Entrevista: & Juliet muestra la vida después de Romeo, el poder de la resistencia y la música pop

Arturo Hilario

El Observador

Uno de los nuevos musicales de Broadway más atractivos y divertidos ha llegado al Área de la Bahía, trayendo consigo una gramola de éxitos pop y una historia que convierte un trágico romance en una oportunidad para la reinvención y la alegría.

& Juliet es una actualización moderna de la tragedia adolescente de Shakespeare Romeo and Juliet, que permite continuar la historia de los malogrados amantes, eliminando la parte de la muerte y dejando que Juliet continúe una búsqueda de su significado, y dejando que Romeo tenga también un viaje más positivo.

La música pop es el hilo conductor de la historia, tejida con temas como la independencia, la alegría de la amistad y el amor propio. Los números musicales del espectáculo utilizan canciones escritas exclusivamente por el productor y compositor sueco Max Martin.

La pluma de Martin ha sido responsable de algunas de las canciones pop más contagiosas y queridas tanto del siglo XX como del XXI, y quienes no estén familiarizados con él podrían sorprenderse por su extenso catálogo de éxitos en las listas de éxitos.

Algunas de las canciones que aparecen en & Juliet son: “Larger than Life”, “Everybody (Backstreet’s Back)” y “I Want It That Way” by the Backstreet Boys, “Oops!…I Did It Again”, “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman” and “…Baby One More Time” de Britney Spears, “Can’t Feel My Face” de The Weeknd, “Teenage Dream” y “Roar” de Katy Perry, y “Break Free” y “Problem” de Ariana Grande.

Junto a la música, los actores del espectáculo han sido elogiados por sus interpretaciones de los éxitos musicales, con coreografías contagiosas y actuaciones entrañables de un reparto diverso que representa al personaje principal de Juliet, a su ex amante Romeo, a William Shakespeare, a su esposa Anne Hathaway (su nombre real) y a un nuevo y convincente personaje original de este show, May.

May es la mejor amiga de Juliet y un personaje no binario que fue interpretado por primera vez en Broadway por el actor no binario Justin David Sullivan, su actuación recibió muchos elogios ya que su historia es un punto culminante del espectáculo por la representación positiva de la fluidez de género y la forma en que su viaje se entreteje en la historia principal de & Juliet.

Siguiendo los pasos de la representación no binaria en la serie se encuentra el actor y creador multidisciplinar de género no binario Ishmael González (que utiliza los pronombres ellos/ellas/ellos), con quien tuve la oportunidad de hablar recientemente sobre su experiencia en la serie.

De Miami-Dade, Florida, de ascendencia cubana y procediente de una familia de artistas e intérpretes, por lo que esta oportunidad de actuar en un escenario es un momento de orgullo para su familia. Interpretando el personaje de Gregory y a veces tomando el rol de May como suplente del personaje, González se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje en las artes, el apoyo de su familia, lo que significa ser un actor latino en los actuales tiempos políticos turbulentos que afectan a las comunidades latinas en todo el país, cómo la creatividad y la alegría son antídotos contra el veneno político, y por qué & Juliet es un espectáculo aventurero y entretenido que funciona como una forma de escapismo y esperanza para cualquier persona.

& Juliet se presenta ahora en el teatro Orpheum de San Francisco hasta el 27 de julio de 2025. Regresará a la zona de la bahía en el Center for the Performing Arts de San José del 7 al 12 de octubre de 2025.

Ishmael, ¿Podrías hablarnos de tu formación y de lo que te inspiró para dedicarte a las artes escénicas?

En mi familia todos somos artistas, lo cual es muy interesante para una familia que es producto de la inmigración. Y es realmente sorprendente. La mayoría de mi familia son bailarines. Mi hermano, mi primo y mi madre eran bailarines cuando eran jóvenes, y algunos de ellos siguen siéndolo. Mi hermano empezó a hacer teatro cuando estaba en secundaria, y yo iba a ver sus espectáculos. Al verlo en el escenario, me vi reflejado en él y me entraron ganas de empezar a hacer teatro.

Entonces me apunté a la clase de teatro cuando estaba en la misma escuela, y empecé a hacer espectáculos allí. Luego empecé a tomármelo un poco más en serio. Fui a un instituto de arte de Miami llamado New World School of the Arts. Allí empecé a perfeccionarme y a conocer mejor la creación teatral y la interpretación. Luego fui a la Escuela de Arte de la Universidad de Carolina del Norte, donde estudié interpretación en vez de teatro musical. Pero aún así hicimos muchas cosas de teatro musical allí.

