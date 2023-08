Q&A: Cinequest Film & Creativity Festival trae proyecciones de verano energizadas a San José y Mountain View, con nuevos debates sobre inteligencia artificial y 82 estrenos mundiales y estadounidenses

Arturo Hilario

El Observador

El Cinequest Film & Creativity Festival tendrá un último retozo bajo el sol de verano antes de regresar a su fecha habitual de marzo el próximo año. Del 15 al 30 de agosto, el festival que albergará 253 películas estará en San José durante la primera semana antes de mudarse al teatro ShowPlace Icon de Mountain View para su segunda semana.

Este año marcará el segundo verano en que el festival se lleva a cabo en agosto, y su tema, ‘Energizado’, se refleja en sus eventos nocturnos de verano, dos noches de apertura, 253 películas y una serie de conversaciones “La inteligencia artificial se encuentra con la humana”.

El CEO de Cinequest, Halfdan Hussey, recientemente se tomó un tiempo para actualizarnos sobre las novedades de este año en términos de alineaciones, el nuevo sitio del festival satelital en Mountain View, cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta utilizada en la realización de películas y cómo las huelgas del SAG han afectado al circuito de festivales de cine.

Más información sobre programación y boletos están disponibles en cinequest.org.

¿Qué funcionó acerca de la configuración del festival del año pasado en el verano para traerlo nuevamente en la misma época este año?

Los eventos de verano se determinaron estrictamente debido a la pandemia porque cambió nuestra programación. Nos lleva de nueve a doce meses producir un festival. En términos del presencial, el año pasado fue emocionante volver. Y luego aprendimos algunas cosas. Algunas de ellas un poco graciosas.

¡Aprendimos que hace calor en agosto! Teníamos este jardín de cerveza y vino. Este increíble jardín de cerveza y vino se instala todos los días de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Pero, por supuesto, eran 99, 100 grados, así que aprendimos que “bueno, este año cuando hagamos cosas al aire libre, será de noche, está bien. Debido a que es agosto, si la gente va a estar al aire libre, quiere hacerlo por la noche o después de que se ponga el sol”. Así que eso es algo que aprendimos. Y vamos a hacer un par de grandes fiestas bajo las estrellas, por lo que estoy muy emocionado.

La fiesta de la noche de apertura será a una cuadra y media del lugar de la proyección, y lo haremos afuera, como mencioné, al aire libre con música, comida, bebidas e iluminación y lo mismo el sábado por la noche, tenemos una gran fiesta temática llamada Cinequest Energize. Así que nunca hemos hecho fiestas al aire libre y estoy muy emocionado de hacerlo. Los hemos hecho en otros lugares para promocionar Cinequest. Y nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo en San José durante el festival porque siempre hemos estado en marzo y hace demasiado frío y oscurece demasiado temprano.

Ah, y también tenemos otro gran lugar este año. Entonces, una de las cosas buenas del verano es entrar a un lugar agradable y fresco. La primera mitad del festival es en el centro de la ciudad y en nuestros hermosos lugares de California y Hammer, esos son grandes lugares con grandes eventos. Pero la segunda parte la tenemos en el multiplex Icon, que es un multiplex fantástico en Mountain View. Así que realmente tenemos lugares tremendos. Así que eso es una gran ventaja. No hemos tenido un multiplex de última generación desde que Camera 12 cerró en San José.

Esas son las cosas que aprendimos, y aprendimos que el año pasado, no hagas que la gente haga cosas al aire libre cuando hace 100 grados, sino aprovecha para hacer las cosas de noche. Y vamos a hacer eso y tener un buen multiplex para que ellos también disfruten.

¿Qué los llevó a elegir Mountain View como segundo lugar para Cinequest de este año?

Bueno, es tan representativo de Silicon Valley. No es que San José no sea, quiero decir, San José, Dios mío, las empresas que tenemos en San José ahora que son líderes mundiales en tecnología, pero realmente es el epicentro, Mountain View y Palo Alto. Como saben, Google está cerca de nuestro lugar, por lo que también es algo simbólico. Tenemos cineastas y artistas que vienen de 55 países para esto y gente de muchos lugares. Y creo que es genial para ellos tener estos dos lugares, esta gran ciudad, San José, y esos hermosos lugares, pero luego estar ahí en parte, justo en el corazón de Google, Silicon Valley, Palo Alto, ya sabes, la energía, eso también es genial.

