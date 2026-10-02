Continúa demanda en CA mientras hace efecto nueva norma de “carga pública”

California y otros 21 estados han presentado una demanda para impedir la aplicación de las nuevas normas de la administración Trump sobre la “carga pública”, que entran en vigor hoy.

El concepto de “carga pública” se utiliza para determinar si un solicitante con residencia legal permanente o con tarjeta verde podría necesitar asistencia pública.

El cambio deroga la política de la era Biden, que limitaba esta norma a la ayuda económica federal o a la institucionalización a largo plazo.

Sarah Dar, vicepresidenta de políticas y defensa de Children’s Partnership, dice que una amplia gama de programas, incluidos Medi-Cal, CalFresh o de asistencia de vivienda de la Sección 8, ahora cuentan en contra de las personas que solicitan una tarjeta de residencia basada en la familia.

“Es muy importante que las personas reciban asesoramiento jurídico específico de un abogado especializado en inmigración o de una organización de defensa que conozca bien este tema,” advierte Dar.

El Departamento de Seguridad Nacional está “protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”, dijo la agencia en una publicación en X.

Los programas a los que la gente ha estado contribuyendo, como Medicare, el Seguro Social y el desempleo, no se cuentan.

Además, la norma sobre la carga pública no se aplica a refugiados, asilados, titulares de visados T and U, ni para las personas que solicitan la renovación de tarjetas de residencia.

Dar afirma que le preocupa que los cambios desanimen a las familias con estatus mixto para inscribir a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, para los servicios sociales que necesitan.

“Esta nueva regulación permite que los funcionarios de inmigración consideren si alguien en su hogar ha accedido a algún tipo de beneficio sujeto a verificación de recursos y lo cuenten en su contra. Entonces, para muchos padres y familias, eso será de gran preocupación,” explica Dar.

Los datos del censo muestran que, en California, más de 3.7 millones de niños viven en familias inmigrantes, y el 93 % de ellos son ciudadanos estadounidenses.