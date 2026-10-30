Horóscopo de Noviembre

Aries

Se recomienda que tengas una dosis extra de paciencia y de calma, las primeras dos semanas de este mes pueden traer estrés y gastos imprevistos. Habrá una mejoría en cuestiones de padecimientos de salud, y quizá requieras algún tratamiento dental. Muchas personas te solicitarán ayuda o consejos. Todo el bien que hagas te hará merecedor de una recompensa del destino.

Números de la suerte: 4-9-13-23-50-60

Tauro

Es probable que durante estas fechas experimentes sueños raros o corazonadas repentinas. Esto significa un llamado de atención para que confíes plenamente en tu yo interno, y en los mensajes que te envía tu Ángel de la guarda. Evita caer en provocaciones y en conflictos. Tu planeta regente Venus estará retrógrado hasta el día 14 de este mes, por lo tanto sé precavido y actúa con mucha discreción. No comentes acerca de temas controversiales.

Números de la suerte: 15-31-34-35-45-54

Géminis

Trata de no tomar decisiones importantes ni hagas inversiones en este mes. La energía planetaria está bastante agitada, y lo mejor es postergar asuntos que sean de suma importancia. Después del día 16 las aguas volverán a su cause natural. Diferencias y rencillas con seres queridos se resolverán de la mejor manera. Momentos románticos se visualizan en el horizonte.

Números de la suerte: 21-25-30-41-51-62

Cáncer

Éste es el momento idóneo para que realices algún tipo de ritual espiritual o rezos, con ello lograrás liberarte de tanta carga negativa que te afecta desde meses anteriores. Puedes hacerte un enjuague con agua de hierba lavanda. Hazlo durante tres días seguidos. Al hacerlo sentirás un cambio energético, por ende el entusiasmo y los deseos de salir adelante retornarán a tu presente. Recibirás un obsequio valioso.

Números de la suerte: 10-15-25-31-39-67

Leo

Últimamente has tomado las decisiones más acertadas, te has alejado de conflictos y has sabido esquivar problemas con relativa facilidad. Aún estamos en periodo de retrogradaciones planetarias. La situación de todos mejorará a partir de la segunda quincena de noviembre. Es probable que se presente una oportunidad de concretar un negocio que te aportará ganancias en el futuro inmediato.

Números de la suerte: 8-14-43-47-48-49

Virgo

Cuando hay planetas retrógrados de pronto llega la nostalgia. No pierdas energía ni sufras más por situaciones del pasado. Deja eso atrás y vive el presente con entusiasmo. Si eres objetivo podrás darte cuenta de todas las bendiciones que tienes. Una sesión de yoga o una larga caminata pueden devolverte la paz, la buena energía, y sobre todo el buen humor.

Números de la suerte: 17-21-22-37-46-59

Libra

Saturno el planeta del karma transita en tu casa astrológica número 7. Este sector astral influye directamente en tus relaciones personales, sociales y románticas. Es posible que personas del pasado retornen a tu presente. Desconfía de quienes se muestren demasiado amables, detrás de esa actitud se esconde otra intención. Ofrenda velas y reza oraciones, eso te protegerá.

Números de la suerte: 5-18-19-40-50-60

Escorpión

Si vas a viajar o a tener desplazamientos a largas distancias, sé un poco más precavido de lo habitual, ya que la retrogradación de planetas se extenderá hasta mediados de mes. Recibirás obsequios y mensajes de muchas personas que te quieren. Recién inicia un ciclo en el que serás beneficiado en la salud y en el factor económico. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 18-22-33-34-55-66

Sagitario

Las primeras dos semanas del mes serán bastante agitadas, evita sitios demasiado concurridos y aglomeraciones, ya que estas circunstancias te roban energía y te producen agotamiento. A partir del día 16 vendrán mejorías y soluciones para todo. Necesitarás unos días de esparcimiento o una corta vacación.

Números de la suerte: 20-44-49-51-61-70

Capricornio

Un nuevo ciclo inicia para ti a partir del día 16 de este mes. Los astros te aconsejan hacer una limpieza espiritual en tu hogar. Quema incienso de sándalo y ofrenda velas con aroma a vainilla. Eso creará un ambiente suave y agradable en todos tus espacios, y al mismo tiempo se desvanecerán energías y fuerzas negativas. Recuperarás la energía que perdiste el mes anterior.

Números de la suerte: 3-12-21-30-36-45

Acuario

Después de meses de retrogradación el planeta Plutón, por fin transita directo en tu signo. Es probable que hayas experimentado pérdidas e incluso rupturas emocionales o románticas. El mensaje de los astros es que todo aquello que te conviene retornará a ti muy pronto. Lo que no es de tu conveniencia se irá de manera abrupta. Dale vigor a tu cuerpo, alegría a tu corazón y paz a tu espíritu.

Números de la suerte: 1-9-11-20-33-56

Piscis

Durante esta época reflexionarás y te darás cuenta de que debes hacer las paces con seres queridos. Entenderás finalmente que no siempre tienes la razón. Respeta opiniones y creencias ajenas aunque no las compartas. Si has tenido algún malestar de salud o una condición que no mejora del todo, este mes lograrás recuperarte. Pero para ello necesitas crear un ambiente de paz a tu alrededor.

Números de la suerte: 14-15-29-38-47-48