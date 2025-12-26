“Todos nos hemos vuelto azules”: Oona Chaplin y la magia humana que hace posible Avatar: Fire And Ash

Arturo Hilario

El Observador

Es hora de volver con el pueblo Na’vi, ahora con más fuego y caos gracias a la nieta de Charlie Chaplin.

La actriz Oona Chaplin, conocida por sus papeles en Game of Thrones y Taboo de FX, se ha unido al mundo de Pandora como la antagonista principal de la nueva aventura en los vastos y exuberantes paisajes de las epopeyas de James Cameron, que han redefinido lo que los cineastas pueden hacer al combinar tecnología de vanguardia y actuaciones humanas sinceras.

Aunque Chaplin nació en Madrid, España, hija de la actriz angloamericana Geraldine Chaplin (hija de Charlie Chaplin) y del cineasta chileno Patricio Castilla, tiene raíces en todo el mundo, ya que ha vivido en Cuba, Suiza y el Reino Unido. Y ahora, una parte de ella también vive en Pandora.

En Avatar: Fire and Ash, la familia Sully debe lidiar con una gran pérdida sufrida en la película anterior, Avatar: The Way of Water, mientras surge una nueva amenaza junto con aliados inesperados. Estallará una lucha por los recursos, la espiritualidad y el control entre los Na’vi, el Pueblo de la Ceniza, el coronel Quaritch (Stephen Lang) y la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) humana, lo que pondrá a prueba los cimientos de la familia Sully y todos sus aliados.

A los protagonistas que regresan, Sam Worthington (como Jake Sully) y Zoe Saldaña (como la guerrera Na’vi Neytiri), se unen a Chaplin como el principal antagonista, Varang, que aporta a la película una increíble interpretación como líder del clan Mangkwan (también conocido como el Pueblo de las Cenizas), una comunidad que ha construido sus propias creencias y brutales tradiciones tras dar la espalda a la diosa Eywa, al sentir que los había abandonado después de que un desastre natural destruyera su hogar.

Chaplin me habló recientemente sobre su experiencia al adentrarse en el set digital de Avatar: Fire and Ash y el legado de su abuelo Charlie, cómo su trayectoria es paralela a la de James Cameron, cómo moldeó el modo de andar y la mentalidad de Varang en cuanto al desamor y el fuego, y por qué la tecnología no tiene ningún valor sin el espíritu humano.

Varang es un personaje muy cautivador. Y aunque en la película se la ve como una villana y una amenaza para los Sully, muestra un núcleo emocional con rasgos que se pueden ver en nuestra propia condición humana, como la idea del abandono espiritual y la dependencia de su comunidad. ¿Cómo fue compaginar estas dos facetas de su personalidad, ser una sobreviviente y una líder, pero al mismo tiempo una villana y una amenaza para los demás?

Gracias por eso. Me alegra que eso se haya transmitido, porque era muy importante para mí. Nunca la vi como una villana. Nunca quise interpretarla como una villana. Para mí, era de suma importancia que su dolor y su trauma estuvieran realmente presentes en todo momento. Y esa era realmente la clave de su personaje, porque es una gran líder en muchos sentidos. Tiene mucha integridad y un código ético increíblemente fuerte, por el que realmente se rige. Pero su dolor es su mayor debilidad, aunque también ha sabido aprovechar el poder de su dolor y su trauma y convertirlos en su mayor fortaleza.

Y eso es lo que realmente me interesó de ella y lo que realmente quería transmitir, es que todo lo que le da miedo, su primer instinto, esto es algo que me dijo James Cameron, su primer instinto es enfrentarlo de una. Y luego decidir qué hacer con ello, si lo destruye, se lo come, lo devora, se acuesta con ello, no importa. Pero el primer instinto cuando hay algo poderoso es ir directamente hacia ello, porque la última vez, algo poderoso lo destruyó todo.

Es una persona muy curiosa, y estoy muy agradecida por el increíble trabajo de Jim Cameron y todo su equipo de expertos, que de alguna manera lograron preservar esa complejidad a través de todo el trabajo informático, lo cual para mí es mágico.

Across political lines, across religious beliefs, across national borders, everybody that walks into the Avatar film in the cinema, we’re all Na’vi by the end of it. We’ve all gone blue. It’s amazing.

-Oona Chaplin

Realmente parece magia en la pantalla. En cuanto al aspecto técnico, ¿cómo conseguiste esos rasgos físicos de Varang, su forma de caminar, sus poses naturales? ¿Cuál fue el proceso para construir ese personaje en el espacio físico, donde se muestra majestuosa y amenazante al mismo tiempo?

Para mí, hubo dos claves realmente importantes. Tres, en realidad. La primera es ir a Hawái y ver los campos de lava para ver cómo se mueve. La lava es muy poderosa, es como una lengua que sale de la Tierra, pero es imparable. Y así comprender realmente que ese es su maestro. El fuego de la montaña es su maestro. Y eso es lo que ha estado estudiando durante los últimos años. Esa fue la clave.

Luego, la siguiente clave fue el Buugeng, que son sus armas, las armas en forma de S. Trabajé con ellas y practiqué obsesivamente. Me cepillaba los dientes con un Buugeng en la mano porque requieren mucha precisión, pero también fluidez. Y eso fue algo que me ayudó a comprender cómo es ella. Es precisa, quirúrgica, pero también fluida en ese sentido. Y luego, lo más importante fue estudiar a Zoe Saldaña y ver cómo se movía como Neytiri. Y luego, al darme cuenta y escucharla hablar sobre ello, me di cuenta de que se mueve desde el corazón porque los Na’vi no mienten, y por eso confían. Y así, se mueven, inician sus movimientos desde el corazón.

