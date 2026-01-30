EarthTalk Q&A: Nueva York prohíbe los combustibles fósiles

Roddy Scheer & Doug Moss

Se puede debatir si la Gran Manzana es realmente la «mejor ciudad del mundo», pero hay un hecho claro: la ciudad de Nueva York es oficialmente la primera gran ciudad de Estados Unidos en adoptar una normativa integral para toda la ciudad que exige que la mayoría de las nuevas construcciones eviten los combustibles fósiles y dependan exclusivamente de sistemas eléctricos, y es probable que su política influya en otras ciudades y estados. «Me emociona que por fin estemos abordando, a nivel estatal, nuestra mayor fuente de emisiones de combustibles fósiles», afirmó la asambleísta estatal Emily Gallagher, promotora de la legislación de 2023. Esta nueva política sitúa a la ciudad a la vanguardia de las políticas de infraestructura ecológica y también está dando forma a los debates a nivel nacional.

Los edificios son el principal objetivo de esta normativa por una razón clara: los edificios residenciales y comerciales de Nueva York producen hasta el 32 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el estado, lo que los convierte en una fuente crítica de contaminación climática. Los efectos del cambio climático ya se observan en el clima y las infraestructuras de Nueva York en las recientes olas de calor, el aumento del nivel del mar y los daños causados por las tormentas. Los legisladores sostienen que la electrificación de los edificios es esencial no solo para reducir las emisiones, sino también para mejorar la calidad del aire y la salud pública.

En virtud de la ley de edificios totalmente eléctricos de Nueva York, se prohibirá la instalación de equipos que utilicen combustibles fósiles en la mayoría de las nuevas construcciones, a medida que la política se vaya aplicando entre 2026 y 2029. A partir de 2026, la mayoría de los nuevos edificios de hasta siete plantas deberán ser totalmente eléctricos. Para 2029, el requisito se ampliará también a los edificios más grandes. Sin embargo, siguen existiendo exenciones para instalaciones como hospitales, cocinas comerciales y usos industriales muy específicos. La medida de la ciudad de Nueva York se basa en la Ley Local 154, que alinea a la ciudad con un impulso más amplio a nivel estatal hacia la electrificación.

Aunque otras ciudades y municipios más pequeños han experimentado anteriormente con restricciones al gas, Nueva York es la primera gran ciudad de Estados Unidos en adoptar un requisito tan amplio de electricidad en toda la ciudad. Por ejemplo, Berkeley, California, se convirtió en la primera ciudad del país en prohibir el gas natural en la mayoría de los edificios nuevos en 2019, pero su alcance es mucho menor en comparación con Nueva York. Por el contrario, la normativa de Nueva York se aplica a toda la ciudad, y el estado de Nueva York también ha adoptado una norma similar en todo el estado, lo que pone de relieve su liderazgo.

Es probable que otras ciudades y estados consideren mandatos similares en los próximos años. Los partidarios señalan los beneficios climáticos a largo plazo, la reducción de la contaminación del aire interior y la alineación con los objetivos de energía limpia. Incluso en ciudades más pequeñas como Crested Butte, Colorado, los funcionarios locales han mostrado un fuerte apoyo a este tipo de políticas. Un miembro del ayuntamiento argumentó: «Es una inversión en el futuro. En el futuro, la gente verá esto como la forma de llevar una vida más limpia».

CONTACTO: Urban Green Council – Descarbonización de edificios en Nueva York, urbangreencouncil.org.

EarthTalk® es una producción de Roddy Scheer y Doug Moss para la organización sin ánimo de lucro 501(c)3 EarthTalk.