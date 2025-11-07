Los votantes de California aprueban la Propuesta 50, que rediseña los mapas electorales del Congreso para favorecer a los demócratas.

Maya C. Miller & Jeanne Kuang

CalMatters

El martes 4 de noviembre, los votantes de California aprobaron una medida electoral para rediseñar el mapa congresional del estado a favor de los demócratas, lo que supone una gran victoria para el partido en una reñida lucha nacional por la redistribución de distritos que podría determinar quién controla la Cámara de Representantes el próximo año.

La agencia Associated Press dio por concluida la contienda poco después del cierre de las urnas a las 8 p. m. Los primeros resultados mostraban que la medida iba en cabeza con casi el 65 % de los votos.

Los mapas que los votantes aprobaron con la Proposición 50 hacen probable que cinco de los escaños del Congreso de California ocupados por el Partido Republicano puedan ser ganados por los demócratas en las elecciones de mitad de mandato del próximo año. También refuerzan las posibilidades de reelección de tres demócratas que actualmente ocupan cargos en distritos ahora competitivos.

La aprobación supone un triunfo para el gobernador Gavin Newsom, uno de los primeros defensores del plan de manipulación electoral, cuyo respaldo desencadenó una frenética actividad durante el verano para trazar los mapas y una rápida aprobación en la Legislatura estatal, dominada por los demócratas.

La campaña se desarrolló como una reprimenda al presidente Donald Trump, y Newsom reafirmó ese mensaje en un breve discurso pronunciado en la sede del Partido Demócrata de California, en Sacramento.

“Nos mantuvimos firmes y decididos ante la imprudencia de Donald Trump. Esta noche, tras provocar al oso, este rugió con una participación sin precedentes en unas elecciones especiales con un resultado extraordinario”, afirmó Newsom.

Sin embargo, advirtió a la gente que no bajara la guardia, ya que Trump seguirá intimidando a la población mediante el despliegue del ICE y la Patrulla Fronteriza en las ciudades, y tratando de ganar más escaños en el Congreso en otros estados republicanos. El martes por la mañana temprano, Trump afirmó sin pruebas que las elecciones habían sido “amañadas” y prometió una “revisión legal y penal” de los comicios.

Después de semanas de limitarse a decir que otros estados gobernados por los demócratas podrían plantearse una redistribución similar, Newsom pidió explícitamente a Virginia, Maryland, Nueva York, Illinois y Colorado que hicieran una demostración de fuerza contra Trump y ayudaran a recuperar la Cámara de Representantes.

“Espero que la gente se dé cuenta de la gravedad del momento, de lo que está en juego», dijo. «Podemos poner fin de facto a la presidencia de Donald Trump tal y como la conocemos… Todos debemos contribuir.”

Charles Munger Jr., principal financiador de la campaña en contra de la Propuesta 50, dijo que estaba triste por el resultado, pero que seguiría trabajando para lograr una redistribución independiente de distritos en todo el país.

“Me opongo al gerrymandering partidista en cualquier estado, independientemente del partido que lo inicie”, afirmó en un comunicado.

A nivel nacional, las ganancias anularían efectivamente los cinco escaños que el Partido Republicano buscaba obtener en Texas al aprobar un nuevo mapa congresional a principios de este año a instancias de Trump, y debilitarían los esfuerzos de Trump por consolidar la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Si los demócratas ganan esos escaños, tendrían más poder para desafiar la administración y las políticas de Trump. Sin embargo, también ha desencadenado una escalada de represalias en todo el país, ya que más estados están recurriendo al gerrymandering como respuesta o en contra del presidente.

Pero ningún otro estado tiene la población ni los escaños en el Congreso de Texas o California, lo que hace que la aprobación de la Propuesta 50 sea especialmente significativa para el control de la Cámara de Representantes.

Su campaña contó con el apoyo de un ejército de grupos comunitarios y voluntarios que se habían movilizado por última vez en unas elecciones fuera de ciclo para respaldarle en el fallido intento republicano de destituirlo de su cargo hace cuatro años; las encuestas realizadas cerca del día de las elecciones mostraron que casi el mismo porcentaje de votantes apoyaba la medida que apoyaba a Newsom durante la destitución de 2021. En el camino, el gobernador se ha hecho famoso a nivel nacional como uno de los pocos demócratas dispuestos a probar enfoques poco convencionales para oponerse a Trump después de sufrir duras derrotas el otoño pasado.

La medida fue lamentada por algunos defensores del buen gobierno que apoyaron la iniciativa electoral del entonces gobernador Arnold Schwarzenegger para que los votantes de California aprobaran un sistema de redistribución de distritos independiente y no partidista que desde entonces se ha convertido en un estándar para el buen gobierno en todo el país. La Propuesta 50 deja de lado a la comisión independiente que trazó el mapa actual del Congreso para los próximos seis años; California volverá a utilizar la comisión después del censo de 2030.

Pero a pesar de la popularidad de la comisión, la mayoría de los demócratas, que superan en número a los republicanos casi dos a uno en el registro de votantes, estuvieron de acuerdo con el argumento de Newsom de que debían “combatir el fuego con fuego” en respuesta al impulso sin precedentes de Trump para manipular los distritos electorales a mitad de década en Texas y otros estados republicanos.

Más de 6,6 millones de votos, aproximadamente el 29 % de los que recibieron papeletas por correo, ya se habían devuelto antes del día de las elecciones, según Political Data Inc., que realiza un seguimiento de los votos en cada condado. Las encuestas finales mostraron un fuerte apoyo a la Propuesta 50, con un 56 % de los posibles votantes que declararon al Instituto de Política Pública de California que estaban a favor y un 60 % de los posibles votantes que la apoyaban en una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley.

Los nuevos mapas alterarán drásticamente las elecciones de mitad de mandato del próximo año, en las que se preveía que se producirían varias contiendas muy reñidas en California.

Algunas partes dispares del estado se agruparán, como un distrito de forma extraña en el norte del estado que combina el condado rural y conservador de Modoc con el ultraliberal Área de la Bahía en el condado de Marin. La ciudad de Huntington Beach, un bastión conservador en el condado de Orange que prohibió la bandera del orgullo LGBTQ en las propiedades municipales, estaría representada por un inmigrante peruano gay y progresista, el principal demócrata del comité de investigación principal de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Y un juego de sillas musicales en los condados de San Diego y Riverside podría enfrentar a miembros republicanos veteranos del Congreso entre sí, a medida que se reduce el número de escaños republicanos ganables. Varios demócratas ansiosos ya han declarado que se presentarán en el recién formado Distrito 48 del Congreso, favorable a los demócratas, que actualmente representa el republicano Darrell Issa.

En las semanas previas al día de las elecciones, los votantes del Valle Central, donde la participación suele ser baja, demostraron que, aunque muchos californianos no habían oído hablar de la Propuesta 50 por su nombre, el tema de la redistribución de distritos les resultaba lo suficientemente familiar como para formarse rápidamente una opinión tras conocer la medida.

El bando del «sí» inundó las ondas con anuncios por valor de 55,4 millones de dólares en los que aparecían demócratas de alto perfil y contó con una ventaja significativa en la recaudación de fondos, más del doble que sus oponentes. La campaña del «no» gastó solo 8,9 millones de dólares en publicidad televisiva y en vídeo, según la empresa de seguimiento publicitario AdImpact.