Sí, esa es más o menos nuestra trayectoria. Realmente comenzó como niños, siempre fuimos artistas, siempre estábamos haciendo espectáculos. Yo siempre hacía estos espectáculos de Navidad en mi habitación con luces, y me sentaba, me escondía debajo de mi cama con un multicontacto, enchufado con un montón de luces de Navidad, las conectaba y desconectaba, lo que probablemente era muy peligroso. Pero las conectaba y desconectaba para hacer un espectáculo de luces en mi habitación. De niño hacíamos vestidos con mantas y siempre había esa chispa creativa en nuestra familia, y siempre encontrábamos la manera de hacer algo con los pocos recursos que teníamos, y eso se ha traducido en mi forma de actuar y trabajar hoy en día.

Ahora trabajas en un aclamado espectáculo de Broadway, ¿Cómo ha sido para ti la transición de aquellas actuaciones de recámara a un escenario profesional? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Ha sido un torbellino. Es una locura pasar de hacer conciertos en la escuela durante una o dos semanas a hacer ocho conciertos a la semana. Quiero decir, esta es mi primera actuación profesional que he conseguido desde que salí de la escuela. Así que no hice ningún teatro regional ni nada. Realmente no tuve tiempo de practicar lo que era hacer ocho espectáculos a la semana hasta que empecé a hacer este show. Y realmente me tomó por sorpresa.

Pero también fue una gran lección de aprendizaje para preservar la voz del cuerpo y aprender a ser constante. Creo que eso es lo más importante que he aprendido a través de este proceso, y creo que es la clave para tener una larga carrera en esta industria, es la consistencia. Y ser capaz de dar el 100% o saber lo que puedes dar ese día, incluso si te sientes un poco bajoneado, pero entendiendo que tengo que estar presente cada día en la actuación. Y creo que esa ha sido la mayor transición en mi cerebro, es entender mi cuerpo. Nunca había sido tan consciente de mi cuerpo y de lo que le meto, de cómo me ejercito, de cómo me mantengo fuera del espectáculo.

El espectáculo fuera del escenario es tan importante como el espectáculo en el escenario. Y creo que a veces, cuando tengo carencias en algunos aspectos, fuera del escenario es cuando empiezo a darme cuenta de que mi actuación no está dando lo que tengo que dar. También es sólo un negocio. Y a veces, esas son las partes más difíciles de estar en esta industria es aprender que se trata de un negocio, y somos esencialmente un producto, pero somos un producto muy fresco. Un producto artístico muy elegante. Se trata de encontrar el equilibrio entre entender el negocio del teatro y seguir siendo un artista y un creativo, porque al final, ese es nuestro argumento de venta, nuestra creatividad, nuestro arte.

Así que siempre intento asegurarme de que me cuido artísticamente también fuera del trabajo, para mantener el equilibrio en mi rendimiento laboral. Porque a veces es duro bailar ocho veces a la semana, estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés increíble. Así que es muy importante tener también cosas fuera del trabajo que me alimenten como ser humano para poder seguir disfrutando del trabajo que hago en el escenario.

¿Qué haces fuera del trabajo para mantener en funcionamiento tu músculo artístico?

Tengo diferentes aficiones y proyectos con los que intento mantenerme al día. Me encanta tejer y hacer croché, y eso es algo que parece tan tonto, pero realmente es otra forma de arte para mí expresarme es crear. Y hago regalos para mi reparto todo el tiempo. Cuando abrimos, hice estos pequeños corazones con auriculares, que es nuestro logotipo, así que hice esos corazones de croché con auriculares para todos.

Es una pequeña muestra de mi agradecimiento, pero también de mi tiempo. Así es como me mantengo artísticamente vivo. Y también hago teatro. Yo mismo ideo y creo espectáculos. En concreto, muchas de las obras que creo fuera de & Juliet se centran, ante todo, en mi herencia latina y mi comunidad y mi familia, y en diseccionar realmente la experiencia de lo que es ser yo mismo en este mundo. Y me he dado cuenta de que, muchas veces, crear tu propio trabajo es una autovalidación, y es la única manera, en cierto modo, de reafirmar la realidad de lo que ves a tu alrededor.

