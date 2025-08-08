El arte como resistencia: Comunidad, cultura y rebeldía en The Cheech

Roxsy Lin

American Community Media

El domingo 15 de junio, el Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture, situado en el centro de Riverside, celebró su tercer aniversario con la inauguración de “Cheech Collects IV”, la última edición de su exposición anual, en la que se muestran nuevas adquisiciones y obras inéditas. Más que una mera celebración cultural, el acto surgió como un poderoso contrapunto al tenso momento político que se vive en todo el país, donde una oleada de redadas de inmigración y de represión militarizada de las protestas han sembrado el miedo en las comunidades latinas.

Mientras los manifestantes marchaban y coreaban por California y otros lugares, The Cheech se convirtió en un espacio de reflexión, resistencia y afirmación colectiva: un archivo visual de lucha y supervivencia. En una época en la que las familias inmigrantes están siendo desgarradas, esta exposición ofreció un tipo diferente de visibilidad: una visibilidad basada no en los titulares, sino en la creatividad duradera y la contribución de las propias comunidades atacadas.

La exposición se divide en cinco secciones temáticas, cada una de las cuales ofrece una visión distinta de la profundidad y diversidad del arte chicano.

La primera sección destaca la obra de Wayne Alaniz Healy, artista inaugural de la muestra y una de las figuras más respetadas del movimiento artístico chicano. Entre las obras más destacadas se encuentra An Afternoon in Meoqui, una celebración en colores neón de la comunidad, donde los tacos, los frijoles y los tamales son la base de una vibrante escena de barrio.

Healy, cofundador del colectivo East Los Streetscapers junto con David Botello, ayudó a redefinir el arte público en Los Ángeles a través de murales con conciencia social que inculcaron el orgullo cultural en todas las comunidades. Entre las obras de Botello destaca Wedding Photos-Hollenbeck Park, una composición onírica en tonos verdes y azules.

“Este país lo hicieron los inmigrantes. Es el único hecho continuado de nuestra existencia en Estados Unidos: está hecho y mantenido y proyectado por inmigrantes”, dijo el actor y coleccionista de arte Cheech Marin. Su mensaje a los artistas es claro: “Este es vuestro momento. Hagan arte que importe. Haced arte que se dirija a la gente”, instó. “El movimiento artístico chicano empezó como la cara del movimiento por los derechos civiles… Hicieron las señales, las pancartas, y los telones de fondo y los folletos… los artistas lideraban en cierto modo esa primera carga”.

La segunda sección presenta a artistas tejanos contemporáneos, como Carlos Donjuan, cuya impactante pieza R-U-Ready presenta tres misteriosas figuras con máscaras de animales, difuminando las líneas entre lo lúdico y lo espeluznante.

La exposición se inauguró justo un día después de las protestas que inundaron el país, incluido Riverside, donde los manifestantes se concentraron bajo el lema “No Kings Day”, denunciando las políticas autoritarias de la Administración Trump y defendiendo los derechos de los inmigrantes.

Marin se refirió a “El arresto de los paleteros”, de Frank Romero, una inquietante imagen de un equipo SWAT enfrentándose a un grupo de vendedores de helados, como símbolo de la absurda violencia estatal contra los inmigrantes. “Era un cuadro monumental”, dijo, y señaló que “señalaba lo ridículo del proceso por el que estaban pasando. Necesitamos que el artista dé un paso al frente… [[para]] causar esclarecimiento… El arte chicano es un arte muy conmovedor… viene del centro de las comunidades”. La obra se exhibe en la exposición.

Para Margaret García, una experimentada artista chicana con varias obras en exposición, el espacio representa un acto crucial de autodefinición cultural. “Uno se empodera cuando es capaz de definir quién es”, afirma. “Esto define quiénes somos. Dice: ésta es nuestra cultura. Esta es nuestra gente. No eso que se ve en la televisión con pandilleros y violencia y todas esas cosas”.

En la tercera sección -llamada acertadamente “Sala del Fuego”- las obras exploran el motivo de las llamas, entre ellas Three Studies of Palm Trees de Perry Vásquez, que evocan tanto la destrucción medioambiental como la resistencia en medio de los incendios forestales de California. Para muchos visitantes, el espacio se convierte en un lugar de reflexión.

