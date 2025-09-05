El Rojo y Dorado se vuelve global: una noche de caridad, fútbol y alcance comunitario global en el Levi’s Stadium

Arturo Hilario
El Observador
Faltaba una hora para que comenzara un evento especial el miércoles 27 de agosto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y ya se podía apreciar un mar de rojo y dorado a la entrada del hogar de los San Francisco 49ers.
No se trataba de un partido de fútbol de pretemporada, sino de una recaudación de fondos anual que atrajo a cerca de 700 “fieles”, el apodo asociado a la afición del equipo, a la sede del querido equipo deportivo de la bahía.
Aquí estaban, para la subasta silenciosa benéfica y la cena “Players for a Purpose”, vestidos con trajes de botones rojos, vestidos rojos y chaquetas doradas, y listos para una noche de diversión y recaudación de fondos junto con una distinguida lista de invitados y sorpresas.
A medida que los asistentes cruzaban el puente desde el aparcamiento hasta el estadio, recibían una calurosa bienvenida por parte de los beneficiarios de la Fundación 49ers, así como animadoras del equipo, músicos e incluso una leyenda de la NFL y de los Niners, Jerry Rice.
Rice, considerado indiscutiblemente el mejor receptor de la historia de la NFL, se tomó selfies con los asistentes, les dio la bienvenida al acto con una sonrisa y brindó a los fans presentes la increíble oportunidad de charlar cara a cara con una leyenda viva de este deporte.
La recepción comenzó con una fila temática “Block Party” destinada a destacar las diversas organizaciones y comunidades beneficiarias de la Fundación 49ers.
En el vestíbulo se colocaron carteles con las ciudades en las que está presente la organización, como South Bay, East Bay y San Francisco, así como las ramas 49ers EDU y 49ers PREP de la 49ers Foundation.
El mayor acontecimiento de la noche sería la cena y la subasta silenciosa, en la que cada mesa estaría acompañada por los jugadores de la alineación completa de 2025-2026 en su primera aparición, (que acababa de concretarse el martes 26 de agosto), en un escenario sin igual: el campo del Levi’s Stadium.
Una “Block Party” en el Levi’s Stadium
La representación en la fiesta de la manzana de toda el Área de la Bahía fue abundante, de Oakland estaba AAFE, el Programa de Excelencia Femenina Afroamericana, de East Palo Alto, City Year, en Santa Clara estaba el Instituto de Liderazgo STEM, y una de las organizaciones beneficiarias más recientes en entrar en el redil, 826 Valencia, que se añadió a la red de beneficiarios de los 49ers en diciembre de 2024.
Bita Nazarian, Directora Ejecutiva de 826 Valencia en San Francisco, se mostró entusiasmada de que la organización hiciera su debut público con los aficionados como beneficiaria en este evento, teniendo una mesa en la fiesta del barrio con información sobre su organización educativa, que ayuda a más de 7200 estudiantes de entre 6 y 18 años a utilizar la escritura como medio para mejorar sus habilidades y su confianza.
Nazarian afirma: “Estamos muy agradecidos a la 49ers Foundation por ser su beneficiaria en San Francisco, porque más allá de los dólares, nos aportan mucho económicamente, lo que, por supuesto, nos ayuda a llevar a cabo nuestro programa. También creen realmente en una verdadera asociación y nos ayudan a pensar en formas de elevar nuestro trabajo para el público en general, como este acto de hoy. Eso es tremendo”.
Nazarian añade que el apoyo operativo general que proporciona la financiación de la Fundación 49ers permite que los programas y objetivos educativos de 826 Valencia sean alcanzables.
“Financia todos nuestros programas básicos con nuestros jóvenes. Actualmente, tenemos una campaña de 25 millones de dólares. Estamos ampliando nuestros programas de primaria y de liderazgo. Tenemos un programa de desarrollo de la mano de obra para apoyar a las personas que quieren ser profesores. Y tenemos una coalición de alfabetización que estamos llevando a cabo. Toda su financiación nos ayuda a que ese plan estratégico dé sus frutos”.
Niners alrededor del mundo
El equipo y la fundación llevan décadas ligados a la escena mundial, jugando por primera vez en Ciudad de México hace más de 20 años, y más recientemente en Londres. A principios de este verano, los 49ers se convirtieron en el primer equipo de la NFL en actuar en los Emiratos Árabes Unidos, organizando unas sesiones de entrenamiento de flag football y un clinic de flag football juvenil en Dubai.
Por ello, Justin Prettyman, Vicepresidente de Filantropía de los 49ers, consideró que la expansión oficial de su fundación a estos mercados era una progresión natural.
“Hemos tenido mucho éxito y hemos aprendido mucho en el proceso. Cuando empezamos a expandirnos a Oakland, una de las cosas de las que más orgulloso estoy de esta organización es que no hicimos una campaña de marketing. No intentamos vender entradas ni nada parecido. Fuimos a escuchar, a reunirnos con los miembros de la comunidad y a averiguar cuáles eran sus necesidades”.
Prettyman añade que el proceso ha sido similar en la puesta en marcha en sus nuevas ubicaciones globales, trabajando con socios para comprender las necesidades de las comunidades específicas antes de establecerse allí. “No estamos aquí para llegar y decir: ‘Esto es lo que os traemos y este es el impacto que vamos a tener’.
“Primero vamos a escuchar y averiguar cuáles son las necesidades. Y luego, lo que hemos visto es que el poder del fútbol tiene la capacidad de unir y unir de verdad a las comunidades. Así que esperamos apoyarnos en eso”.
Para los aficionados que asistieron al acto “Players for a Purpose”, pasar un rato agradable con sus compañeros y con los jugadores del terreno de juego fue un premio. Y para las organizaciones presentes, es un momento para reflexionar sobre la importancia de estas colaboraciones para las comunidades a las que sirven y ayudan.
Fue la patada de salida de la expansión mundial de la 49ers Foundation, y un touchdown para las organizaciones sin ánimo de lucro de la Bay Area y, ahora, de todo el mundo.