Y sobre todo en las giras, porque nuestro entorno cambia constantemente, es muy difícil mantener el sentido de uno mismo. Así que creo que es muy importante para mí crear esas cosas fuera del trabajo para poder recordarme continuamente quién soy y recordar el trabajo que me gusta hacer y lo feroz que soy.

Como mencionaste, Broadway es un negocio, pero también es arte. Una cosa que Broadway intenta hacer es cambiar y evolucionar constantemente, progresar y poner de relieve comunidades que quizá no estén tan protegidas en la sociedad. ¿Qué significa para ti formar parte de este espectáculo y ser latino con raíces inmigrantes en tu familia mientras ves el problema de la inmigración que se vive actualmente en el país?

Ahora mismo es muy duro ser ciudadano estadounidense, no voy a mentir, estar en este país y ver lo mucho que está sufriendo mi comunidad ahora mismo, especialmente cuando estoy en este programa, a veces parece frívolo estar en algo así. Y luego me recuerdo a mí mismo, especialmente cuando veo a gente de la comunidad latina venir al espectáculo, me emociona.

Me he encontrado con gente en la puerta del escenario, y les hablo en español, y es la primera vez en meses que hablo en español con estos miembros del público. Y me emociona mucho porque me recuerda que la historia es para todos. Suena muy cursi, y mucha gente lo dice, pero de donde yo vengo, la gente no hace este tipo de cosas.

No tenemos la oportunidad de ir al campo y ser artistas. Por eso me siento muy afortunado de pertenecer a mi linaje y de poder seguir la tradición de ser artista, porque en mi familia todos son artistas a distintos niveles. Y, en cierto modo, esta es la mayor escala que ha alcanzado ninguno de los miembros de mi familia.

Esta administración es veneno para este país, en mi opinión. Y es hermoso ver que somos el antídoto, somos la medicina para lo que necesitamos ahora mismo en este país. -Ishmael Gonzalez

Es una experiencia hermosa, pero también muy dura. Muchas veces siento una disonancia cognitiva porque me siento muy afortunado por el trabajo que tengo ahora y luego veo lo mucho que está sufriendo la comunidad latina y el miedo que se está creando en torno a mi comunidad.

Y en muchos sentidos, lo bonito de estar en el espectáculo es que soy una representación de la antítesis de todos esos miedos que la gente se crea sobre mi comunidad. Y es realmente poderoso estar de pie en el escenario cada noche y mirar al público, especialmente cuando llegamos a ciudades más populares como San Francisco, Los Ángeles, Chicago. Ver a la comunidad latina entre el público es lo que más me motiva. Cada vez que veo a alguien en las primeras filas y puedo decir que es latino, me da más fuerzas para actuar a un nivel superior porque quiero ser excelente para ellos, para que puedan verse reflejados de la misma manera que yo me vi reflejado en mi hermano en el escenario de la escuela secundaria. Ahora es como una versión más grande de eso.

Así que, a pesar de las circunstancias que atraviesa actualmente este país, es un buen respiro buscar también la alegría en las cosas.

Bueno, creo que algo importante, también, que he aprendido es que la alegría es resistencia tanto como la resistencia es resistencia. Y creo que muchas veces nos hacen sentir pequeños. Sinceramente, cuando estoy de gira por el país y trabajo y me alojo en estos hoteles, y veo a los trabajadores de aquí, casi todos son latinos.

Siempre intento conectar con ellos porque trato de recordarme a mí mismo que mi comunidad va más allá del espectáculo, y que hay mucha gente a mi alrededor en este país que se ve afectada por lo que está ocurriendo. Y creo que es muy importante hacer que la gente se sienta vista. Tengo la suerte de haber crecido hablando español y de poder comunicarme de esa manera con desconocidos. Pero creo que siempre es un regalo ver a alguien y comunicarte con él en su idioma porque es una reafirmación de que este es un lugar también para ellos.

Soy el único miembro de la compañía que habla español. Por eso me siento tan honrado de poder entrevistarme con estas publicaciones, porque para mí es muy importante que la comunidad latina asista a los espectáculos, ya que merecen verlos y tener un poco de alegría en sus vidas, porque nos enfrentamos a mucha tristeza todos los días.

