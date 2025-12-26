50 años de murales en el Distrito de la Misión: Un aniversario histórico

Los murales del Distrito de la Misión, reconocidos mundialmente, cumplen 50 años este año, un hito para uno de los referentes culturales más queridos de San Francisco.

Lo que comenzó a principios de la década de 1970 como una expresión artística chicana se ha convertido en un símbolo global de la identidad del barrio. Entre estas obras, una de las mejor conservadas es un mural de 27 metros de largo dentro de la sucursal de Bank of America en la esquina de Mission y la calle 23.

Pintado por Jesús Campusano y Luis J. Cortazar y dedicado al muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, es una de las primeras obras que contribuyeron a consolidar el Distrito de la Misión como centro de arte público.

La historia del mural es también una historia de comunidad. En la década de 1970, el gerente de la sucursal, Bob Zerilla, hijo de inmigrantes mexicanos, encargó la obra para honrar la herencia y la gente del Distrito de la Misión.

Este año, mientras el mural celebra su 50.º aniversario, la sucursal cumple 100 años en el barrio, habiendo sido testigo de la transformación del Distrito de la Misión, de una comunidad predominantemente italo-irlandesa a ser el centro cultural latino de San Francisco.