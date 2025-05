¿Puede Trump acabar legalmente con la ciudadanía por derecho de nacimiento?

Featured Can Trump End Birthright Citizenship Legally? Selen Ozturk American Community Media On his first day in office, President Trump signed an executive order redefining who gets to be an American. On Thursday, May 15, the...

Featured Five years after George Floyd’s murder, assessing racial justice progress This Sunday May 25, racial-justice advocates will observe the fifth anniversary of George Floyd’s murder. A Minnesota professor who has written about activism surrounding Floyd’s case says the movement...

National Mayoría de estadounidenses afirman que el internamiento de japoneses fue “vergonzoso” Christopher Alam American Community Media Setenta años después de que el gobierno de Estados Unidos internó por la fuerza a más de 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría...