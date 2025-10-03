Desde FEMA hasta las fuerzas del orden, las deportaciones masivas merman la seguridad pública

Peter Schurmann

American Community Media

La ley y el orden fueron la pieza central de la campaña del presidente Donald Trump para 2024, en la que los inmigrantes fueron repetidamente descritos como una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La actual agenda de deportaciones masivas es una consecuencia directa de esa retórica de campaña.

Sin embargo, los expertos afirman que el enfoque de redada de la administración para detener y deportar a inmigrantes está, de hecho, erosionando la seguridad pública en medio del aumento de la violencia política en el país.

“Estados Unidos necesita líderes nacionales que trabajen para superar las diferencias, calmar los temores y centrarse en mantener la seguridad de todas nuestras comunidades”, declaró Joanna Kuebler, jefa de programas de America’s Voice.

“Lamentablemente, esta administración está siguiendo una vía diferente, prometiendo represalias, avivando la división, convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios y persiguiendo una agenda de deportación masiva, todo lo cual está reñido con la seguridad pública.”

Las declaraciones de Kuebler se produjeron durante una sesión informativa virtual organizada el 24 de septiembre por America’s Voice sobre las repercusiones en la seguridad pública de las agresivas tácticas de control de la inmigración de la administración.

La sesión informativa se produjo tras un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas a primera hora del miércoles, que se cobró la vida de un detenido y dejó a otros dos gravemente heridos. Las autoridades describieron al autor de los disparos, Joshua Jahn, de 29 años, del norte de Texas, como una persona ideológicamente motivada, con las palabras “ANTI-ICE” pintadas en letras azules en la munición encontrada en el lugar de los hechos.

Jahn murió de una herida de bala autoinfligida en el lugar de los hechos.

El atentado del miércoles se produce también tras el asesinato el 10 de septiembre del activista conservador Charlie Kirk, que forma parte de una serie de atentados de gran repercusión en los últimos meses contra figuras políticas tanto de la izquierda como de la derecha.

“Bajo ninguna circunstancia debemos permitir la violencia política, ni normalizarla”, dijo el ex oficial del Capitolio Harry Dunn, que estuvo presente durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. “Soporté la violencia política en su máxima expresión”, dijo.

En referencia a las declaraciones de Trump durante el funeral de Kirk, en las que el presidente declaró: “Odio a mis oponentes”, Dunn subrayó la necesidad de que los políticos “tengan mucho cuidado” a la hora de hablar de violencia política.

Rafael Lemaitre es el antiguo Director de Asuntos Públicos de FEMA. En su opinión, el desvío de fondos de la agencia hacia la aplicación de las leyes de inmigración deja a las comunidades en una situación de mayor riesgo.

“Ahora mismo se está destripando la FEMA”, dijo Lemaitre. “Se están desviando millones de dólares de esfuerzos vitales de resiliencia y mitigación hacia políticas de rendimiento y deportaciones masivas”.

En julio, la administración anunció que reasignaría 271 millones de dólares de agencias federales, incluidos 155 millones de FEMA, para apoyar los esfuerzos de deportación. Este aumento, junto con la legislación reciente, eleva el presupuesto actual del ICE de sus 8.000 millones de dólares anteriores a más de 28.000 millones.

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren calificó la retirada de fondos de la FEMA de “medida cruel y peligrosa, especialmente en plena temporada de huracanes”.

Según Lemaitre, el huracán Katrina de 2005 dejó al descubierto las deficiencias de la FEMA tanto en capacidad como en financiación. Las administraciones posteriores, tanto demócratas como republicanas, trabajaron para reforzar la agencia, que “demostró su valía” en catástrofes posteriores.

“Hoy estamos en camino de volver a aprender dolorosamente las lecciones del Katrina debido al vaciamiento de la agencia por parte de la Administración Trump”, subrayó Lemaitre, señalando un recorte de personal del 20%, el cese de la formación de los primeros intervinientes y la cancelación de contratos para refugio y logística.

En cuanto a las deportaciones, Lemaitre dijo que las continuas redadas de agentes del ICE y de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP) están erosionando la confianza en las agencias federales en algunas de las comunidades más vulnerables del país. FEMA, dijo, “necesita tener confianza para que la gente escuche y se salven vidas”.

También estaba previsto que Jason Houser, ex jefe de personal del ICE, hablara durante la sesión informativa del miércoles, pero no pudo asistir debido a los acontecimientos ocurridos ese mismo día en Dallas.

En un testimonio prestado ante el Congreso en mayo, Houser se hizo eco de Lemaitre, afirmando que las tácticas dirigidas contra los inmigrantes independientemente de si tienen condenas penales previas “ponen a los funcionarios del ICE en mayor riesgo físico, debilitan la confianza de la comunidad y socavan la aplicación efectiva de la ley.”

Los datos sugieren que hasta el 70% de las personas detenidas por el ICE carecen de antecedentes penales.

El efecto neto, añadió Houser, es hacer el trabajo de la aplicación de la ley de inmigración “más complejo y peligroso”, aumentando la probabilidad de una reacción pública y complicando los esfuerzos para hacer frente a verdaderas amenazas a la seguridad. Los agentes del ICE se convierten en “la cara de un sistema roto”, afirmó.

ACoM se puso en contacto con Houser para pedirle comentarios, pero no obtuvo respuesta en el momento de la publicación.

La preocupación por la seguridad de los funcionarios de inmigración ha sido citada por la administración como una de las razones del enmascaramiento de los agentes del ICE. Pero según Dunn, aunque las amenazas a las fuerzas del orden son una realidad cotidiana, la seguridad pública “prevalece” sobre las preocupaciones de los agentes, que son a su vez servidores públicos.

“Cuando las fuerzas del orden sienten que tienen poder y que no hay consecuencias, es una receta para el desastre”, dijo Dunn, y añadió: “Tenemos que generar confianza”.