Y creo que es muy importante que ellos también experimenten esta alegría. Y no sé, muchas veces en algunos estados hay mucha gente blanca en el público. Y como creador teatral, como alguien que quiere crear su propia compañía de teatro y llegar a su comunidad, creo que es aún más importante crear accesibilidad para que la comunidad latina venga a ver los espectáculos. Porque muchas veces nuestras entradas son muy caras, así que creo que también es muy importante crear programas que ayuden a subvencionar las entradas para la gente que no siempre puede venir al teatro y pasárselo bien.

¿Puedes hablar de tus papeles como Gregory y como suplente de May?

Casi todas las noches estoy en el escenario interpretando a Gregory. Los actores forman el conjunto que sostiene la historia. Somos los actores de Shakespeare y construimos el espectáculo cada noche desde el principio. Quiero decir, el principio de la obra es nosotros preparando el escenario para la noche de la obra. Porque en esta versión de la obra, básicamente estamos representando Romeo and Juliet por primera vez. Y así estamos creando este mundo en el que todo el mundo vive. Y también hay personajes principales que son nuevos, que conocemos. Y uno de ellos es May, la mejor amiga de Juliet.

Y este es uno de los primeros personajes de un musical que he visto que es no binario o de género no conforme. Y especialmente como actor de género no conforme, es muy especial tener la oportunidad de interpretar este papel cuando puedo.

Como soy suplente, no actúo como May todo el tiempo. Pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, en mi biografía del programa hay una pequeña dedicatoria a mis abuelos, que han fallecido, y cada vez que salgo como May, siempre les rezo antes de salir porque ellos son la razón por la que estoy aquí. Los sacrificios que hicieron son los que me han permitido estar en este momento. Así que siempre tengo que honrarlos antes de subir al escenario para interpretar a ese personaje.

[May] es alguien que permite a Juliet ver su poder y su belleza, y además May tiene la oportunidad de encontrar también el amor por sí misma. Y creo que eso es algo que debe ser importante en el teatro y en la vida en general, ver historias que nos permitan tener amor y experimentar el amor. Y estoy muy emocionado por ver hacia dónde va el teatro desde aquí en términos de representación de las personas no binarias, porque incluso ir a la puerta del escenario después de la función y hablar con padres de niños no binarios y trans y que lloren en mis brazos cuando interpreto a May, es tan especial. Y a veces no puedo creer que esté sucediendo porque es surrealista. Pero es tan hermoso ver cómo esta representación de esta persona significa tanto para tanta gente que ni siquiera se identifica con esa expresión de género.

Porque también creo que las personas no binarias representan la libertad, y representan ver más allá de este mundo binario en el que vivimos. Y creo que mucha gente anhela esa libertad en su interior. Y puede que no se expresen como género fluido o lo que sea, pero hay una libertad de expresión que tienen las personas no binarias que creo que a mucha gente le asusta. Y es entonces cuando se aprueban estas leyes antitrans.

Y creo que es interesante cuando actúo como May, nunca sabes lo que va a pasar. A veces la gente se va en mitad de las canciones que canto. A veces la gente está encantada, y los veo llorar en primera fila cuando canto “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, pero siempre es un volado.

Nunca se sabe cómo va a ser. Y a veces varía según la ciudad. A veces tenemos grandes reacciones con May, y a veces no. Pero algo que he aprendido al poder encarnar a este personaje es que es importante hacerlo a pesar de todo, porque la incomodidad de la gente es el momento en el que también aprenden a ver algo diferente.

Y a veces tenemos que superar esa incomodidad para conocer una experiencia diferente que no es la nuestra. Creo que eso es lo más importante de tener a este personaje en la serie.

¿Cuál ha sido la experiencia o el recuerdo más memorable de tu participación en esta gira y en una producción como ésta?

Creo que algunos de los momentos más memorables son aquellos en los que hay tanta agitación en este país, y seguimos haciendo este espectáculo a pesar de todo el miedo que está pasando. Recuerdo incluso actuar el día de las elecciones. Fue un día muy duro para ir a trabajar y sentirse motivado cuando obtuvimos los resultados que obtuvimos. Pero me recordó que mi existencia es muy importante y muy válida. Y esta administración, no quiero ponerme muy político con esta conversación, pero siento que es la progresión natural.

