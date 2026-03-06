Horóscopo de Marzo

Aries

A partir del día 6 de marzo, Venus visitará tu signo por un periodo de 24 días. Y créelo, serán días de gozo, de diversión y de placeres románticos. Momento ideal para salir adelante y lograr todo lo que te propongas. La energía de Venus te hará lucir sano, atractivo y muy feliz.

Números de la suerte: 4-11-21-23-24-40

Tauro

Toma todo con calma y no des cabida al estrés o a añoranzas del pasado. Tu presente y futuro inmediato, serán mejores de lo que imaginas. La llegada de la primavera te devolverá el entusiasmo y la alegría de vivir. Muy pronto Venus visitará tu signo y podrás cantar ¡victoria!

Números de la suerte: 12-13-33-44-55-59

Géminis

Ya lo sabes desde el mes anterior, Mercurio tu planeta regente está retrógrado. Ten calma, mucha paciencia, y no te tomes las cosas demasiado en serio. Libera el estrés y las tensiones por medio de ejercicios, meditación y rituales espirituales. A partir del día 20 todo mejorará.

Números de la suerte: 19-22-34-35-44-69

Cáncer

Para ti hay buenas nuevas en este mes, Júpiter por fin se pone directo en tu signo después de meses de retrogradación. Podrás resolver todo tipo de problemas, especialmente aquellos que quedaron inconclusos desde el año anterior. Júpiter te trae suerte con el dinero.

Números de la suerte: 8-19-26-35-53-62

Leo

No te preocupes si tus planes deben postergarse por un tiempo, estamos bajo la influencia de Mercurio retrógrado. Cuando de inicio la primavera el día 20 de marzo, todo comenzará a marchar por muy buen camino. Podrás darle una lección de humildad a personas que te subestimaron en el pasado.

Números de la suerte: 10-14-23-32-55-66

Virgo

Tu planeta regente navega de manera retrógrada hasta el día 20 de marzo. Se aconseja posponer decisiones importantes, y no realizar viajes o tratos que involucren algún tipo de riesgo. Todo mejora a fin de mes. Y como recita el dicho “a mal tiempo, buena cara.”

Números de la suerte: 15-18-27-36-51-53

Libra

Los tránsitos planetarios de este mes, te ayudarán a reponerte de percances y de padecimientos. Decidirás vivir una vida más saludable, y quizá harás algunas mejoras en tu alimentación. De esa manera lograrás una existencia más provechosa para tu mente y tu cuerpo.

Números de la suerte: 2-7-9-14-60-68

Escorpión

Es probable que vengas batallando con algún problema de salud desde el mes pasado. Los augurios predicen que lograrás sanar, y es pronostico que después del día 20 de marzo, esos dolores y achaques serán parte del pasado. Recibirás obsequios inesperados.

Números de la suerte: 17-32-34-36-50-60

Sagitario

Los vientos soplarán a tu favor, cuando te des cuenta y agradezcas al mismo tiempo, por todas las bendiciones que posees. Asuntos de familia y de documentos legales, llegarán a muy buen término. El amor te ha causado desengaños, pero esta vez te dará mucha felicidad.

Números de la suerte: 13-22-31-40-42-43

Capricornio

La energía de los planetas está enfocada en tu casa de relaciones y comunicaciones. Suaviza críticas y comentarios, la energía es un tanto densa y podría crearte conflictos, donde no los hay. A fin de mes recibirás una noticia que hará muy feliz a tu corazón.

Números de la suerte: 9-24-25-43-45-70

Acuario

Cree en tus presentimientos y corazonadas, cuando algo o alguien parece demasiado bueno para ser verdad; es porque no lo es. Atravesamos por un mes cargado de efectos planetarios, sé cuidadoso y evita conflictos y malas vibras. Un favor celestial te será concedido.

Números de la suerte: 6-12-16-20-26-59

Piscis

Tienes a Mercurio retrógrado en tu signo, se recomienda que seas paciente y sobre todo tolerante. Será una racha que durará muy poco, la cual puede traer consigo altibajos de salud física o emocional. La música, las sanas distracciones y rezar oraciones, serán tus mejores aliados. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 20-27-32-38-43-49