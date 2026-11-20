Un nuevo informe ofrece una guía para que las universidades de California atraigan a más adultos que trabajan a cursar una carrera universitaria.

La organización de investigación y políticas California Competes ha dado a conocer nuevos hallazgos que indican que el estado cuenta con más de 6 millones de adultos en edad activa sin títulos de educación superior.

Su Jin Jez, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, dijo que las universidades de la región deben facilitar que las personas puedan continuar sus estudios mientras trabajan a tiempo completo para mantener a su familia.

“Esto implica horarios flexibles, facilitar el acceso a la ayuda financiera y al cuidado infantil, y brindar el apoyo concreto que los estudiantes de hoy necesitan para terminar sus estudios”, explicó Jez.

Entre los adultos de California de entre 25 y 54 años que se graduaron de la preparatoria pero no de la universidad, casi la mitad tomó cursos universitarios pero no completó una carrera. Casi el mismo porcentaje tiene hijos menores de 18 años. Tres cuartas partes están empleadas y, de ellas, un tercio trabaja en el sector de servicios o en el comercio minorista, donde los horarios suelen ser impredecibles.

El informe recomendó períodos de estudio presenciales más cortos, opciones en línea e híbridas, educación basada en competencias y reconocimiento de créditos por aprendizaje previo. Jez argumentó que el estado debería eliminar las barreras del programa de ayuda financiera de California que excluyen a los adultos mayores.

“Si ya pasó más de un año desde que terminaste la preparatoria y te inscribes directamente en una universidad de cuatro años, o si solicitas ayuda financiera por primera vez al transferirte de un colegio comunitario a los 30 años o más, por lo general no tienes derecho a recibir una beca Cal Grant”, señaló Jez.

El informe reveló que el 46 % de las personas que se incorporaron al mercado laboral después de la preparatoria viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al salario digno, y muchas de ellas residen en las regiones del interior y rurales del estado, donde hay menos opciones de educación superior.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Fundación Lumina.