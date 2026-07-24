Líderes tribales de CA se pronuncian sobre la soberanía

Las tribus de California se enfrentan a una variedad de prioridades y oportunidades, por lo que sus líderes se reunieron recientemente en Los Ángeles para formar un frente unido y celebrar el lanzamiento de un nuevo podcast.

“Recuperando nuestras historias: Voces de los pueblos indígenas de California” es una iniciativa de la organización sin fines de lucro California Humanities, que forma parte de una iniciativa nacional liderada por la Federación de Consejos Estatales de Humanidades en colaboración con el Centro Smithsonian para el Folclore y el Patrimonio Cultural.

Erica Pinto, presidenta de la Asociación de Líderes Tribales de California y de la Aldea Indígena de California, elogió el programa estatal de “devolución de tierras”, pero señaló que debería ofrecer la máxima flexibilidad.

“San Ysabel, por ejemplo, acaba de recuperar miles de acres”, señaló Pinto. “Cuando recuperemos esas tierras, me gustaría que no hubiera condiciones, porque eso es verdadera soberanía”.

Los líderes hablaron de la importancia de proteger el medio ambiente para garantizar la supervivencia. Hicieron hincapié en la autosuficiencia económica y en los beneficios de la cooperación entre tribus. Se están preparando una guía de debate y una exposición en el Museo de California.

Darlene Franco, presidenta de la tribu Wukchumni, cerca de Visalia, dijo que algunas tribus enfrentan obstáculos para obtener el reconocimiento federal. Muchas se constituyen como organizaciones 501(c)(3) para proteger a su gente y sus tierras.

“La soberanía es la capacidad de seguir las tradiciones que nos fueron transmitidas. Nuestras historias de la creación nos dicen que fuimos creados por los pueblos animales, y que se nos dieron instrucciones: cuidarnos unos a otros, cuidar la tierra y el agua”, explicó Franco.

Juan Reynoso, un Ipai-Kumeyaay de dos espíritus perteneciente a la tribu San Pasqual de los indígenas Kumeyaay, dijo que las tribus se unieron durante el primer mandato de Trump para lamentar la separación provocada por los nuevos tramos del muro fronterizo.

“Nos reuníamos junto a ese muro todos los días durante todo el verano, y allí nos encontrábamos con nuestros familiares del sur. No podíamos vernos, así que solo rezábamos y cantábamos. Decidimos apoyarnos mutuamente en los momentos más difíciles”, relató Reynoso.

Las tribus también exigieron la financiación completa del Servicio de Salud Indígena, señalando que cualquier recorte provocaría un nuevo trauma, dada la larga historia de daño generacional infligido en el pasado, cuando los niños indígenas fueron obligados a asistir a internados estatales donde se les prohibía hablar su lengua materna y practicar sus costumbres culturales.