Así que creo que es un lugar perfecto, y también creo que es perfecto que no los estemos haciendo al mismo tiempo. Una semana en el centro de San José y una semana en el Icon of Mountain View porque durante un par de años intentamos tener un lugar en San José y en otro lugar al mismo tiempo. Y eso separaba demasiado a la gente.

Realmente no les gustó eso. Entonces, de esta manera, las personas pueden permanecer juntas, mantener la energía en la comunidad pero solo en diferentes lugares y mantenerla fresca.

Debido a que hay dos ubicaciones, ahora hay dos noches de apertura. ¿Puedes comentar por qué es eso?

Sí, solo queríamos simbólicamente hacer algo para comenzar la primera vez que estuvimos en Icon. Pero la noche de estreno en el California Theatre el 15 de agosto con Fresh Kills y la fiesta posterior es realmente súper especial. Quiero decir, tenemos una película a la que vendrá Jennifer Esposito, la directora y productora. También ha sido una gran estrella de cine y televisión. Y tenemos una película sobre mujeres en la mafia. No las mujeres novias de los mafiosos, sino las mujeres en la mafia en el que es un tema muy sorprendente y una película muy entretenida y emocionante. Tenemos este hermoso lugar, el California Theatre, este palacio. Tendremos un organista tocando de antemano. Tendremos la película, la sesión de preguntas y respuestas con los creadores de la película y luego la gran fiesta a una cuadra y media de distancia.

Comida y música, baile, lo que quieras hacer. Bebidas increíbles, por supuesto, y mucha seguridad también, porque la gente siempre quiere saber sobre eso. “¿Es seguro? Sí, muy seguro. Así que será una celebración al aire libre muy divertida. Y la película, porque se trata de mujeres italianas, vamos a tener comida italiana para el catering y debería ser un gran momento.

Y luego, la otra cara de eso es que el día 24 tenemos el día de la inauguración en el Icon y vamos a tener una apertura simbólica allí con la película llamada Sometimes I Think About Dying con Daisy Ridley. Y es una gran historia de Silicon Valley. En primer lugar, ella es una estrella de Star Wars, ¿de acuerdo? Eso realmente la une a Silicon Valley. Pero segundo, es una película sobre una mujer bastante tímida. De hecho, es muy tímida y no tiene las habilidades sociales para entablar amistades.

Y ahí está ese chico que está muy interesado en ella, una persona muy agradable y tiene que derribar muchas barreras para que ella lo escuche. Así que es ese tipo de historia de amor sobre buenas personas y cómo a veces algunas personas no están equipadas con algunas de las habilidades sociales que facilitan las cosas como las citas. Así que es una película realmente agradable como esa. Y creo que Silicon Valley realmente lo disfrutará.

El tema de este año es el término ‘energizado’. ¿Puede comentar por qué se eligió eso para este año?

Sí, siento que a la gente se le ha agotado la energía, su buena energía, por cosas como la pandemia, el esfuerzo global y las guerras, los medios de comunicación y otras cosas.

Así que creo que eso realmente ha agotado a la gente. Entonces pensamos que ‘energizado’ sería un gran tema. Volvamos a estar juntos. Hagamos lo que hace Cinequest. Reunimos a todo tipo de personas de todos los ámbitos de la vida, justo lo contrario de luchar entre nosotros. Simplemente estamos compartiendo y celebrando y disfrutando de grandes películas y de gente fantástica y de todos estos artistas que salen a presentar sus películas. Así que esa es la energía de Cinequest. Siempre lo ha sido y es una gran forma de arte porque representa a personas de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida y formas de pensar, por lo que es fantástico. Y siempre me encanta que Cinequest también sea para todas las edades. Siempre ha sido esta fiesta genial de diferentes tipos de personas porque muchas veces cuando vas a una fiesta o a un club, donde sea que vayas, a veces las personas son un poco parecidas, tal vez del mismo grupo de edad, tal vez lo que sea, pero no en Cinequest.

Quiero decir, la gente es realmente muy divertida de ver todos estos diferentes tipos de personas. Vienes con amigos o conoces nuevos. Hay tantas cosas que lo hacen más que una película. Y así esperamos que la gente, cuando venga, se sienta muy cuidada y se sienta energizada por la experiencia. Y por supuesto, entonces la gente energizará a los demás, los artistas que vienen y el público, compartirán entre ellos y brindarán esa energía.

El núcleo de Cinequest es de lo que estás hablando, el aspecto social, el arte de las películas. La otra parte es el apego a Silicon Valley y la exhibición de nuevas tecnologías. En el pasado, presentó lo último en tecnología de audio y video para teatros, realidad virtual y ahora las conversaciones de este año “La inteligencia artificial se encuentra con la humana”. Me preguntaba si puedes tocar eso.

El concepto es que donde la tecnología se encuentra con el arte y el cine, la tecnología siempre tiene un impacto en los medios y el arte. Y en IA, en este momento tenemos un ejemplo de cosas que puede hacer para ayudar al proceso de cine y televisión y cosas que asustan a las personas y quizás son negativas.

Quiero decir, tenemos a los guionistas en huelga y ahora los actores de SAG se les han sumado. Y uno de los problemas es, “oye, no queremos que una IA entre y escriba un episodio para un programa de televisión que creamos y no nos pagues”. Y cosas así no son atractivas para los escritores. Y no creo que sea una herramienta, aunque ciertamente puede emular cosas como, “está bien, bueno, puedo emular hacer un poema con una herramienta de inteligencia artificial”. Bien, hemos visto ese tipo de cosas. Pero eso no es lo mismo que un ser humano teniendo una experiencia humana, escribiendo algo con lo que te conectarás y luego recompensando a esos escritores permitiéndoles continuar escribiendo los episodios de sus programas de televisión. Así que hay un ejemplo.

Un ejemplo de que es algo positivo en el mundo del cine es que hay algunas buenas herramientas que aún no son perfectas, pero están llegando ahí, que pueden mejorar el material de la película y las fotografías. Así que tal vez filmaste algo que no estaba dentro de los estándares técnicos actuales. Bueno, puedes aumentarlo y llevarlo allí.

Grabamos una entrevista con JJ. Abrams cuando ganó su premio Maverick Spirit y, por supuesto, fue una de las mejores conversaciones que hemos tenido. Tan inspirador. Me encanta compartirlo con el mundo. Pero la tecnología cinematográfica que estábamos usando en ese momento no está al día con los estándares de nivel de entrada conocidos. Entonces, con esta herramienta de inteligencia artificial, podemos mejorarlo. También existen formas tradicionales de sublevación, pero son extremadamente caras.

Otro ejemplo es que tenemos este festival de cine polaco, cuyo nombre no recuerdo, y han ideado una tecnología de inteligencia artificial para hacer un mejor trabajo al doblar su película a idiomas extranjeros. Y muchos cineastas internacionales, simplemente asumimos, lo ven subtitulado porque el doblaje siempre es terrible cuando intentan doblarlo.

Entonces, cuando tienes un mal doblaje, te saca de la película, te saca de la experiencia. Así que han creado una tecnología para perfeccionar el proceso de doblaje para que se sienta más orgánico para el actor. Pero hay algunos ejemplos de aspectos negativos y positivos.

Pero cuando es una herramienta, en mi humilde opinión, es genial. Cuando intentas reemplazar a los seres humanos, apesta. Y no creo que sea efectivo porque creo que la inteligencia humana es única y la experiencia humana es única por lo que vemos películas y leemos libros.

¿Cómo han afectado estas huelgas de creadores a Cinequest?

Encontraremos una manera de hacer que cada desafío funcione para nosotros y para servir a las personas. Tenemos un montón de gente saliendo, artistas y películas. Los actores globales no tienen contrato con SAG. Pueden venir directores y productores. No hay problema con eso. Pueden venir actores independientes americanos que no sean SAG. Los que llamaríamos actores estrella estadounidenses serán signatarios del SAG. Y parte del reglamento de huelga era que los actores del SAG no pueden asistir a los festivales de cine.

Ahora, no voy a entrar en mis sentimientos al respecto, pero no entiendo por qué vienen con esa restricción. Tal vez porque simplemente no querían a los actores ahí. No sé. Pero ciertamente los festivales no les pagan. Nuestros actores vienen porque quieren estar aquí. Pero así son las cosas. Así que teníamos algunas estrellas de cine importantes que planeaban asistir, y si se cancela la huelga, asistirán, y si no, no lo harán. Pero Cinequest será una gran experiencia a pesar de todo. Tendremos muchos actores geniales, muchos actores increíbles en las películas y las personas maravillosas que lo hacen posible.

Tenemos 82 estrenos mundiales y estadounidenses, por lo que no nos faltan experiencias para las personas. Pero, bueno, esperamos que se aclare con el tiempo.

¿Hay alguna última nota que te gustaría dejarnos?

Bueno, el objetivo de hacer esto es servir a las personas, y las personas son las que lo hacen grandioso. Así que invito a la gente a que venga y disfrute, será un gran éxito y les encantará.