Preguntas y respuestas: Beauty and the Beast de Disney sigue siendo un cuento universal sobre amor incondicional, transformación y comunidad

Arturo Hilario

El Observador

La película de Disney Beauty and the Beast es una de las historias más populares y atemporales, que parte de una situación increíblemente desesperada y utiliza el poder de la comunidad, la confianza y el amor incondicional para transformar esa situación de maldiciones y oscuridad en una de alegría, crecimiento y, en última instancia, transformación para la mayoría de los personajes involucrados.

Su historia cautivadora y su estructura musical la convirtieron en una candidata ideal para adaptarla a una producción teatral, que finalmente se estrenó en 1994 con gran éxito de crítica. Ahora, la producción celebra su 30.º aniversario con una nueva puesta en escena que incorpora elementos novedosos, como un nuevo y deslumbrante vestuario, coreografías, escenografía de alta tecnología y ligeros cambios en el guión.

También regresa la icónica música, con la banda sonora ganadora de un Óscar de Alan Menken, que incluye el éxito favorito del público “Be Our Guest”, además de canciones escritas especialmente para el escenario por Alan Menken y Tim Rice (entre ellas, “If I Can’t Love Her” y “A Change In Me”).

El actor venezolano Javier Ignacio interpreta a Cogsworth en el espectáculo, y lleva un año formando parte de la gira. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con él sobre su experiencia trabajando en Beauty and the Beast hasta el momento, su historia personal de inmigración y su trayectoria hacia las artes escénicas, así como su transformación en el personaje de Cogsworth, desde el vestuario y los gestos hasta cómo se conecta personalmente con el personaje y le ha dado vida.

También aborda por qué la adaptación teatral, que celebra su 30.º aniversario, sigue inspirando y manteniendo su relevancia como una historia universal que une a generaciones y culturas gracias a sus temas y su música icónica.

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¿Cuál fue tu trayectoria hasta llegar a este punto y qué te inspiró a dedicarte a las artes escénicas?

Te llevaré de vuelta a mi más tierna infancia. Nací en Venezuela. Mi abuelo era artista de radio. Era cantautor. Se llama Juan del Ávila, así que crecí en una familia muy musical. Mi mamá estudió ópera y luego se convirtió en terapeuta del habla. Así que en la familia siempre estuvo presente también ese aspecto de la pedagogía vocal.

Ella fue mi maestra de canto cuando era niño, pero en esa etapa solo se trataba, sobre todo, de cantar en casa. En realidad, no fue sino hasta que me mudé a Estados Unidos a los 10 años que entré en contacto con el teatro musical. Crecí en Wichita, Kansas, y en la preparatoria hice una audición para mi primer musical en mi primer año de preparatoria y me obsesioné con el arte de contar historias a través del canto, el baile y estar en el escenario.

Y busqué si había alguna oportunidad para el verano, cosas que pudiera hacer en el teatro. Y hay un trampolín realmente increíble para muchos artistas de Broadway: un teatro llamado Music Theater Wichita, por donde han pasado muchos artistas de Broadway y gente de nuestra industria, y qué suerte tuve de poder contar con eso en mi ciudad natal.

Así que empecé como aprendiz trabajando detrás del escenario y, con el tiempo, logré llegar al escenario. Pero justo cuando empezaba a enamorarme del teatro y a darme cuenta de que esto era algo con lo que la gente se ganaba la vida, en realidad —como si se cerrara el círculo— la gira de Beauty and the Beast llegó a mi ciudad natal, y pude ver la producción de Disney; creo que fue probablemente en 2001 o 2002 cuando la vi de gira por mi ciudad.

Y simplemente me enamoré del espectáculo en sí, de la magia, de toda esa magia de Disney, de la grandeza de contar esta historia y de que todo eso estuviera sucediendo en el escenario justo frente a mí. Así que, avanzando rápidamente hasta tantos años después, estudié teatro musical. Actué por todo el país. Esta es mi tercera gira nacional y ya tengo en mi haber un par de papeles en Broadway y en Off-Broadway. Pero poder hacer esto y llevarlo de gira por todo el país es algo increíblemente especial. Simplemente, me transporta a cuando vi la película por primera vez en 1991 en Venezuela con mi abuela, en español.

Así que hay, hay mucho de qué estar orgulloso, ya sabes, el niño fanático de Disney que hay en mí y que puede llevarlo por todo el país y compartirlo con una nueva generación. Pero además, hay algo muy especial en ser inmigrante y haber tenido mi primer contacto con esto en otro idioma, ya sabes, y ahora poder llevarlo por todo el país y conocer a otros inmigrantes de todo el mundo que vienen a verlo porque les encanta. Y hasta hace poco, en San Francisco, alguien me dijo en la puerta de artistas: “Creo que es la primera vez que veo esto en inglés porque crecí con estas películas en otro idioma”.

Y así, el mensaje se transmite y el amor por estos temas es algo con lo que todos pueden identificarse. Pero también es increíble ver lo mucho que esta película significa para la gente de todo el mundo.

Y otra cosa que he relacionado con eso, creo que como inmigrante, siempre ha existido esa sensación de: “Tienes que ser perfecto, tienes que seguir las reglas”, o de lo contrario tal vez no tengas los lujos que otras personas podrían tener. Y por eso creo que existe esa sensación de precisión y control que tal vez impulse a Cogsworth y su necesidad de seguir las reglas. -Javier Ignacio

¿Cómo se siente ponerse este traje y convertirse en Cogsworth, qué aportaste al personaje y qué intentaste transmitirle al público sobre él?

