EarthTalk Q&A: ¿CÓMO EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE BATERÍAS DE AUTO ELÉCTRICO?

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Las ventas récord de autos eléctricos confirman que el futuro del transporte eléctrico ya está aquí. A nivel mundial, 10 millones de vehículos que funcionan con baterías de iones de litio están en la calle ahora. La Agencia Internacional de Energía predice que ese número aumentará a 300 millones para 2030, lo que representa más del 60 por ciento de las ventas de automóviles nuevos. Pero un gran problema se asoma en el horizonte: en menos de una década, cada año se retirarán casi dos millones de toneladas de baterías de iones de litio de los vehículos eléctricos, y la infraestructura de reciclaje actual no está preparada para ellas. La mayoría de las baterías de iones de litio se tiran a los vertederos y solo el cinco por ciento se recicla en todo el mundo.

Investigadores de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido advierten que este flujo creciente de baterías gastadas representa “una enorme amenaza” para el medio ambiente natural y la salud humana. “La degradación del contenido de la batería en algunos casos puede dar lugar a la aparición de productos químicos estructuralmente similares a los agentes de guerra química”.

Dados los riesgos, es imperativo aumentar nuestra capacidad para reciclar estas baterías, no solo para evitar una disposición en vertederos posiblemente catastrófica, sino también para reducir la necesidad de minería dañina. Más del 70 por ciento del cobalto del mundo, el elemento más caro en una batería de iones de litio, se produce en la República Democrática del Congo (RDC). Uno supondría que esto es un milagro económico para los mineros en la RDC, sin embargo, la pobreza implacable obliga incluso a los niños a trabajar en las minas en lugar de asistir a la escuela.

Además de salarios miserables, los mineros de la RDC enfrentan graves amenazas para la salud y la aniquilación ambiental local. Investigadores de la Universidad de Lubumbashi encontraron que los residentes cerca de las minas, especialmente los niños, tenían niveles urinarios más altos de cobalto, cadmio y uranio. Las concentraciones de cobalto en orina encontradas en esta población son las más altas jamás reportadas para una población general. Los peces en la RDC también están muy contaminados con altos niveles de metales, mientras que las muestras de suelo están tan contaminadas que las regiones mineras de la RDC se consideran entre las 10 áreas más contaminadas del mundo.

La minería de litio también ha provocado una reacción violenta en todo el mundo, incluso en Serbia, el Tíbet y Chile. Y en los EE. UU., los residentes cerca de Thacker Pass en Nevada formaron un grupo de base para dar a conocer múltiples preocupaciones en caso de que una mina de litio propuesta comience la producción ahí. Las preocupaciones incluyen una posible disminución dramática en la calidad del aire debido a las decenas de miles de galones de combustible diesel que se quemarán diariamente en la mina propuesta, liberando las mismas emisiones de dióxido de carbono que una ciudad pequeña. La mina también extraería más de mil millones de galones de agua anualmente de un acuífero ya sobreasignado en el valle del río Quinn, posiblemente filtrando sustancias peligrosas a las aguas subterráneas en el proceso. Más angustiantes son los impactos adversos en el terreno de estepa de artemisa único del área, un hábitat para más de 350 especies, incluidos el urogallo de las artemisas, el águila real, el antílope berrendo, los búhos de madriguera, los conejos pigmeos y más.

Incrementar drásticamente la capacidad de reciclaje de las baterías de iones de litio y crear nuevas formas de almacenar electricidad de manera segura son cruciales para evitar los peores impactos de nuestra nueva confianza en esta tecnología.

CONTACTOS: Environmental impacts, pollution sources and pathways of spent lithium-ion batteries, pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/xx/d1ee00691f; Protect Thacker Pass, protectthackerpass.org; High human exposure to cobalt and other metals in Katanga, a mining area of the Democratic Republic of Congo, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19486963/; Human exposure to metals due to consumption of fish from an artificial lake basin close to an active mining area in Katanga, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26953137/.

