Jefe de policía de Albuquerque teme que los anuncios de reclutamiento de ICE socaven la seguridad pública

Peter Schurmann

American Community Media

El jefe de policía de Albuquerque, Nuevo México, estaba sentado en su casa disfrutando de un partido de fútbol un sábado por la tarde cuando se sorprendió al ver un anuncio de ICE que reclutaba específicamente agentes de su departamento.

“Sale un anuncio sobre cómo a los agentes de Albuquerque no se les permite hacer su trabajo”, recordó Medina. “Muy específico. Albuquerque. Porque hicieron juramento y no se les permite aplicar la ley de inmigración”.

Albuquerque es una ciudad santuario, por lo que la policía tiene prohibido hacer cumplir la ley de inmigración.

“Mis oficiales se sintieron traicionados”, dijo Medina. “Me preguntaron: ‘¿Por qué otra agencia del orden nos denuncia? ¿Por qué nos persiguen, diciendo que no podemos hacer nuestro trabajo cuando lo hacemos a diario?’”

Medina participó en una conferencia organizada por la Catholic Immigration Legal Network (CLINIC) y el Migration Policy Institute (MPI) en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Al señalar que habla con agentes del orden público de todo el país, Medina se preocupa por “las tensas relaciones con las agencias federales en este momento… y ni hablar de dentro de tres años y cuatro meses”.

ICE está invirtiendo millones de dólares en anuncios como el que vio Medina, dirigidos a agentes del orden en ciudades santuario como Albuquerque. Esta iniciativa forma parte de una iniciativa de 30 000 millones de dólares —financiada con fondos de la ley Big Beautiful Bill aprobado por los republicanos en julio— para contratar a 10 000 nuevos agentes del ICE antes de fin de año para apoyar la campaña de deportación masiva del presidente Trump.

Cuando los periodistas locales le preguntaron sobre el anuncio, la respuesta inicial de Medina fue: “Mis agentes eligieron llevar a los criminales a la cárcel, no perseguir a la gente por las granjas lecheras”.

De hecho, afirmó, hasta el momento ningún funcionario de Albuquerque ha aceptado la oferta de ICE. “Nuestros oficiales están contentos y creen en nuestra misión y nuestro objetivo”, afirmó. “No he sabido de ningún oficial que haya solicitado el puesto”.

Medina es un policía de toda la vida. Ascendió en la jerarquía y pasó años patrullando las calles de una ciudad donde la delincuencia supera el promedio nacional y donde la mayoría de la comunidad se opone a las políticas antiinmigrantes de Trump.

Estas políticas han llevado al arresto y detención de casi 70.000 personas en todo el país, la gran mayoría de ellas sin antecedentes penales, a pesar de la insistencia reiterada de Trump en que apuntan sólo a “los peores de los peores”.

Mientras tanto, las redes sociales están inundadas con una avalancha de imágenes y videos que muestran a agentes de ICE enmascarados abordando a hombres, mujeres y funcionarios públicos, arrastrando a padres en vehículos sin identificación mientras llevan a sus hijos a la escuela o descendiendo sobre edificios de apartamentos en escenas más parecidas a zonas de guerra lejanas.

Medina dice que más allá de los tensos vínculos con las fuerzas del orden federales, la agenda de deportación cada vez más militarizada del presidente está socavando la confianza que las agencias policiales locales como la suya han trabajado para construir con las comunidades desde la pandemia de Covid y las protestas de George Floyd en 2020.

“Nos vimos obligados a evolucionar. Tuvimos que hacer cambios para generar confianza pública en todo el país”, dijo, y añadió: “Gran parte de lo que está sucediendo ahora con la inmigración está socavando la confianza pública que hemos construido”.

Para los miembros de la comunidad, explicó Medina, las distinciones entre un agente de ICE enmascarado, un soldado de la Guardia Nacional y la policía local se evaporan, a medida que la confianza y la familiaridad son reemplazadas por el miedo y la aprensión.

Múltiples estudios han demostrado un vínculo entre una mayor aplicación de las leyes migratorias y una disminución en las denuncias de delitos a medida que las comunidades se retiran de la interacción con la policía local.

Jason Houser, exjefe de gabinete del ICE durante las administraciones de Obama y Biden, afirma que, al igual que Medina, la estrategia de la administración Trump ha socavado los esfuerzos para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública.

“El volumen de estos arrestos masivos y las tácticas empleadas no ofrecen ningún resultado real para la seguridad pública”, declaró Houser durante una conferencia de prensa virtual el 16 de octubre, organizada por America’s Voice. “Esto dificulta la labor de centrarse en las amenazas a la seguridad pública y nacional”.

En un artículo de opinión del New York Times, Houser escribió: “Casi 14.500 agentes del orden han sido retirados de sus investigaciones para dedicarse a labores de inmigración civil, incluyendo agentes retirados de la frontera. Casi 3.000 agentes del FBI fueron reasignados a la aplicación de la ley de inmigración civil, en lugar de centrarse en su misión de seguridad nacional y pública”.

El resultado es que “los traficantes de fentanilo, los depredadores infantiles y las amenazas de inteligencia extranjera pueden operar con menos escrutinio”, mientras que los procesamientos por violaciones a las leyes de drogas “han disminuido significativamente”.

Houser califica el enfoque del presidente de “construcción de crisis” y dice que el objetivo de la administración es fomentar el caos en las calles de la ciudad para justificar una mayor escalada, incluido el despliegue de tropas de la guardia nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington DC, Chicago y Portland.

Ambos hombres insisten en que existen alternativas.

En abril, el gobernador de Nuevo México autorizó el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a combatir el aumento de la delincuencia en el estado. Medina afirma que la decisión, aunque no exenta de controversia, ha sido un éxito.

“Lo hicimos de una manera que nos conviene”, dijo, describiendo los esfuerzos para asegurar que la comunidad estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Los soldados recibieron seis semanas de entrenamiento para desescalar la situación, se les obligó a usar polos en lugar de uniforme militar y se les limitaron a funciones auxiliares, como seguridad en la escena, dirección del tráfico y vigilancia de cámaras para denunciar delitos.

Datos recientes muestran que la delincuencia en Albuquerque ha disminuido en general, con los homicidios en su nivel más bajo en tres años y los delitos violentos y el robo de vehículos también disminuyendo.

“Muchos de los oficiales con los que hablo… no se alistaron para aplicar la ley de inmigración. Se alistaron para investigar la actividad delictiva, para servir a su comunidad”, dice Medina. Y para lograrlo, “hay que respetar a la comunidad local”.