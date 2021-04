Las discusiones sobre el espaciamiento de escritorios hacen furor mientras los grandes distritos escolares planean la reapertura en abril

Education Desk spacing arguments rage as big school districts plan April reopening A majority of California’s largest school districts plan on bringing students and teachers back on campuses by early April, even as local officials grapple with state social distancing requirements...

Education Reporte: Estudiantes Universitarios con Hijos Tienen un Promedio Ligeramente más Alto SACRAMENTO, Calif. – Una nueva investigación pinta un retrato de los estudiantes de universidad comunitaria con hijos – y llega a la conclusión de que en comparación con los estudiantes...

Education Report: College Students with Children Have Slightly Higher GPAs SACRAMENTO, Calif. – New research paints a portrait of community college students who have children – and finds that compared with nonparents, they have better grades and are more likely to...