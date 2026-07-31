Fresno se suma a las protestas nacionales por asesinatos cometidos por ICE

FRESNO, California – El 25 de julio, Fresno se unió a comunidades de todo el país para protestar contra las políticas de control migratorio de la administración de Trump. Entre las demandas de los manifestantes se encontraba la exigencia de rendir cuentas por el homicidio de dos migrantes a principios de este mes a manos de agentes federales.

Los organizadores de Fresno también pidieron a los líderes de la ciudad que pusieran fin a la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Esto nos preocupa… porque no solo en Houston, sino también en otros lugares, el ICE puede inventar cualquier pretexto o fabricar pruebas para encubrir los asesinatos a tiros que cometen”, afirmó Leonel Flores Bustamante, de la Coalición 1 de Mayo.

El grupo ayudó a organizar la manifestación del sábado en Fresno, tras la muerte a tiros de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el 7 de julio en Houston a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 13 de julio, un agente disparó y mató a Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Maine.

El ICE informó que los agentes intentaban detener una camioneta conducida por Salgado Araujo durante una “operación de control específica” cuando él intentó atropellar a un agente, quien disparó al empresario de 52 años y residente de larga data. Días después, el ICE declaró que sospechaba que una bolsa de plástico con una sustancia blanca en su interior, encontrada en la camioneta, era una droga ilícita. La familia de Salgado Araujo afirmó que se trataba de sal utilizada para hidratar a Salgado Araujo y a sus compañeros de trabajo debido al calor.

Los agentes no llevaban cámaras corporales.

Flores Bustamante dijo que la manifestación, la segunda que se realiza en Fresno en dos semanas, tenía como objetivo “honrar la vida” de las víctimas de la violencia de ICE. “Estamos aquí porque estos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de daños que sufren las comunidades de inmigrantes”, afirmó.

Desde que Trump asumió el cargo, 11 personas han muerto a balazos a manos de agentes del ICE durante operaciones de control migratorio. Al menos 22 personas han fallecido este año mientras se encontraban bajo custodia del ICE, tras el récord de 33 muertes registrado en 2025.

“Estamos aquí porque estos no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de daños que sufren las comunidades de inmigrantes”, dijo Flores Bustamante. “Por eso el Valle Central se mantiene solidario”.

En la manifestación del sábado en Eaton Plaza se exhibieron cruces de madera con los nombres de las personas que murieron a manos de agentes del ICE. Se pidió a los participantes que se recostaran junto a las cruces durante aproximadamente un minuto.

“Nosotros pudimos recuperarnos, pero esas personas no”, dijo Flores Bustamante. “Las medidas de control migratorio nunca deberían provocar la pérdida de vidas. Las comunidades merecen saber cómo se utilizan los fondos de sus impuestos y deben tener la certeza de que quienes tienen a su cargo hacer cumplir la ley están sujetos a los más altos estándares de rendición de cuentas”.

“Las familias no deberían tener que temer que un ser querido no regrese a casa a causa de una operación de control migratorio, y mucho menos por haber perdido la vida”.

Fresno se encuentra en el Valle de San Joaquín, donde la agricultura depende en gran medida de la mano de obra indocumentada. Las comunidades de la zona afirman que se mantienen unidas a los inmigrantes de todo el país en un momento en que muchos se sienten atacados.

La Coalición del 1 de Mayo respalda una petición de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en la que se exige una investigación independiente y transparente sobre el tiroteo de Salgado Araujo. La petición cuenta con más de 173,000 firmas.

“No es la primera vez que ICE justifica un tiroteo alegando que alguien intentó atropellar a los agentes, solo para que las pruebas posteriores demuestren que eso no es cierto”, afirmó LULAC en un comunicado.

Christina Gutiérrez calificó los tiroteos de ICE como “no solo un asunto de inmigración, sino también de derechos civiles”.

“Este no es el tipo de país en el que quiero que crezcan mis hijos. Esta no es la justicia que nos prometieron”, dijo Gutiérrez. “Las familias se están desintegrando porque viven con miedo, y las comunidades están siendo atacadas”.

Gutiérrez dijo que la comunidad de inmigrantes “merece sentirse segura (y) merece líderes y políticas que respeten la humanidad y la dignidad, y que protejan a las familias en lugar de separarlas”.

Juan Avitia, un maestro de Madera, dijo que está notando el impacto de las duras medidas de control de ICE en la disminución del número de alumnos que asisten a su clase.

“No se presentan por ese rumor de que la migra podría aparecer o de que ICE está por ahí”, dijo Avitia. “Eso retrasa su educación”.

Este reportaje se realizó como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto de periodismo colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.