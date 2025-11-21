EarthTalk Q&A: Riesgos conocidos del calentamiento global desde la década de 1950

Roddy Scheer y Doug Moss

EarthTalk

La temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado unos dos grados Fahrenheit desde finales del siglo XIX, con un aumento de los fenómenos de temperaturas récord y una disminución de los fenómenos de frío. Contrariamente a lo que se suele pensar, los científicos disponen de pruebas de estos cambios climáticos en nuestro planeta desde la década de 1950, por lo que se podrían haber regulado antes. Sin embargo, se hicieron esfuerzos para ocultar esta información al público.

Las empresas de combustibles fósiles en las décadas posteriores a mediados del siglo XX se vieron preocupadas por las nuevas pruebas climáticas y su capacidad para perjudicar sus beneficios, por lo que algunas de ellas aludieron a la idea de que las nuevas pruebas no eran concluyentes. «Si la gente piensa que la ciencia no está clara, tiende a no sentirse motivada para actuar sobre el problema… Yo no me sentiría motivada para actuar sobre un problema del que no estuviera realmente segura de que fuera real», declaró la profesora de Harvard Naomi Oreskes a Yale Climate Connections. Sin embargo, esta falta de conclusividad resultó ser falsa: los resultados ya eran totalmente concluyentes a mediados de la década de 1970.

Exxon (ahora Exxon/Mobil) destaca por intentar desacreditar agresivamente los efectos del cambio climático desde 1977, y fue investigada por InsideClimateNews, que reveló un relato desgarrador sobre la difusión de información errónea por parte de la empresa. En la década de 1980, consciente de que sus productos podrían dejar de ser tan rentables una vez que se conocieran ampliamente sus efectos nocivos, Exxon fundó la Coalición Climática para cuestionar la base científica de la preocupación por el cambio climático. La iniciativa tuvo tal impacto que contribuyó a impedir que Estados Unidos ratificara el Protocolo de Kioto en 1998.

En marzo de 1974, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger anunció en dos discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Conferencia Mundial sobre la Alimentación, con pruebas de la CIA, que «los líderes en climatología y economía coinciden en que se está produciendo un cambio climático… que ya ha causado importantes problemas económicos en todo el mundo».

En general, el cambio climático fue uno de los muchos temas ocultos debido a motivaciones de lucro por encima de la moral. Al igual que el tabaco para los pulmones, el daño causado a la madre tierra fue silenciado en favor de la codicia corporativa.

CONTACTOS: Los científicos sabían del calentamiento global en la década de 1950 , https://yaleclimateconnections.org/2025/04/scientists-knew-about-global-warming-in-the-1950s.