Pero esta administración es veneno para este país, en mi opinión. Y es hermoso ver que somos el antídoto, somos la medicina para lo que necesitamos ahora mismo en este país. Este espectáculo, a veces la gente viene y es como, “Oh, es sólo un musical jukebox. Son canciones estúpidas”. Pero de verdad, formar parte de él me recuerda que hay mucho poder en esta música.

A mí, personalmente, no me gustaba mucho la música pop antes de empezar este espectáculo. Con este espectáculo he aprendido que la música pop tiene mucha fuerza porque tiene un tempo muy alegre y un ritmo muy marcado, y no te das cuenta de lo poderosas que son las letras. Porque a veces, cuando desglosas las canciones y analizas las letras individualmente, empiezas a ver que hay un corazón. Esta música tiene mucho corazón. Y eso es mérito de Max Martin, que escribió la música del espectáculo.

Creo que el show se ha diseñado de tal manera que se han encontrado canciones que llegan al corazón y hablan de la humanidad de estos personajes. Y esa es la razón por la que este espectáculo ha sido uno de los musicales de jukebox con más éxito, porque realmente se tomaron el tiempo de encontrar las canciones que ayudaban a que la historia avanzara, pero también a lo que somos como seres humanos.

Es curioso, la tercera canción, la primera que canta Juliet es “…Baby One More Time” y es muy interesante. Me siento casi como en el delantal del escenario cada noche, así que estoy muy cerca del público y puedo oírles. Y es tan divertido que cuando empiezan los primeros acordes de la canción, la gente se da cuenta de que es esa canción y empiezan a reírse, aunque sea un momento muy serio.

Empiezan a reírse porque o bien están incómodos o bien están como, “¡Oh, es Britney Spears!” Y ella está sentada al lado de una tumba, y es algo gracioso. Siento que esa canción es una síntesis de todo el espectáculo en el sentido de que entras, escuchas esta canción, y dices: “Oh, es una especie de broma”.

Pero entonces ves realmente la historia de lo que le pasa a Juliet en ese momento. Y empiezas riéndote de ello, pero luego escuchas de verdad, y ves, además, que la chica de nuestro espectáculo que interpreta a Juliet, Rachel Simone Webb, es simplemente una supernova de talento, y es una de las mejores intérpretes que he visto en mi carrera de teatro.

Verla cantar esa canción cada noche con tanta emoción y tanta vulnerabilidad me recuerda que ese es el poder de este espectáculo, llegas esperando una cosa y te vas con algo completamente diferente. Y hay tantas veces en la puerta del escenario que la gente entra y dice: “Pensé que esto iba a ser una especie de espectáculo tonto, descerebrado y divertido, pero realmente sentí algo”.

Incluso yo me emociono algunas noches, sentado frente a Juliet a sus pies mientras canta “Roar”, porque empiezo a sentir de verdad lo que dicen esas letras. Empiezo a oír de verdad lo que ella proclama para sí misma. Y por eso esa canción y esa interpretación conmueven a tanta gente del público, porque la letra es muy real y le habla a todo el mundo. Y creo que ese es realmente el poder del espectáculo.

Y para terminar la entrevista, ¿Por qué recomiendas a la gente ver & Juliet?

Creo que & Juliet ha hecho mucho por las ciudades que hemos visitado. Y creo que, para mí personalmente, San Francisco, fui a San Francisco hace años, y experimenté lo hermosa que es San Francisco como ciudad. Y estoy muy emocionado de volver y encontrar más comunidad que la última vez. Y creo que específicamente para la comunidad queer de San Francisco, creo que este espectáculo es una representación realmente hermosa.

E incluso para las personas que no se identifican con la comunidad queer, hay realmente una historia y una historia de amor para todos en el show. Creo que realmente aporta a la gente mucha alegría y un nivel de escapismo que, en cierto modo, es necesario en estos momentos debido a lo oscuros que son los tiempos que corren. Creo que, en muchos sentidos, es escapismo, pero también es una posibilidad de un mundo que puede venir en el futuro. Y podemos ver cuánto amor y alegría podemos darnos los unos a los otros. Cada vez que veo a la gente salir del teatro, sólo veo sonrisas en sus caras. Y creo que ahora mismo necesitamos mucha alegría.

Y hay tanta representación hermosa en este reparto para la comunidad negra, para la comunidad queer, para la comunidad latina. Creo que San Francisco es un hermoso crisol de tantas comunidades, y vernos a nosotros mismos en ese escenario y vernos viviendo con alegría es muy importante en estos momentos.