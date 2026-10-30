Las autoridades de El Segundo, California, prorrogan la moratoria sobre los centros de datos

La oposición a los proyectos de centros de datos en El Segundo está recibiendo el respaldo del consejo municipal y de la junta escolar.

El miércoles 21 de octubre, el consejo municipal extendió la moratoria sobre los centros de datos hasta septiembre del próximo año. La decisión se produce tras una votación realizada en septiembre por la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Wiseburn para oponerse a la construcción de centros de datos cerca de las escuelas.

Rebecca Hamburg Cappy, miembro de la junta directiva del distrito que se postula para la reelección, dijo que la contaminación del aire provocada por los centros de datos es un problema.

“Tenemos la obligación de proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, y proponer un centro de datos a gran escala tan cerca de nuestras instalaciones escolares pone eso en riesgo”, afirmó Cappy.

En la sesión del consejo municipal, quienes se opusieron al proyecto expresaron su descontento por la cantidad de agua y energía que consumen los centros de datos y manifestaron su preocupación por el impacto que esto tendría en sus facturas. El promotor de un proyecto para construir un centro de datos de cinco pisos en El Segundo retiró la solicitud tras una polémica reunión del comité de planificación celebrada en julio. Los responsables políticos de todo Estados Unidos han estado buscando formas de garantizar que los proyectos cubran el costo de cualquier mejora de infraestructura relacionada.

Kathleen Pointer, coordinadora de programas de la junta escolar de la organización sin fines de lucro Local Progress, citó un análisis del Environmental Health Project, que pronosticaba mayores índices de asma en los vecindarios cercanos a un centro de datos.

“Los centros de datos que funcionan con gas emiten contaminantes importantes, como óxidos de nitrógeno, metano, compuestos orgánicos volátiles y partículas finas. Estos contaminantes aumentan las tasas de enfermedades respiratorias y afecciones cardiovasculares, y elevan el riesgo de cáncer”, señaló Pointer.

Las juntas escolares de Florida, Maryland y Pensilvania han aprobado resoluciones en contra de los centros de datos. Por su parte, las autoridades escolares de Nevada, Misuri y Georgia han expresado su apoyo a los proyectos que prometen aportar ingresos a las arcas locales.