dólares al año, poco menos de la mitad del salario de un maestro titular. Los datos federales muestran que los maestros auxiliares ganan una media de unos 35,000 dólares al año.

Carissa Carrera, presidenta de la Asociación de Maestros del Valle de Coachella, dijo que los maestros auxiliares de preescolar, llamados paraeducadores, solo necesitan un título de secundaria, sin necesidad de cursar estudios universitarios en educación infantil.

“No es obligatorio”, señaló Carrera. “Si fuera obligatorio, los distritos escolares no tendrían otra opción. Muchos distritos escolares solo hacen las cosas cuando se les exige. No es muy común ver a gente que va más allá solo porque quiere”.

El programa preescolar de California ofrece clases de medio día y de día completo a niños de entre 2 y 4 años.