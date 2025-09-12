Jóvenes LGBTQ+ corren mayor riesgo de suicidio

Septiembre es el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio y los jóvenes LGBTQ+ en Wyoming y en todo el país tienen más dificultades para recibir apoyo debido a una medida de la administración Trump.

En julio, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias eliminó la opción “pulsar 3” del número 988 de la Línea de Ayuda en Casos de Suicidio y Crisis, que enviaba a las personas a una línea de ayuda especializada en apoyar a los jóvenes LGBTQ+.

Sarah Mikhail, directora ejecutiva de Time Out Youth, que proporciona apoyo para terapia y vivienda, dijo que ya hay ansiedad entre los jóvenes sobre la administración Trump y cortar la opción de “presionar 3” solo empeorará las cosas.

“Oyen a la persona que dirige este país recortar la financiación de algo que está directamente relacionado con salvar sus vidas”, señaló Mikhail. “Siguió enviando el mensaje de: ‘En realidad no nos importa si existes o no'”.

La administración Trump dijo que se agotaron los fondos para la línea directa especializada. Los jóvenes LGBTQ+ tienen el doble de probabilidades de experimentar una condición de salud mental en comparación con sus pares y las cifras son aún mayores para los jóvenes transgénero. El Proyecto Trevor había estado contratando con el gobierno la línea 988 para jóvenes LGBTQ+. Siguen operando una línea directa en el 866-488-7386. La Trans Lifeline también ofrece apoyo en salud mental en el 877-565-8860.

Mikhail señaló que sigue remitiendo a la gente al 988, pero advirtió de que la persona al otro lado de la línea podría no estar afirmando su identidad. También señaló que existe la idea errónea de que las personas LGBTQ+ llaman a las líneas de emergencia para hablar específicamente sobre su identidad, pero no suele ser el caso.

“Con mucha más frecuencia, lo que nuestros jóvenes nos dicen es que se trata simplemente de la comprensión implícita de tu experiencia vivida”, subrayó Mikhail. “No tienes que explicar por qué la escuela te resulta difícil o tienes problemas con tus padres, porque esa persona entiende que tu identidad crea barreras para que otras personas intenten relacionarse contigo”.

Mikhail subrayó que Time Out Youth sigue centrando la alegría en la experiencia LGBTQ+. Añadió que la resistencia de los jóvenes le da esperanzas para el futuro.

“Que pueda ver a los jóvenes siendo ellos mismos aún más frente a esto me hace sentir realmente esperanzado de que los jóvenes van a salvarnos”, subrayó Mikhail. “Si nuestros mayores dieran un paso atrás y les dejaran”.