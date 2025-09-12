EarthTalk Q&A: Controversia sobre el césped artificial

Roddy Scheer & Doug Moss

Los campos de césped artificial han ganado popularidad como alternativa al césped natural, ya que requieren poco mantenimiento (no hay que cortarlos ni regarlos). En Norteamérica hay más de 18 000 campos sintéticos y cada año se añaden 1500 más. Comercializados como duraderos y de aspecto verde durante todo el año, también están empezando a ser conocidos por sus controvertidos efectos sobre la salud, y ciudades como Boston, Massachusetts, ya han prohibido su uso.

El césped artificial está compuesto por varias capas: láminas de plástico en la superficie, un soporte para mantener las láminas en su sitio y un relleno que proporciona amortiguación y soporte vertical. Se han encontrado sustancias químicas cancerígenas, como metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, en el relleno de caucho granulado fabricado a partir de neumáticos reciclados que se utiliza. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) confirmó la presencia de benceno, arsénico, plomo y otras sustancias en el relleno. Mount Sinai identificó sustancias químicas similares en alternativas «más seguras» de caucho granulado fabricadas con plástico, caucho virgen y materiales de origen vegetal. La exposición a estas sustancias químicas nocivas puede producirse por ingestión, absorción o inhalación, siendo los niños los más expuestos debido a su respiración más rápida y al desarrollo de sus órganos.

Muchas sustancias químicas del césped son solubles en agua, lo que les permite penetrar en las aguas subterráneas y el suelo cuando se producen precipitaciones. Se han encontrado PFAS, a menudo denominadas «sustancias químicas eternas», en humedales cercanos a campos sintéticos, lo que sugiere su capacidad para contaminar el entorno. Los componentes plásticos de los campos sintéticos también provocan contaminación por microplásticos, con estimaciones de alrededor de dos toneladas liberadas al medio ambiente cada año y 20 000 fibras que entran en las vías fluviales cada día.

El césped artificial también puede tener otros efectos negativos: retiene más calor, lo que crea temperaturas superficiales peligrosas que pueden alcanzar los 200 °F y contribuir a las islas de calor locales. Como resultado, a menudo requieren agua para su riego con el fin de mantener bajas las temperaturas superficiales. Mientras que el césped natural tiene la capacidad de oxigenar el aire que nos rodea, capturar carbono y reducir la escorrentía, las briznas sintéticas no pueden aprovechar estos beneficios medioambientales. Con una vida útil de solo ocho a diez años, debe desecharse, lo que contribuye aún más a la contaminación.

Sin embargo, todavía hay una falta de investigación sobre este tema, ya que la mayoría se centra en el caucho granulado. Quedan muchas preguntas científicas por responder, como por ejemplo, cómo los niños pueden estar expuestos a los productos químicos por vía oral y dérmica. Las pruebas de que disponemos actualmente son limitadas, ya que la mayoría de los estudios no pueden establecer una relación entre el uso de césped sintético y los resultados reales para la salud. Hasta que no se colmen estas lagunas en nuestros conocimientos, los peligros químicos de los campos de juego sintéticos seguirán siendo inciertos.

Los expertos están divididos, y el epidemiólogo de Yale Vasilis Vasiliou afirma: «No recomendaría a los padres que dejaran a sus hijos jugar allí. Punto». Para quienes utilizan césped artificial, las precauciones incluyen ventilar los campos cubiertos, ducharse después de jugar y aspirar el relleno que entre en la casa. Hay que tener cuidado con etiquetas como «orgánico», «verde» o «eco», ya que no garantizan la seguridad y no están reguladas para los productos de césped. En su lugar, elija empresas transparentes y pida al fabricante una lista completa de los componentes, ya que las fichas de datos de seguridad no revelan todos los productos químicos.

