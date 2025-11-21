Los Archivos de Epstein ¿Qué predicen los astros?

Y sigue la conmoción con el caso de los archivos secretos, del pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Primero el gobierno dijo que no existen tales archivos, luego que sí, pero que son asuntos del pasado. Finalmente muchos senadores de ambos partidos presionaron de manera contundente, para que estos archivos sean de dominio público.

Ya el Presidente ha firmado la orden, para que estos misteriosos archivos salgan a la luz. Lo que muchos no entendemos es ¿Porqué hasta ahora? Estos archivos existen desde hace dos décadas, todos nos cuestionamos porqué durante los gobiernos demócratas, estos archivos permanecieron ocultos. Ni siquiera se hablaba del tema durante la presidencia de Biden.

Existe un lado oscuro, una cara oculta en todo esto. Estos archivos si son expuestos sin edición y sin manipulaciones, van a salpicar a mucha gente, no sólo a políticos, sino a cantantes, artistas, ex presidentes, deportistas, millonarios, y hasta figuras religiosas. Vivimos en una sociedad que esconde mucha podredumbre. Quién sabe cuantos pedófilos hay por ahí, viviendo vidas de reyes; mientras sus víctimas han venido clamando justicia desde principios de siglo.

¿Será que por fin se hará justicia? O todo es una cortina de humo para entorpecer la ley, y resguardar sin ninguna pena a los culpables. Lo mismo ocurre con el caso Diddy, todos hemos sido testigos de como golpeó a quien fuera su esposa, como ha recibido no decenas, sino cientos de denuncias, de menores de edad que afirman haber sido abusadas, por él y sus secuaces.

Y al final que pasó…le dieron solamente cuatro años de cárcel, y es posible que hasta reciba un indulto. Estas situaciones nos desaniman a creer en la ley y en la justicia. Bueno, se trata de millonarios que parece ser, son intocables. Lo que espera la población en general, es que exista transparencia en estos casos, pero ocurre totalmente lo opuesto. Es deprimente en realidad, observar en los medios, como la ley es manipulada, para favorecer a gente que ha cometido delitos horrendos; como es el hecho de abusar sexualmente a menores de edad.

La actual posición de los astros, augura que no todo será revelado de manera oficial, sin embargo; muchas verdades en este caso saldrán a la luz de manera no oficial. Todo irá tomando su tiempo, estos archivos, o lo que nos quieran mostrar de ellos, serán publicados lentamente. Existen dos posiciones planetarias que afectarán directamente el rumbo de los acontecimientos.

El planeta Neptuno entrará en Aries a finales del próximo mes de enero de 2026, este aspecto provocará que todo salga a la luz, habrá muchos incriminados. Por otra parte el planeta Saturno, también entrará en el signo de Aries a mediados de febrero del 2026. Saturno es el planeta del karma, por lo tanto; muchas caretas caerán, nos daremos cuenta de que en ocasiones hemos apoyado a criminales, que hemos aplaudido a delincuentes que no merecen el respeto, y mucho menos el cariño y la admiración de la gente.

Se esperan protestas por todos lados, e incidentes cargados de violencia. Estos archivos destaparán un verdadera “Caja de Pandora”. Quienes se crean a salvo, caerán ante el desprestigio provocado por sus propios actos infames. También el Vaticano de alguna manera se verá embarrado, en este y otros casos que pronto saldrán a la superficie. Existen muchas víctimas de poderosos, víctimas de religiosos, y víctimas de trata de personas menores de edad. Estamos viviendo un momento histórico, será que prevalecerá la justicia, o seremos testigos de uno de los fraudes mediáticos, más asquerosos de la historia moderna de este país.

El 2026 trae consigo una avalancha de acontecimientos de escándalo, aunque se trate por todos los medios de ocultar la verdad, ésta será expuesta al público. Y el karma del que nadie escapa, alcanzará a todos esos demonios.