Pero cuando pierdes esa confianza y te rompen el corazón, de repente me di cuenta de que tenía que cerrar su corazón y apretar su pecho. ¿Pero entonces de dónde se mueve? Y así simplemente sucedió. El movimiento nació de la pelvis. Y eso la convirtió en una mujer fatal. Es muy interesante de ver.

¿Cómo te sientes al formar parte de este proyecto y ver a James crear esta película y tecnología cinematográfica tan influyentes para nuestra época con Avatar, al tiempo que tú misma tienes el legado de tu abuelo, Charlie Chaplin, quien también realizó avances tecnológicos revolucionarios en su época? Tanto James como Charlie crearon historias humanas con el corazón como eje central, ¿qué opinas al respecto?

Has dado en el clavo. Charlie Chaplin fue un innovador y, en aquella época, imagino que a los aficionados al teatro les horrorizaba la idea del cine. Me imagino lo mucho que se burlarían de él y dirían: “Oh, estos actores pueden repetirlo, y ni siquiera están en la misma sala con el público. Es todo un engaño”, como lo que la gente piensa del CGI que utilizamos en Avatar, y de alguna manera eso era actuar menos.

Pero entonces [Charlie] hizo que todo el mundo riera y llorara al mismo tiempo, algo que un actor de teatro nunca podría hacer porque no hay tiempo suficiente. Y así, a través de la risa y las lágrimas, unió al mundo en una época de grandes conflictos, confusión y desesperación, guerra y cosas horribles que estaban sucediendo en ese momento. Y pienso en eso y pienso en James Cameron, que ahora está haciendo todo esto con el 3D, el CGI, el maquillaje digital, la captura de movimiento y todo eso. Y sí, está contando historias que plantean preguntas realmente importantes sobre dónde nos encontramos como especie y también quiénes somos como personas, como individuos dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, dentro del gran arco del tiempo.

“¿Y cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuándo es correcto tomar las armas y unirse a la batalla? ¿Cuándo es correcto ser pacífico y alejarse? ¿Cómo lidias con el dolor?”. Preguntas realmente fundamentales. Y él nos ha unido al convertirnos a todos en azules. Más allá de las líneas políticas, más allá de las creencias religiosas, más allá de las fronteras nacionales, todos los que entramos en el cine para ver la película Avatar, al final somos todos Na’vi. Todos nos hemos vuelto azules. Es increíble. En una época, una vez más, de grandes conflictos, confusión, divisiones y crisis existenciales. Es una película realmente genial.

¿Podrías hablar sobre la diversidad y la representación del reparto y cómo eso refleja una película que cuenta una historia universal, que llega a cualquier persona del mundo que esté dispuesta a sentarse a verla?

Quiero decir, creo que este tipo de captura de movimiento en el mundo de Avatar y la fantasía en general nos puede ofrecer un respiro de los prejuicios y las prisiones mentales que tenemos sobre quién puede interpretar qué papel. Quiero decir, Sigourney Weaver es una adolescente. ¿No es increíble?

Y siento que cada vez más vemos historias que no solo son un reflejo de nuestra sociedad, sino también de nuestra humanidad. Por eso me interesan mucho películas como Avatar y, en general, las películas que se centran más en quiénes somos como personas, en lugar de en las cosas que han impedido a algunas personas desempeñar determinados papeles.

Después de trabajar en Avatar: Fire and Ash, ¿ha cambiado o reforzado todo el proceso tus sentimientos sobre el arte de hacer cine? ¿Esta experiencia te ha demostrado que todo es similar a pesar de la tecnología utilizada, o te ha dado un nuevo punto de vista sobre el proceso de hacer películas?

Creo que uno de los aspectos clave, y que tú has mencionado, es que James Cameron nos está dejando a todos boquiabiertos con su tecnología. Es increíble lo que ha conseguido y lo que él, su equipo y los artistas con los que trabaja son capaces de crear. Pero, en el fondo, se trata de una historia humana. Creo que la tecnología no tiene ningún valor hasta que le ponemos corazón. Lo que más valor tiene para mí es el corazón humano y el espíritu. Es el espíritu, incluso más que el corazón. Es como algo mágico.

Somos conscientes, estamos alerta, nos mueven estos impulsos que son tan misteriosos, el cómo amamos, cómo odiamos. Son cosas que me resultan tan desconcertantes y fascinantes. Y esas son las historias que me gustan. Creo que esas historias se pueden contar en un teatro de caja negra, y se pueden contar con el increíble CGI que tenemos. Y, lamentablemente, no veo que se cuenten muchas de esas historias. Veo muchas historias realmente ingeniosas, cosas que desconciertan, que son geniales, que te hacen pensar.

Pero me gustan las historias que te hacen sentir. Y eso es para mí el pasado, el futuro y el presente del cine. Eso es el cine y la narración del teatro. La música que me gusta es la que te ayuda a conectar con tu corazón y, de alguna manera, también, no sé, te hace querer ser una mejor persona cuando sales del cine.

Avatar: Fire and Ash está ya disponible en cines.