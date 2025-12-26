Amuletos de Suerte para el 2026

Aries

Para este 2026 que pronto iniciará, tus amuletos de suerte son: la piedra ojo de tigre y la piedra pirita, colócalas en pares en tu mesa de noche; y cada inicio de estación, lávalas con jugo de limón. Sus energías te harán gozar de sentimientos nobles, te volverás más caritativo, contarás con protección energética, y tu buena suerte se multiplicará.

Tauro

El cuarzo verde y la malaquita serán un potente talismán de suerte para ti. Procura llevarlas en un llavero o en una pequeña cruz. Sus destellos poseen poderes sobrenaturales que hacen rejuvenecer a las personas, sin importar su edad. Si te obsequian esta piedra, es augurio que lo que más deseas para el año nuevo, se hará realidad.

Géminis

Las amatistas y las citrinas serán tus piedras afortunadas durante el 2026. Tu mundo ha comenzado a cambiar desde meses atrás, y los destellos de ambas piedras traerán una muy buena temporada para tu sector social y laboral. Toma las piedras con ambas manos y pide un deseo. También acabará un problema recurrente. No olvides limpiarlas durante solsticios y equinoccios.

Cáncer

Tu buena fortuna en el 2026 se incrementará, se recomienda que utilices el lapislázuli, se habla de esta piedra y de sus poderes místicos desde épocas ancestrales. Cuando se porta atrae buenas vibras a su usuario, y al mismo tiempo te ayuda a eliminar sentimientos y pensamientos de angustia o pesar. Cura las penas del corazón. Contarás con un sexto sentido que te protegerá de malas vibras.

Leo

Tu amuleto de la suerte en el 2026 será el cuarzo ahumado, poseedora de un hermoso color, esta piedra es una de las preferidas para realizar limpiezas espirituales, y rituales a la luz de la luna llena. Su luminosidad te ayudará a poseer una aura saludable, libre de sentimientos o situaciones adversas. Quien posee este cuarzo, tiende a tener corazonadas, sueños proféticos y dones espirituales.

Virgo

Compra unas piezas de cuarzo amarillo y colócalas todas juntas en un espacio limpio y ordenado. Se dice que es una piedra que trae muy buena suerte, en todo lo relacionado a oportunidades, prosperidad y dinero. Si buscas tener suerte en el amor, entonces también utiliza el cuarzo rosa, la piedra imán y un cuarzo rutilado. Tu vida mejorará notablemente.

Libra

Sería de mucho provecho para tu vida espiritual, tener cuarzos de diversos colores a tu alrededor, éstos te protegerán de asechanzas, de celos, y de gente con mala vibra. Se recomiendan portar dos cuarzos consigo, y tener varias piezas en la habitación. Estos amuletos te ayudarán a desarrollar dones espirituales, los cuales te harán acumular un karma revitalizador.

Escorpión

Par este 2026 tu amuleto de suerte será la piedra obsidiana, colócalas en varias secciones de tu hogar, especialmente en la habitación y en la sala familiar. Crearán una aura de serenidad y de relajación en tu morada. Asimismo se utilizan para despojarse de energías extrañas y de recuerdos inconvenientes. Se le considera una piedra con dones milagrosos.

Sagitario

Un amuleto que te hará gozar de suerte para este 2026, es la piedra labradorita. Su energía agradable y radiante, le dará un toque de humor y de alegría a tu vida. Es una piedra con muchos dones estéticos y espirituales, además te traerá un caudal de buena suerte, y te sanará de padecimientos emocionales, desde el primer momento que comiences a usarla.

Capricornio

Utiliza la piedra celestita durante el 2026, ésta posee muchas propiedades astrales, su brillo inigualable te ayudará a contar con sentimientos nobles, y te hará gozar de paz y de serenidad. Si le acaricias con frecuencia, serás testigo de sucesos afortunados. Se dice que quien posee esta piedra, tiende a ser una persona justa, noble y de buenos sentimientos.

Acuario

La piedra alumbre y el ojo de tigre rojo, se convertirán en potentes talismanes de suerte para ti durante el 2026. Una te ayudará a aclarar tus caminos para que alcances buena fortuna, y la otra te protegerá de ataques psíquicos y de todo tipo de mala suerte. También se utilizan para mantener un buen estado físico, y para reponer las energías perdidas.

Piscis

Un talismán que puede traerte fortuna durante el 2026 es el cuarzo azul. Pórtalo contigo como amuleto de suerte junto a una piedra de luna. Se dice que ambas piedras forman una alianza poderosa, que te ayudará a vencer obstáculos y dificultades. Además contarás con un mayor atractivo físico, y te sentirás más motivado. Tu energía será renovada.