Creo que mi trayectoria con él consistió, en muchos sentidos, en descubrir en qué nos parecemos, en descubrirlo dentro de mí mismo.

Tuve la oportunidad de trabajar con Linda Woolverton, quien escribió la película original y luego la adaptación para Broadway, y platicé con ella sobre: “¿En qué aspectos me parezco a Cogsworth?”. Y descubrí, ya sabes, tal vez un poco más de lo que hubiera querido, como mi necesidad y mi deseo de mantener las cosas organizadas.

Soy muy organizada y me cuesta mucho cuando los planes cambian, pero en muchos sentidos estoy aprendiendo a adaptarme; ya sabes, en cierto modo no hay más remedio, pero hay otra cosa con la que realmente he podido conectarme y en la que nunca había pensado.

Uno de los temas de la serie es el de la amistad y el apoyo mutuo a pesar de nuestras diferencias, así como la relación que él tiene tanto con Lumiere como con el resto de los objetos de la casa; ya sabes, estas personas están pasando por lo más difícil que jamás podrían haber imaginado, al ser parte de esta maldición, y de alguna manera se están ayudando mutuamente a superar todo esto.

Y estoy increíblemente unida a mi familia, especialmente a mi hermano. Por eso, tiendo a pensar en Lumiere como mi hermano en el espectáculo, y en esa conexión, esa complicidad. Así que creo que esas son las cosas en las que me apoyo. Y otra cosa con la que me he identificado, creo que como inmigrante, siempre ha habido una sensación de: “Tienes que ser perfecto, tienes que seguir las reglas”, o de lo contrario tal vez no tengas los lujos que otras personas podrían tener. Y por eso creo que existe esa sensación de rigor y control que tal vez impulse a Cogsworth y su necesidad de seguir las reglas. Sabes, creo que eso es sin duda algo con lo que me identifico en su trayectoria.

¿El traje también es nuevo, y se optó por usar tonos verdes en lugar de madera y marrón?

La inspiración para Cogsworth en esta ocasión fue crear a Cogsworth con malaquita, para resaltar de alguna manera el hecho de que es el jefe de la casa. Necesitamos que se destaque. Es muy elegante, se viste así y se enorgullece de lo que hace.

Por eso, sacarlo de los tonos marrones del resto del elenco y darle un poco de color, un poco de este verde vibrante, es realmente increíble. Y, por supuesto, la diseñadora de vestuario original, Annabel Ward, quien regresó y revisó estos diseños, ha hecho un trabajo increíble al, en cierto modo, modernizarlos y acercarlos a un nuevo público.

Lo que realmente es increíble es que contamos con un equipo extraordinario que viaja con nosotros: nuestros jefes de departamento. Y en cada ciudad, por supuesto, contratamos a miembros locales del sindicato para que formen parte del equipo de escenario, los vestuaristas y todos los demás. Así que tengo un asistente de vestuario que me ayuda a ponerme y quitarme el traje de Cogsworth, y también contamos con un fisioterapeuta increíble que viaja con nosotros para ayudarnos a lidiar con esas pequeñas molestias que surgen cuando interpretas a un objeto, cuando tienes que mantener el brazo levantado de cierta manera o cargar dos candelabros de 7 libras que debes sostener y con los que tienes que bailar. Tu cuerpo tiende a ponerse tenso y adolorido de muchas formas diferentes. Así que también contamos con un equipo de apoyo increíble detrás de nosotros que nos mantiene listos para subir al escenario.

Quería volver a algo que dijiste antes, sobre tu conversación con un miembro del público que dijo que tal vez era la primera vez que escuchaba Beauty and the Beast en inglés. Al ser latino y formar parte de la comunidad LGBTQ, ¿cómo te sientes al ser una inspiración para otros latinos que tal vez te vean en el escenario y se sientan representados?

Siento un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. No creo que, cuando era niño, viera a mucha gente que se pareciera a mí en el escenario interpretando obras de teatro musical. Simplemente no era algo que, mientras crecía, formara parte tan importante de nuestra cultura. Creo que tal vez ahora hay un poco más de apoyo.

Sé que, sin duda, hay espectáculos que luego han llegado a España, Argentina y México. Hubo una gran producción de Beauty and the Beast que se presentó en México durante muchos años después de la producción original de Broadway.

Pero, mientras crecía, no fue algo que tuviera la oportunidad de ver. Por eso, me enorgullece mucho que se me haya dado esta oportunidad de representar e inspirar a la próxima generación de artistas latinos que aman este oficio, que sienten el llamado a dedicarse al teatro musical y a ser actores, bailarines o cantantes en el escenario. Y me siento muy afortunado de poder hacerlo a este nivel.

¿Y hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Creo que algo que me encanta recordarle a la gente es que esta es una historia multigeneracional y multicultural. Creo que cualquiera puede identificarse con ella. Y lo que es realmente emocionante no es solo ver a los niños de nuestro público disfrazarse, sino ver a adultos en toda su madurez que vienen vestidos de Bella y Bestia en su noche de cita. Realmente se esmeran.

Ver a los abuelos y a los niños reunidos, a familias completas, es realmente increíble; y luego hablar con ellos y escuchar su punto de vista, y cómo a veces se emocionan hasta las lágrimas. A veces están tan emocionados que dicen: “¡Vaya, son tan divertidos! Gracias por una noche increíble, es inolvidable”. Por eso siempre me encanta compartir que es una noche para disfrutar todos juntos.