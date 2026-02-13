EarthTalk Q&A: El regreso de los tigres de la India

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

La duplicación de la población de tigres salvajes de la India en solo 10 años es uno de los éxitos más significativos en materia de conservación de la historia moderna. En 2006, la población de tigres de la India se había reducido a solo 1411 ejemplares. En 2022, esa cifra había aumentado a más de 3000, gracias a una estrategia coordinada y multinivel que combinaba la aplicación de la ley, la protección del hábitat, la participación de la comunidad y la gestión basada en la ciencia, un enfoque que ofrece importantes lecciones para los esfuerzos de conservación en todo el mundo.

Una de las piedras angulares de este éxito es el Proyecto Tigre, puesto en marcha en 1973, que estableció una red nacional de áreas protegidas dedicadas a la conservación del tigre. En la actualidad, la India cuenta con 53 reservas de tigres que abarcan más de 75 000 kilómetros cuadrados. Las zonas de amortiguación y los corredores de vida silvestre ayudan a reducir los conflictos entre los seres humanos y la fauna silvestre, lo que permite a los tigres desplazarse entre hábitats, reduciendo la endogamia y reforzando la diversidad genética de las poblaciones.

La caza furtiva ha sido históricamente una de las mayores amenazas para los tigres, pero la India ha logrado importantes avances en la lucha contra ella. La Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972 impuso sanciones estrictas para los delitos contra la vida silvestre, y su aplicación sigue intensificándose. Las autoridades recurren ahora a cámaras trampa, drones y sistemas de vigilancia en tiempo real para detectar actividades ilegales. Según ha informado la BBC, las muertes de tigres por caza furtiva han disminuido significativamente gracias al refuerzo de estas medidas.

Reconociendo que la conservación no puede tener éxito sin el apoyo del público, la India ha involucrado directamente a las comunidades locales. Se reembolsa a los aldeanos por el ganado perdido a causa de los ataques de tigres, lo que reduce el incentivo para la represalia. El ecoturismo se ha expandido alrededor de las reservas de tigres, creando puestos de trabajo y vinculando los medios de vida locales con la protección de la vida silvestre. En algunas zonas, las familias se han trasladado voluntariamente a zonas más seguras con ayuda financiera y acceso a servicios. La ciencia desempeña un papel fundamental en la orientación de las políticas. Los collares con radioemisores, el seguimiento por GPS y el muestreo de ADN permiten controlar los movimientos y la salud de los tigres. Los censos nacionales periódicos permiten realizar un seguimiento de cada animal y adaptar las estrategias en tiempo real.

A pesar de los avances, siguen existiendo retos. El conflicto entre humanos y tigres persiste en algunas regiones, y la expansión de las infraestructuras sigue fragmentando los hábitats. Para mantener el impulso, será esencial contar con una financiación sostenida, un compromiso político y una planificación cuidadosa. La recuperación del tigre en la India demuestra que el declive de las especies es reversible. Mediante la integración de la aplicación de la ley, la conservación del hábitat, la participación de la comunidad y el seguimiento científico, otros países pueden aplicar estrategias similares para proteger su propia fauna silvestre en peligro de extinción.

CONTACTO: Los tigres salvajes de la India prosperan gracias a los esfuerzos de conservación inteligentes; https://www.earth.com/news/indias-wild-tigers-are-thriving-with-smart-conservation-efforts/.

EarthTalk® es una producción de Roddy Scheer y Doug Moss para la organización sin ánimo de lucro 501(c)3 EarthTalk. Más información en https://emagazine.com. Para hacer una donación, visite https://earthtalk.org. Envíe sus preguntas a: [email protected].