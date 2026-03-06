La muerte de un refugiado rohingya pone de manifiesto un sistema en crisis

SweSwe Aye

American Community Media

La muerte de Nurul Shah Alam, de 56 años, en la noche del 24 de febrero de 2026, ha desatado una oleada de dolor y demandas de rendición de cuentas por parte de las comunidades de inmigrantes y refugiados de todo Estados Unidos.

El cuerpo de Shah Alam, un refugiado rohingya que estaba casi ciego y tenía una capacidad limitada para caminar debido a problemas de espalda, fue descubierto en el centro de Buffalo cinco días después de haber sido liberado por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense durante el apogeo de una histórica tormenta de nieve en Norteamérica.

Las comunidades birmanas e inmigrantes de todo Estados Unidos exigen que se rindan cuentas por su muerte.

Una cadena fatal de acontecimientos

Al llegar a Estados Unidos a finales de 2024, Shah Alam no hablaba inglés. En febrero de 2025, fue arrestado después de entrar inadvertidamente en una propiedad privada mientras daba un paseo. Las fuerzas del orden afirmaron que blandía un arma, que en realidad era una barra de cortina que Shah Alam había estado utilizando para ayudarse a caminar. Al no comprender las órdenes de la policía, le dispararon con una pistola eléctrica y lo detuvieron.

Por temor a que el pago de la fianza provocara su deportación inmediata por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia de Shah Alam lo dejó en el Centro de Detención del Condado de Erie durante casi un año. Finalmente fue liberado el 19 de febrero de 2026. Sin embargo, en lugar de reunirse con su familia, los agentes de la patrulla fronteriza lo dejaron en una cafetería de Niagara Street sin previo aviso. Lo dejaron a ocho kilómetros de su casa, sin poder ver con claridad ni orientarse por la zona, mientras las temperaturas bajaban hasta los -1 °C.

Fallos sistémicos y preocupaciones en materia de derechos humanos

La muerte de Shah Alam se suma a una serie de noticias angustiosas para la comunidad birmana, entre ellas las recientes detenciones por parte del ICE de refugiados y solicitantes de asilo karen en Minnesota.

Steven San Yu es el fundador de Burmese Community Services, con sede en Buffalo. Señaló que, para los refugiados, la combinación del “choque cultural” y las barreras lingüísticas puede poner en peligro su vida. “Era un ser humano”, comentó San Yu. “La falta de comunicación supuso una falta de atención humanitaria básica”.

Se estima que hay entre 8,000 y 10,000 refugiados de Birmania en el área de Buffalo. La mayoría (80 %) vive muy por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la mitad reporta síntomas relacionados con traumas. Birmania ha estado sumida en una brutal guerra civil desde 2021 y sigue bajo el control de una junta militar represiva.

El alcalde de Búfalo, Sean Ryan, calificó las acciones de los agentes de la patrulla fronteriza como “inhumanas” y un “incumplimiento del deber”. El congresista del estado de Nueva York Tim Kennedy, cuyo distrito incluye Búfalo, envió una carta a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en la que pedía una investigación completa e independiente sobre las circunstancias que rodearon la muerte del refugiado de 56 años.

Una comunidad en duelo

Las organizaciones birmanas y rohingya de todo el país también están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.

“Este problema va más allá del idioma”, afirmó Cho Maung, presidente de One Myanmar Community. “Era un ser humano. A pesar de la tecnología y las herramientas de traducción actuales, faltó la compasión básica para garantizar la seguridad de una persona vulnerable”.

Maung añadió que la muerte de Shah Alam pone de relieve los riesgos comunes a los que se enfrentan todos los inmigrantes en un clima de mayor control de la inmigración.

“Este desgarrador incidente pone de relieve la urgente necesidad de rendir cuentas y tratar con humanidad a las personas vulnerables que buscan seguridad y protección”, se lee en un comunicado de la Asociación Rohingya de Los Ángeles. “Todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad o que huyen de la persecución, merecen dignidad, respeto y una atención adecuada, y no el abandono o la negligencia”.

El fundador de la asociación, KoKo Naing, añadió: “Su familia y nuestra comunidad merecen una investigación completa e independiente sobre cómo y por qué ocurrió esto, y no descansaré hasta que obtengamos esas respuestas”.

Una despedida definitiva

La comunidad birmana y rohingya de Buffalo se reunió en una mezquita local para dar sepultura al Sr. Alam el 25 de febrero, poco después del inicio del mes sagrado del Ramadán. Los rohingya son una minoría musulmana perseguida en Birmania (también conocida como Myanmar).

Aunque la causa oficial de la muerte sigue bajo investigación, las cuestiones morales que rodean sus últimos días cobran gran importancia. Mientras la comunidad de Buffalo se enfrenta a las secuelas de una de las peores tormentas de la última década, los residentes también se enfrentan a la realidad de que un vecino que huyó de la limpieza étnica en busca de seguridad pereció solo en una calle de la ciudad, a pocos kilómetros de la familia que lo esperaba.

“Shah Alam se ha ido, sin poder compartir su historia con sus seres queridos”, dijo San Yu en el funeral. “Su esposa y sus hijos están sin palabras por el dolor, pero su silencio está lleno de preguntas. Era uno de nosotros, un ser humano, y como seres humanos, todos nos quedamos con la pregunta de por qué”.

SweSwe Aye es reportera del Myanmar Gazette, donde se publicó por primera vez esta historia.