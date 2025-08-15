Por qué una nueva orden de Trump podría expulsar a miles de estudiantes adultos de las clases

Adam Echelman

CalMatters

Mientras el presidente Donald Trump intensifica la aplicación de leyes migratorias, atacando a los inmigrantes en sitios de trabajo y esquinas de California, su administración está centrando su atención en los estudiantes adultos.

En un memorando emitido a principios de este mes, el Departamento de Educación de EE. UU. declaró que se debe prohibir a los estudiantes adultos sin estatus legal el acceso a las clases de educación técnica profesional, los programas de inglés y los cursos de equivalencia de bachillerato financiados con fondos federales.

Las escuelas para adultos ofrecen estos cursos a cualquier persona mayor de 18 años, incluidos los inmigrantes, y muchos directores escolares afirman que la nueva orden podría provocar una disminución de la matrícula. Los distritos escolares de California, desde preescolar hasta bachillerato, también podrían tener que adaptarse, ya que utilizan fondos federales para ofrecer numerosas clases de educación técnica profesional que enseñan habilidades como soldadura y agricultura.

La nueva orden plantea desafíos administrativos para estas escuelas, que no exigen a los estudiantes que comprueben su estatus migratorio. Muchos estudiantes, incluidos ciudadanos estadounidenses, carecen de los documentos de verificación adecuados.

“Esto va a perpetuar esta atmósfera de miedo”, dijo Randy Tillery, director de movilidad económica de la organización sin fines de lucro WestEd, que ayuda a recopilar datos en nombre del estado.

La semana pasada, el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el estado está demandando a la administración Trump por la nueva orden.

El Departamento de Educación de EE. UU. se negó a comentar sobre la nueva regla. En un comunicado de prensa , el departamento afirmó que la aplicará a partir del 9 de agosto.

Las escuelas para adultos piden a los estudiantes que compartan voluntariamente sus números de Seguro Social, que sólo están disponibles para aquellos con derecho legal a trabajar en EE. UU. De los más de 500.000 estudiantes adultos que toman clases en California, aproximadamente el 10% comparte voluntariamente sus números con sus escuelas, dijo Tillery.

Las escuelas de todo el estado dicen que están esperando más orientación de las agencias estatales y federales antes de prohibir a los estudiantes asistir a cualquier clase.

‘¿Qué pasa si no regresas?’

V., estudiante de la Escuela para Adultos de Huntington Beach, lleva dos años tomando clases de inglés de lunes a jueves, durante dos horas y media diarias. V. aceptó ser entrevistada con la condición de que CalMatters no la identificara, ya que no tiene estatus migratorio legal y teme ser deportada.

Sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, no apoyaban la idea de que su madre fuera a la escuela este verano ante la amenaza inminente de redadas migratorias . “Cuando agarré mi mochila para ir a la escuela, mis hijos me dijeron: ‘No te vayas, mamá. ¿Y si no regresas?’”, contó a CalMatters en español, con la voz temblorosa, al borde de las lágrimas.

El mes pasado, le envió una nota a su profesora diciéndole que, debido a una ansiedad incontrolable, necesitaba tomar la clase en línea. “Tenía, tengo y sigo teniendo miedo de salir (de casa)”, dijo después.

Normalmente, su clase tiene unos 40 estudiantes, pero este verano, según su profesora, se ha reducido a 24. La clase se transmite en directo y cada vez más estudiantes optan por tomar el curso en línea, según la profesora. CalMatters no revelará el nombre de la profesora para garantizar el anonimato de V. comentó que le costaba más concentrarse mientras tomaba clases en línea; sus hijos a menudo interrumpían la transmisión en vivo o algo en la computadora la distraía. Después de unas dos semanas de clases en línea, V. regresó a clases en persona, a pesar del miedo de sus hijos.

Steve Curiel, el director de la escuela, dijo que está permitiendo que los estudiantes sin estatus legal asistan a clase, al menos por ahora, hasta que el departamento de educación proporcione más orientación sobre la nueva ley.

