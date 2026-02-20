Manifestantes del Área de la Bahía se suman a las críticas contra Palantir por su contrato con ICE

SAN FRANCISCO — Activistas del Área de la Bahía se están movilizando contra Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos cofundada por el inversionista multimillonario Peter Thiel. Estas medidas forman parte de la creciente indignación de los estadounidenses por la aplicación de las leyes de inmigración tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en enero.

Palantir, que en 2024 obtuvo el 55 % de sus ingresos de contratos gubernamentales, ganó el año pasado un contrato de 30 millones de dólares con el ICE. Los fondos se destinan al desarrollo de tecnología de vigilancia de inmigrantes. Como resultado, el precio de las acciones de la empresa se ha disparado desde que comenzó el segundo mandato de Trump.

La sección de East Bay de la organización progresista de base Our Revolution protestó ante la oficina de Palantir en Palo Alto el 5 de febrero. Según su sitio web, están “movilizando a los estadounidenses para luchar contra la oligarquía” y ya han criticado a Palantir anteriormente.

“A Our Revolution le preocupa que el 55 % de los ingresos de Palantir provengan de contratos con el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Susana Williams, copresidenta de Our Revolution East Bay.

Apoyamos a nuestros inmigrantes. Entendemos lo valiosos que son los inmigrantes para California, el área de la Bahía y para toda nuestra nación. Tenemos esta empresa que está ganando todo este dinero a costa de la gente, y creemos que eso está realmente mal.

El lunes, el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, dijo que los manifestantes que protestaban contra el ICE deberían apoyar el uso de las herramientas de su empresa en el gobierno.

“Si criticas a ICE, deberías estar protestando para que haya más Palantir”, declaró a la CNBC en una entrevista en la que se analizaban los resultados del cuarto trimestre de la empresa. “En realidad, nuestro producto, en esencia, exige que las personas cumplan con las protecciones de datos de la Cuarta Enmienda”.

Palantir, ICE e IDF

Williams afirma: “La misma tecnología que se está utilizando en Gaza para cometer genocidio se está utilizando ahora para matar literalmente a nuestra población inmigrante y a los ciudadanos estadounidenses que protestan por lo que está sucediendo. Y por eso nuestra revolución está involucrada en esto”.

Palantir acordó una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí en 2024. Un informe de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese afirma que hay «motivos razonables para creer que Palantir ha proporcionado tecnología policial predictiva automática, infraestructura de defensa básica para la construcción y el despliegue rápido y a gran escala de software militar, y su plataforma de inteligencia artificial, que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada”.

Tras las protestas masivas en Minnesota, están surgiendo informes de que el Departamento de Seguridad Nacional está recopilando bases de datos con las identidades y las matrículas de los manifestantes. Williams afirma que el asesinato en enero de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, ha galvanizado a las redes de activistas.

“Soy una ciudadana estadounidense rubia y de ojos azules que conduce un SUV, y protegería literalmente a mis vecinos. Así que, como activista, cuando vi que Renee Good había sido asesinada… eso nos dejó claro que ninguno de nosotros está a salvo”, dijo Williams. “Que aunque pensáramos que quizá estuviéramos un poco más seguros y pudiéramos correr un riesgo mayor que nuestros amigos inmigrantes, está resultando no ser cierto”.

Resolución “Desfinanciar a los oligarcas”

Las protestas están teniendo efecto en Washington. El mes pasado, la diputada Rashida Tlaib (D-MI), junto con las diputadas Pramila Jayapal (D-WA) y Delia C. Ramírez (D-IL), presentaron la resolución “Defund the Oligarchs, Fund the People” en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos.

La resolución, que Nuestra Revolución ayudó a presentar, insta al Congreso a abordar el poder económico y político que ostentan los oligarcas multimillonarios y las grandes corporaciones, argumentando que la extrema desigualdad económica socava la capacidad de respuesta democrática ante los problemas cotidianos de los estadounidenses.

Condena específicamente el cabildeo corporativo, las exenciones fiscales para los ricos y la influencia descontrolada sobre las políticas en favor de las necesidades públicas como la vivienda, la atención médica y la educación.

“Trump prometió reducir los costos para las familias desde el primer día, pero un año después de asumir el cargo, los costos de los alimentos, la vivienda y la atención médica están fuera de control”, afirmó la diputada Tlaib en un comunicado. “Promulgó la mayor reducción de la historia de nuestro país en materia de atención médica y asistencia alimentaria, todo ello para conceder exenciones fiscales por valor de billones de dólares a sus ricos donantes y a sus grandes empresas”.

La resolución, respaldada por una amplia coalición de grupos progresistas y de interés público, no cuenta actualmente con los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero Williams considera que una legislación como esta es esencial.

“Aparte de las personas que las crearon, nadie sabe realmente cuáles son las capacidades reales de estas tecnologías de vigilancia masiva”, afirmó. “Pero lo que estamos viendo es bastante aterrador”.

Williams añadió: “Esa resolución tiene por objeto retirar la financiación a los oligarcas como los que controlan Palantir. Esa es la forma de impedir que estas empresas sigan chupando la sangre de nuestro país. Nuestro gobierno está proporcionando a Palantir todas las herramientas y recursos que necesita para desarrollar estos productos, lo que está perjudicando a los estadounidenses”.

Chris Alam es becario de California Local News Fellow en la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley.