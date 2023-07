Q&A: Isabella Esler y El Alocado Mundo de Beetlejuice Musical

Arturo Hilario

El Observador

La recién graduada de la Archbishop Mitty High School Isabella Esler vuelve a casa como intérprete de Broadway en su primer rol profesional como Lydia Deetz en Beetlejuice.

Un musical basado en el amado filme de Tim Burton de 1988 que vio a Michael Keaton como el rol principal del horrible espíritu que intentaba espantar a la familia de Winona Ryder (Lydia) en su nueva casa. La adaptación del extremadamente popular musical de comedia se ha presentado en diversos escenarios a lo largo del país, entregándole a la audiencia un increíble, divertido y conmovedor show acerca de la familia, el amor, y por supuesto, el más allá.

Beetlejuice llegará al San Jose’s Center for the Performing Arts del 1 al 6 de Agosto del 2023. Será un evento especialmente memorable para Esler, pues creció sentada en la audiencia en ese mismo recinto.

La increíble carrera profesional de Esler inició sólo el año pasado, cuando audicionó para el show mientras estaba terminando su último año en la Archbishop Mitty. Pasó el verano de su graduación devolviendo llamadas y eventualmente consiguió el icónico rol de la chica gótica Lydia con la producción del tour, mismo que inició en San Francisco en Diciembre del 2022.

Recientemente Esler se tomó el tiempo de responder algunas preguntas acerca de su experiencia en el show hasta ahora, así como de su experiencia total del ser una adolescente de San José durante la pandemia, a ser empujada al escenario en la gira de un musical de Broadway en sólo unos cuantos años.

¿Cómo fue que te interesaste en las artes escénicas y podrías tocar el cómo ha sido la aventura, el iniciar tu camino en esto?

Sí, siempre crecí haciendo teatro. Estoy muy agradecida de haber crecido en San José porque aquí hay una comunidad de teatro muy grande. Hice mucho teatro comunitario e hice teatro en mi escuela también. Mis padres me inscribieron en teatro cuando tenía 6 años porque siempre me ha gustado cantar. Así que esto siempre ha sido lo mío, me encanta.

Y con este show, específicamente mi último año de secundaria, justo al iniciar el año, vi una audición en línea. Era una convocatoria abierta, y yo buscaba preparar audiciones universitarias porque quería estudiar Teatro Musical o actuación en la universidad, cualquiera de los dos. Así que pensé “Oh, bueno, sólo como práctica, enviaré algo. Siempre me ha gustado este show y este personaje, así que pensé que sería una buena experiencia”.

“Crecí viendo muchos espectáculos de gira en Broadway San Jose en ese teatro específico durante años. Así que es realmente extraño saber que voy a estar del otro lado, voy a estar en ese teatro actuando en lugar de mirar.”

Lo envié cuando estaban reabriendo en Broadway, no esperaba que lo vieran, pero sí lo hicieron. Así que terminé con un par de llamadas en línea para el show en Broadway, y durante el curso de ese año, tuve llamadas para el tour.

Así que para mí ha sido un proceso de un año, ha sido muy padre y también muy distinto a hacer teatro comunitario, que ha sido increíble, pero muy diferente. Y ahora estoy aquí.

¿Cómo ha sido pasar directamente de la secundaria a algo como esto, cuáles son los sentimientos que te deja esta experiencia?

Sí, es realmente loco. En mi año Junior y Senior, tenía un plan para mí, me gusta pensar con anticipación. Así que pensaba que iría a la Universidad a estudiar teatro o actuación, luego me mudaría a Nueva York o Los Ángeles, uno de esos lugares, después audicionar y escalar en ese mundo, estaba muy decidida. Así que fue muy loco ver cómo todo fue en reversa para mí, no terminé yendo a la universidad y ahora estoy en este show, es muy discordante para mí.

Si me hubieras dicho al principio de mi año Senior que estaría en tour, no te lo hubiera creído, porque simplemente pasó muy rápido. Pero estoy muy agradecida. Es muy divertido. Y también, todos los demás, el elenco y el staff, todos son tan lindos y me han apoyado tanto mientras yo estoy aprendiendo y descifrando todo esto. Ha sido realmente increíble y muy divertido sin duda, una experiencia muy interesante. Es un aprendizaje enorme, por supuesto.

¿Puedes contarnos cómo es meterte en los zapatos de tu personaje Lydia?

Ha sido muy divertido. Me encanta este personaje. Creo que en primera, ser capáz de interpretar a una adolescente cuando, ya sabes, yo aún me considero una adolescente. Cuando me enteré del show, fue justo antes de COVID, yo todavía tenía 16. Así que siento que una parte de mi yo adolescente, todas esas emociones por las que uno pasa, se reflejan mucho en Lydia porque es una chica joven que sólo quiere ser escuchada, creo que he sido capaz de traer un poco de mí al personaje y eso me encanta. Por esa razón, ella es muy especial para mí. Y me encanta poder jugar con su angustia y su inteligencia, ser capaz de divertirme.

Y no sé, simplemente es súper divertido jugar con ella en términos de su carácter. También me encanta poder traer un poco de su lado más suave y genuino, porque sé que por fuera, es un personaje muy obscuro y gótico, así que poder traer un poco de sus lados positivos, supongo que un poco de su inocencia, también ha sido muy divertido.

¿Cómo describirías la historia en esta versión de Beetlejuice?

Es muy similar a la película diría yo, los mismos elementos están ahí, los personajes están ahí, la gran trama de la película está ahí. Pienso que si eres fan de la película, podrás seguir la trama bastante bien. Es interesante, en la película, siento que se enfoca un poco más en los Maitlands, la pareja fallecida. Y en el musical, pienso que el enfoque se mueve un poco hacia Beetlejuice y Lydia, el trasfondo, su historia y su desarrollo.

Cuando fui a ver la película, no me di cuenta que Beetlejuice no aparece hasta como la mitad de la película. Pero en el musical, está ahí todo el tiempo. Rara vez sale del escenario. Así que es interesante tener una parte de la película, saber qué es lo que pasa, pero también traer este nuevo lado de los personajes que no podemos ver en la película, creo que es muy divertido, además también agrega diferentes momentos alocados de baile y canto.

Así que para Lydia, ¿Cuál dirías que es el punto focal de su aventura en el show mientras su personaje se expande?

Sí, el musical definitivamente se enfoca más en el viaje con su mamá, el perder a su madre. Sé que lo mencionan un poco en la película, cómo se lleva con su madrastra, pero realmente no expanden mucho ese aspecto. Así que en este musical, ese es el asunto, ella tratando de navegar, el estar en un nuevo lugar mientras ella sigue lidiando con la reciente muerte de su madre, su luto, el darse cuenta lo que eso significa y el poder superarlo, lo que creo que es una historia muy importante para contar. Especialmente acerca de la pérdida y el luto. Creo que hay momentos muy conmovedores en el musical a raíz de esto, por su viaje de intentar descifrar cómo navegar en un mundo nuevo sin su madre.

Volteando a ver los primeros 6 meses de este show, ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, estar en este tour, viajar, ver diferentes audiencias en diferentes recintos cada semana?

Sí, es muy loco, seguro. Nunca me pude haber preparado para esto. Es algo que simplemente tienes que hacer para saber cómo lidiar con ello. Pero es muy divertido, especialmente este show. En broadway tuvo una gran audiencia de culto, una gran presencia en reedes sociales, porque las redes sociales están en todos lados. Sólo podía imaginarme qué tan grande sería en todo EE.UU. No sólo Nueva York. Ha sido increíble estar en todas estas ciudades y ver a tantos fans de Beetlejuice de todo el país.

Y en cada show, hay personas disfrazadas, que realmente se empeñan, y es muy divertido. También mucho arte. Estoy muy agradecida con este show porque tiene una basé de fanáticos muy solidarios y poder llegar este tipo de show chiflado y divertido a diferentes audiencias, ver cómo reaccionan las diferentes ciudades a cada chiste y así. Siempre es muy divertido poder jugar con ello.

Y a lo largo de esta experiencia, ¿Tienes algún aspecto favorito?

Siento que para mí, honestamente, cambia todo el tiempo. Siento que mucha de nuestra energía, gran parte del show es como estar hablando con la audiencia y somos un reflejo de la misma. Así que a veces cuando la audiencia se pone muy loca, expresiva y emocionada, siento que convierte cada momento del show muy divertido, porque siempre estamos retroalimentando a la audiencia.

Diría que uno de mis momentos favoritos es el inicio del segundo acto. La canción se llama “Beautiful Sound”, y hay como un montón de clones diferentes de Beetlejuice y todos están bailando alrededor. Es la canción más loca de todas porque tratar de describírsela a otras personas, es realmente disparatado. Pero creo que por eso es tan divertida, hay tantas cosas sucediendo y ver cómo reacciona la audiencia a las volteretas y los bailes, los gritos desquiciados y toda la locura en el escenario. Es una forma muy divertido de reiniciar, también muy emocionante, por supuesto.

¿Cómo te sientes de volver a San José y traer el show a tu familia y amigos, y cómo se siente volver y hacer el trabajo que llevas haciendo a lo largo de todo el país?

Es muy extraño porque crecí viendo muchas giras de shows en Broadway San Jose, en ese teatro en específico por años. Así que es muy raro saber que estaré ahora del otro lado, estaré en ese teatro interpretando, y no observando. Así que ni sé cómo me siento, es algo muy loco.

Es muy emocionante porque podré estar en mi ciudad natal, ir a mis restaurantes favoritos, todos mis lugares favoritos que no he visitado durante un tiempo, ver a mis amigos y familia, es muy divertido. Fue muy bonito también, porque cuando iniciamos, nuestra primera parada fue San Francisco, muy cerca de San José. Tuve la oportunidad de tener en la audiencia a amigos y familiares iniciando el tour. Así que estoy emocionada de ver, porque sé que algunos verán el show por segunda vez después de 6 meses, cómo se ha desarrollado el show con el tiempo. Estoy muy emocionada.

Beetlejuice estará en el San Jose’s Center for the Performing Arts del 1 al 6 de Agosto del 2023. Boletos e información en broadwaysanjose.com.