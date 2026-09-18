Fundamentos Astrológicos

Cada día más personas indagan en si es veraz o no la ciencia conocida como Astrología. Con el paso del tiempo y los avances científicos, la veracidad del estudio del movimiento de los astros, y cómo estos aspectos influyen en nuestra vida y en nuestro planeta, se hace cada vez más evidente.

No es un secreto que figuras públicas de todos los ámbitos, acuden con gurús o astrólogos para indagar qué les depara la suerte, según su carta astral y según los movimientos planetarios del presente y del futuro.

Al fin se está comprendiendo que formamos parte de un Universo, el cual es también regido por leyes físicas, naturales, biológicas, cósmicas, etc. Toda acción que ocurre en el espacio tiene por consiguiente una reacción en los cuerpos celestes circundantes. A esta ciencia no la definen los horóscopos, éstos representan el abecedario de una ciencia milenaria que tiene mucho que decir sobre nuestro pasado, presente y el porvenir.

La Astrología como ciencia es una de las más antiguas. Sus tempranos orígenes, se pueden trazar en cuatro regiones principales: Egipto, El Valle del Indo, China, y América Central.

La Astrología se fundamenta principalmente, en el estudio de las constelaciones de nuestra galaxia, los astros y planetas del sistema solar; y cómo los movimientos e interacción de estos cuerpos celestes, afectan e influyen en nuestras vidas y en la energía de nuestro planeta.

Los sumerios, alrededor del año 3000 A. de C. fueron los más grandes observadores de los cielos, y a cada una de las estrellas y planetas, los consideraban como sus dioses. La Astrología actual está cimentada principalmente, en los estudios que desarrollaron los babilonios, y la prueba más tangible, fue descubierta entre las pertenencias históricas, del Rey asirio Asurbanipal (siglo VII A. de C.)

Creado hace cuatro mil años, el “ Enuma Anu Enlil “ es un tratado de las divinidades celestes, escrito en tablas de arcilla y en el alfabeto cuneiforme. Los pioneros de la Astrología, descubrieron que ciertas estrellas que brillaban en el firmamento se movían. Eran sin duda alguna los planetas. El término planeta significa literalmente ”estrella errante“.

A los caldeos se les debe en gran medida, el desarrollo de la Astrología antigua. Ellos descubrieron que los planetas se movían en sitios estratégicos, y en órbitas definidas, asimismo plantearon que las constelaciones, se movían 30 grados cada dos horas. Estos argumentos son la base principal del horóscopo actual. Conforme fueron sucediendo en el poder, las grandes potencias antiguas: Egipto, Asiría, Babilonia y Medo Persia, finalmente la Astrología llegó a Grecia. Sus moradores la acogieron y la enriquecieron con su patrimonio mitológico. El matemático griego Ptolomeo, plasmó muchos de sus conocimientos astrológicos, en un tratado llamado Tetrabiblón. Después que Grecia fuera conquistada por Roma, la Astrología ya había sido adaptada a sus costumbres y creencias.

La utilizaron por ejemplo: para planear estrategias militares, eventos políticos, negocios, bodas, celebraciones, y para establecer la época de la siembra, y de las cosechas. Posteriormente el Imperio Bizantino, aportó mayor profundidad a la Astrología con los cálculos matemáticos, cuando introdujeron el cero y los decimales.

En la edad media, la Astrología comenzó a enseñarse en las más prestigiosas universidades, como la Universidad de Bolonia, cuna de los talentos más brillantes de aquel entonces, entre ellos Dante Alighieri. Más adelante en Alemania, Kepler; apoyó los estudios astrológicos y en Inglaterra Isaac Newton, la reconoció como ciencia. Años más tarde nacería en Francia, el más popular y reconocido astrólogo del mundo “Nostradamus”.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el uso de la Astrología tuvo que mantenerse oculto, debido a los dictámenes, y a la terrible persecución que conllevó la Inquisición. Ya en el siglo XIX, comenzó a resurgir nuevamente, y en las primeras décadas del siglo XX, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, la añadió a sus obras de tópicos psicológicos y oníricos.

Hoy en día la Astrología se ha vuelto cada vez más popular, existen escuelas e instituciones que dan cátedras, y enseñanza de Astrología como ciencia práctica. Por fin la Astrología está al alcance de todos. El 20 de marzo se celebra internacionalmente como el día de la Astrología, que cada vez cuenta con un mayor número de seguidores en redes sociales y alrededor del planeta.