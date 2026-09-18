Trump apunta a los votantes naturalizados de cara a las elecciones intermedias

En una conferencia de prensa celebrada el 14 de septiembre, los senadores Alex Padilla (D-CA) y Chuck Schumer (D-NY) dieron a conocer un informe de un denunciante en el que se alega que la administración de Trump desplegó a cientos de agentes federales para violar las leyes estatales con el fin de acceder a datos confidenciales de los votantes.

Esta medida, que forma parte de la “Iniciativa contra el voto ilegal” de Trump, marca una escalada significativa en el intento del presidente de socavar las elecciones intermedias de noviembre al alegar que hubo fraude generalizado.

“Se les ordenó que suspendieran sus investigaciones de seguridad nacional”, dijo Padilla refiriéndose a los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), “para encontrar o fabricar pruebas que respaldaran las teorías conspirativas del presidente sobre un fraude electoral generalizado”.

El informe afirma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó a los agentes del USCIS que se hicieran pasar por otras personas con el objetivo de acceder a información confidencial de los votantes. Al parecer, también se les indicó a los agentes que “marcaran falsamente a los ciudadanos naturalizados como votantes no elegibles en los registros de las autoridades federales”.

El senador Padilla se comprometió a “hacer todo lo posible” para detener esa iniciativa.

La iniciativa sobre los votantes ilegales

La Iniciativa contra el Voto Ilegal del DHS y el USCIS se puso en marcha el 25 de agosto, una semana después de que el DHS se retractara de su anuncio de que había identificado a 278,000 no ciudadanos inscritos para votar en cuatro estados específicos, una cifra que implicaría alrededor de 1,4 millones de inscripciones electorales ilegales en todo el país.

La iniciativa también parece haber surgido después de que los directivos de la Oficina del Censo publicaran un pseudoanálisis torpe de los datos de las elecciones de 2020, que fue ampliamente criticado por expertos quienes afirmaron que la oficina no tenía acceso a los datos en los que se basaba esa afirmación.

Los detalles de la denuncia del denunciante se dan a conocer en un momento en que las encuestas apuntan a una posible “ola azul” en noviembre, y el mismo día en que la Corte Suprema rechazó los intentos de Trump de restringir el voto por correo.

La administración parece ahora decidida a fabricar “pruebas” de fraude electoral para mejorar drásticamente sus posibilidades electorales al privar del derecho al voto a millones de votantes estadounidenses, con especial énfasis en los ciudadanos naturalizados.

Una solución en busca de un problema

En el centro de ese esfuerzo se encuentra la iniciativa de la base de datos SAVE (que no debe confundirse con la ley SAVE America Act del presidente, que se encuentra estancada).

La iniciativa busca ampliar el uso del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE). Aunque inicialmente se diseñó para que los empleadores pudieran verificar que los solicitantes de empleo estuvieran legalmente autorizados para trabajar en el país, el gobierno pretende utilizarlo para revisar los registros electorales basándose en el argumento infundado de que existe un fraude generalizado.

Según el centro de estudios conservador The Heritage Foundation, responsable del infame plan “Proyecto 2025” para el segundo mandato de Trump, solo el “0,000008 por ciento de los más de 1.3 mil millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales” entre 1982 y 2025 procedían de personas que no eran ciudadanas.

Mientras tanto, varios análisis han demostrado que las medidas del presidente para reprimir el voto amenazan con privar de su derecho al voto a hasta un 12 % de los votantes estadounidenses, alrededor de 30 millones de personas.

Sin embargo, como señala Marc Morial, presidente de la Liga Urbana Nacional, señalar esto servirá de poco para disuadir a un gobierno para el cual “la privación masiva del derecho al voto es el objetivo”.

Un sistema defectuoso

Desde hace tiempo, el gobierno ha estado invirtiendo en la implementación del sistema SAVE como base para depurar los registros electorales.

En septiembre de 2025, la Liga de Mujeres Votantes demandó al DHS para impedir ese uso del sistema. El 5 de septiembre de este año, la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., confirmó una orden del Tribunal de Distrito de junio que fallaba a su favor. En respuesta, el Departamento de Justicia de Trump presentó un recurso de apelación “de emergencia” ante la Corte Suprema el 7 de septiembre.

Por el momento, el uso de SAVE sigue bloqueado, pero si la Corte Suprema aprueba la solicitud de la administración de suspender la orden del Tribunal de Distrito de Columbia, podría reanudarse, lo cual tendría consecuencias peligrosas.

Dirigido a los ciudadanos naturalizados

El programa SAVE se basa en el Archivo Maestro de Números de Seguro Social de la Administración del Seguro Social, conocido como Numident, para determinar si un votante es ciudadano o no.

Sin embargo, el USCIS no actualiza automáticamente el sistema Numident con los datos de los inmigrantes que se han naturalizado. Tanto los ciudadanos recién naturalizados como sus hijos deben ponerse en contacto por su cuenta con la Administración del Seguro Social para solicitar que actualicen su tarjeta del Seguro Social, a fin de que se les recodifique en la base de datos de la SSA como ciudadanos.

A menudo esto no ocurre, por diversas razones, entre ellas los elevados gastos administrativos o el simple desconocimiento de este requisito.

Si se implementara el sistema SAVE para verificar los listados electorales, estas personas, hay unos 26 millones de ciudadanos naturalizados que viven actualmente en los EE. UU., y una parte de ellos no ha actualizado su información del Seguro Social, serían marcadas como inscritos ilegales que no son ciudadanos.

Se les negaría el derecho al voto y, muy posiblemente, serían arrestados y detenidos por ser presuntos no ciudadanos.

“Haz trampa a más no poder”

Durante la “convención” republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas la semana pasada, el presidente Trump instó a la audiencia a “hacer trampa a más no poder” en las elecciones de mitad de mandato.

Lamentablemente, a la luz del reciente informe del denunciante y del largo historial de su administración de actuar a su antojo con las normas y procedimientos democráticos establecidos desde hace mucho tiempo, parece que Trump y sus agencias federales, sometidas a control político, están marcando el camino.