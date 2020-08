Horóscopo de septiembre

Featured IU Research Reveals Downside to Disinfectant Cleaners BLOOMINGTON, Ind. — Some disinfecting cleaners being used to prevent the spread of COVID-19 actually could leave behind potentially dangerous chemicals. Scientists from Indiana University compared dust samples collected from residential...

Featured Cocinando Comidas Diarias que Te Conectan a Tu Herencia Hispana En los Estados Unidos, más de la mitad de los consumidores han reportado cocinar en casa con más frecuencia durante la pandemia, y el 49% de los consumidores han...

Featured Pandemic puts 100 million tourism jobs at risk: UN report The United Nations presented on Tuesday their report: ‘Tourism and Covid-19’, which predicts that up to 100 million jobs could be lost within the tourism sector as a result...