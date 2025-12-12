Inmigrantes viven con miedo mientras el Gobierno toma medidas para retirarles su estatus legal.

Más de dos millones de inmigrantes podrían verse pronto privados de su estatus legal, ya que la administración Trump avanza con cambios radicales que podrían redefinir quién pertenece a los Estados Unidos.

Esa es la advertencia de los expertos en inmigración, los defensores y las personas directamente afectadas que hablaron en una rueda de prensa nacional celebrada el 5 de diciembre por American Community Media.

Un tema surgió repetidamente: la administración parece decidida a dar marcha atrás y volver a un sistema de inmigración que favorece a algunas nacionalidades y excluye a otras.

“Estamos viendo una intensidad sin precedentes”, afirmó Hiroshi Motomura, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA. “Existe una fuerte sensación de que la administración quiere volver a un sistema similar al que existía alrededor de 1900, un sistema que favorecía de manera abrumadora a los inmigrantes europeos”.

A través de órdenes ejecutivas, cambios en la política del Departamento de Seguridad Nacional y nuevas estrategias de litigio, la administración está apuntando a los inmigrantes que han vivido legalmente en el país durante años, incluidos los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y los beneficiarios de libertad condicional humanitaria.

El significado de “legal” está cambiando rápidamente.

Motomura explicó que Estados Unidos reconoce múltiples estatus legales. Algunos son permanentes, como la ciudadanía y las tarjetas de residencia. Otros son temporales o renovables, como el DACA, el TPS y el permiso humanitario, pero muchas personas en estas categorías han solicitado o solicitarán un estatus a largo plazo.

“Se trata de situaciones legales, pero son el centro de los esfuerzos de la administración”, afirmó. “Las personas tienen un estatus hoy, pero puede que mañana ya no lo tengan”.

La administración ha anunciado planes para revisar incluso las tarjetas de residencia de larga duración, especialmente aquellas concedidas a través de vías de asilo o refugio. También está aumentando los casos de desnaturalización, reabriendo expedientes de personas que obtuvieron la ciudadanía hace años y cancelando las ceremonias de naturalización de personas de determinados países considerados de alto riesgo.

Lo más llamativo es la Orden Ejecutiva 14160, que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Según esta orden, un niño nacido en suelo estadounidense no sería automáticamente ciudadano a menos que al menos uno de sus padres sea ciudadano o residente permanente legal.

“Cambiar la interpretación de la ciudadanía estadounidense sería, con mucho, lo más radical que podría hacer la Corte”, afirmó Motomura, tras conocerse la noticia de que la Suprema Corte había aceptado examinar un caso para decidir si Trump tenía el derecho constitucional de limitar la ciudadanía por nacimiento.

Motomura añadió que incluso proponer un cambio así transmite el mensaje de que “algunas personas pertenecen y otras no”.

Los presos en libertad condicional se vuelven repentinamente vulnerables

Para las personas que ingresaron a los Estados Unidos mediante un permiso humanitario, este mensaje ha sido repentino.

“El día después del inicio del segundo mandato de Trump, la administración anunció planes para poner fin a la libertad condicional humanitaria”, dijo Laura Flores-Perilla, abogada del Justice Action Center. “Esto forma parte de una campaña para quitar la condición de legalidad a personas que han cumplido todas las normas”.

Describió casos en los que personas en libertad condicional asistieron a audiencias en tribunales de inmigración esperando actualizaciones rutinarias sobre sus casos. En cambio, se enteraron de que sus casos habían sido desestimados y fueron detenidos inmediatamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A algunos se les aplicó la expulsión acelerada, un proceso de deportación rápido que no ofrece la oportunidad habitual de explicar su caso.

“Es algo sin precedentes y cruel”, afirmó Flores-Perilla.

Su equipo consiguió una orden judicial temporal que bloqueaba la práctica de la expulsión acelerada. Sin embargo, advirtió que el Gobierno “sigue buscando otras formas” de atacar al mismo grupo.