Desde hace un mes, las escuelas para adultos han estado lidiando con la incertidumbre sobre las políticas y la financiación federales. La financiación federal para estas escuelas suele llegar anualmente, comenzando el año fiscal el 1 de julio, y representa hasta el 30 % del presupuesto escolar.

El Departamento de Educación retuvo el dinero durante un mes, lo que llevó al Fiscal General de California, Rob Bonta, a demandar a la Secretaria de Educación, Linda McMahon. El viernes, el departamento anunció que comenzaría a liberar el dinero esta semana , pero la demanda sigue en curso, según Elissa Pérez, portavoz de la oficina de Bonta.

“Nos sentimos optimistas, pero aún tenemos cierta incertidumbre porque queremos ver la liberación efectiva de los fondos”, dijo Curiel. Estaba a punto de comenzar a aplicar recortes de contratos el viernes en la Escuela de Adultos Huntington, pero dijo que ahora esperará.

“Esto va a perpetuar esta atmósfera de miedo”.

-Randy Tillery, director de desarrollo económico de WestEd

Muchos estados dependen completamente del gobierno federal para financiar programas de aprendizaje del idioma inglés y de equivalencia de escuela secundaria para adultos, mientras que California cuenta con un colchón financiero: el estado proporciona más de 650 millones de dólares cada año específicamente para la educación de adultos, lo que representa la mayor parte de la financiación para las escuelas para adultos de California.

Alejar a los adolescentes de las clases

La nueva política del Departamento de Educación sobre adultos sin estatus legal también podría afectar a los estudiantes de preparatoria. Si bien gran parte de los fondos federales en cuestión apoya a los adultos que toman clases de inglés y cursos de equivalencia de preparatoria, la educación técnica profesional forma parte de un fondo separado, conocido como fondos Perkins, que abarca cientos de preparatorias en todo el estado. El memorando del Departamento de Educación indica que la financiación de estos programas debería restringirse a los estudiantes con residencia legal o ciudadanía.

Se estima que 150,000 niños de entre 3 y 17 años viven en California sin estatus legal, según el Instituto de Política Migratoria. La gran mayoría asiste a la escuela.

El caso Plyer v. Doe de la Corte Suprema de Estados Unidos exige que los distritos escolares de primaria y secundaria proporcionen a todos los estudiantes, independientemente de su estatus legal, una educación pública básica. Sin embargo, en el memorando, el Departamento de Educación de Estados Unidos indicó que las clases de formación profesional ya no se consideran parte de la educación básica. El memorando también indica que los niños sin estatus legal ahora tienen prohibido cursar estudios universitarios en la escuela secundaria.

Para implementar la nueva política del departamento de educación, las escuelas públicas, desde preescolar hasta el bachillerato, tendrían que informar a ciertos estudiantes que no pueden inscribirse en ciertas clases debido a su estatus legal. Esto crearía un enorme problema para las escuelas, afirmó Tillery, ya que no preguntan a los estudiantes sobre su estatus legal. Las escuelas públicas tendrían que recopilar datos sobre quiénes son residentes legales y quiénes no, añadió, lo que podría disuadir a algunos estudiantes de asistir a la escuela.

El Departamento de Educación de EE. UU. no respondió a las preguntas de CalMatters sobre cómo deberían responder las escuelas ni cómo se implementaría la normativa. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles indicó que estaba “a la espera de más directrices” del departamento de educación estatal, que también declinó hacer comentarios.

Para V., las clases de inglés son más importantes para su familia que para cualquier otra cosa, repitió repetidamente. Su hija está a punto de cumplir 11 años y prefiere hablar inglés que español, aunque tiene un impedimento que le cuesta comunicarse en ambos idiomas. V. dijo que quiere poder hablar más inglés con su hija, con la esperanza de que le ayude, a pesar de los riesgos de ir a clase.

“No vivimos nuestras propias vidas”, dijo V. “Vivimos para nuestros hijos”.