García ve en el museo un motor cultural, no sólo de visibilidad artística, sino de renovación económica. “Este lugar… ha creado un destino en Riverside y ha cambiado la economía de toda la ciudad… Hay restaurantes que ganan dinero, hay vendedores ambulantes y hay más actividad. Es una celebración de la vida y de las cosas buenas de esta ciudad”.

Pero también reconoce la gravedad del momento, indicando que lo que está ocurriendo políticamente ahora mismo es muy difícil. “Sin visión, la gente perece. Es un dicho bíblico… Los artistas son los que suelen estar en primera línea para intentar ofrecer lo que será esa imagen… Nos da esperanza. Ahora mismo necesitamos esperanza”.

Dentro del museo, la esperanza tomó forma tangible. Las familias paseaban entre cuadros vivos e intrincadas instalaciones, absorbiendo historias contadas con pinceladas y simbolismo. Para muchos, no se trataba de una simple visita, sino de un acto de resistencia.

Una de ellas fue Miriam, que trajo a su padre, Ángel, a The Cheech por primera vez para celebrar el Día del Padre. Como aún no se había recuperado de las secuelas emocionales de las protestas del día anterior en Riverside, estuvo a punto de no venir. Pero era urgente recuperar la alegría y el orgullo cultural.

“Me sentía un poco incómoda por venir hoy debido a todo lo que estaba ocurriendo ayer aquí en el centro”, dijo en español. “Pero también busco momentos en los que podamos celebrar nuestra cultura. Para mí, era importante traer a mi padre aquí en el Día del Padre para experimentar el arte y también para ver todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo desde el Movimiento Chicano en la década de 1960… Me hace sentir orgullosa de estar en este espacio.”

Para Ángel, el momento fue fascinante. “Me siento muy bien porque es la primera vez que visito un museo”, dijo sonriendo.

El simbolismo intergeneracional era palpable: una hija guiando a su padre a través de un registro vivo de la identidad chicana, en un momento en el que fuerzas externas amenazan con borrarlo o silenciarlo. Su presencia, como la de tantos otros, fue un recordatorio de que la comunidad también se construye en la elección silenciosa e intencionada de manifestarse.

La cuarta sección pasa al pastel, con composiciones texturadas y atrevidas de varios artistas. Entre ellas, Red & Blue Bitch con Maguey, de Margaret García, una imponente obra que presenta feroces criaturas en enigmática soledad. La colección rebosa emoción y simbolismo.

La última sección lleva la exposición a las tres dimensiones. Destacan ¡Mejico México! de Frank Romero y White House de Narsiso Martínez, que retratan una vista de Riverside agrícola y un trabajador agrícola dibujado dentro de una caja de cartón para productos.

Marin reflexionó sobre la evolución del significado de “chicano” como identidad política y cultural. “Creo que el término chicano se está expandiendo mucho en este momento en cuanto a su significado. Significa aquellos latinos que han plantado su bandera en este país y han estado aquí durante mucho tiempo”, dijo. “Los países pasan por estos periodos. Saldremos de esto porque siempre lo hemos hecho”.

Mientras familias, activistas y artistas siguen atravesando uno de los momentos más precarios que se recuerdan para las comunidades de inmigrantes, el arte de The Cheech no sólo habla, sino que grita, llora y sueña. Nos recuerda que la cultura no es un lujo, sino una necesidad. Y en esta lucha, puede que sea una de nuestras herramientas más poderosas.

El Museo de Arte de Riverside y The Cheech están comprometidos con la accesibilidad ofreciendo opciones de entrada gratuita, con descuento y estándar. A través del programa Museos para todos, los visitantes pueden recibir entradas de un dólar para un máximo de cuatro personas presentando un documento de identidad y una tarjeta EBT en el mostrador de atención al visitante.

Con el apoyo de la iniciativa Acceso para todos de la Art Bridge Foundation, los museos también ofrecen domingos de verano gratuitos hasta el 7 de septiembre de 2025. Las entradas pueden reservarse en línea en https://ramcheech.ticketapp.org/ o in situ.