Las familias venezolanas viven con un miedo constante

Para las familias venezolanas que escaparon de la persecución y el colapso económico, la incertidumbre es abrumadora.

“Lo que escucho todos los días es terror, miedo, agotamiento y traición”, dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano. “Las familias han pasado años cumpliendo todos los requisitos. Solicitaron el TPS, obtuvieron permisos de trabajo, pagaron impuestos y crearon pequeñas empresas. Ahora se les dice que seiscientas mil vidas podrían derrumbarse de la noche a la mañana”.

Ferro dijo que los grupos de WhatsApp y las líneas directas comunitarias venezolanas se están llenando de las mismas preguntas: “¿Qué pasará con mis hijos si pierdo mi permiso de trabajo?”, “¿Debería dejar de conducir porque tengo miedo de que me detengan?”, “¿Qué pasará con mis hijos nacidos en Estados Unidos si me detienen?”, “¿Es más seguro mudarse o simplemente desaparecer?”.

La falta de un consulado operativo de Venezuela en Estados Unidos crea otra barrera. “Aunque la gente quiera marcharse o auto deportarse, no puede obtener pasaportes ni documentos de identidad”, afirmó. “Es un caos total”.

Señaló que el litigio en curso sobre el TPS puede prolongarse durante años. Mientras tanto, “la información es el recurso más importante que podemos ofrecer a las personas”.

Los bancos de los tribunales de inmigración se están quedando vacíos.

El exjuez de inmigración Jeremiah Johnson, recientemente destituido de su cargo en San Francisco, describió la situación actual como un debilitamiento intencionado del debido proceso.

“Al despedir a los jueces, se elimina a las personas que revisan la situación legal”, dijo Johnson. “Se convierte a personas que antes tenían una situación legal en personas que de repente se consideran ilegales”.

Dijo que pisos enteros del tribunal de inmigración donde trabajaba ahora están vacíos. Se ha destituido a docenas de jueces y solo se ha sustituido a unos pocos.

“No es difícil imaginar un futuro en el que los principales tribunales sean desmantelados por completo», afirmó Johnson. “Las personas solo tendrán su día en el tribunal después de ser arrestadas, a menudo tras meses de detención”.

Dijo que la detención y la expulsión acelerada se han convertido en herramientas utilizadas para presionar a las personas a aceptar la deportación. “La gente tiene miedo de buscar vías legales o se desanima a hacerlo”, dijo. “La destitución de los jueces no es un buen augurio”.

Soñadores atrapados entre dos mundos

Para Andrea, una soñadora o beneficiaria del programa DACA que llegó a Estados Unidos a los cinco años y ha pasado casi toda su vida en el país, estos cambios políticos le afectan a diario.

“Las políticas no son solo papel. Dan forma a cada parte de mi día”, dijo. Está terminando una maestría, pero ahora no tiene certeza de obtener reconocimiento legal o empleo una vez que termine. Su solicitud de DACA ha estado congelada desde julio de 2021, después de que un tribunal federal dictaminara bloquear la tramitación de nuevas solicitudes.

“Nos están diciendo que nos autoexpulsemos a países en los que no hemos crecido”, dijo. “Pero toda mi vida está aquí… Cuando termine esta reunión, mi vida no terminará. El miedo tampoco”.

Un sistema en el límite

Los expertos y defensores coincidieron en un punto: Estados Unidos está siendo testigo de una transformación del sistema de inmigración que va mucho más allá de los cambios temporales en las políticas.

“A las personas que han cumplido todas las normas se les está diciendo que no pertenecen a este país”, afirmó Motomura. “Se trata de una remodelación fundamental del significado de la inmigración legal en Estados Unidos”.

Sin embargo, Ferro dijo sobre su comunidad que, incluso en medio del miedo y el agotamiento, hay determinación: “Permaneceremos con nuestra gente en cada paso del camino”.