Movimientos Planetarios para todo el año

En este año 2026 han ocurrido y ocurrirán movimientos planetarios muy significativos. Uno de ellos es la entrada del planeta Urano en el signo de Géminis, el día 25 de abril. Esta posición planetaria se extenderá hasta el día 5 de agosto del año 2032. Este movimiento astral, predice que muchas situaciones que han estado ocultas saldrán a la luz. Ya lo estamos viendo, pero esto es sólo el inicio. Hay muchas verdades ocultas, no sólo en el mundo de la política, las religiones predominantes también atravesarán por una etapa de escrutinio público. La gente por fin ha despertado. Habrá asombro cuando se den a conocer canciones, y artistas que adoran de manera pública al dios de la oscuridad. Denuncias de abusos por parte de políticos estarán a la orden del día. Bien dice el dicho que: “No hay nada oculto entre el cielo y la tierra.”

Júpiter en Leo

El planeta de la abundancia, el triunfo y la expansión entra triunfalmente en el signo Leo, el día 30 de junio. Y se mantendrá navegando en ese signo durante un año aproximadamente. Esta energía hará que la mayoría sienta una dosis extra, de buen humor y de felicidad. Habrá un ambiente más festivo y hospitalario en general. Este aspecto provocará al mismo tiempo, grandes cambios políticos alrededor del mundo. En esos cambios muchos se verán beneficiados económicamente. Además se darán a conocer inventos asombrosos y grandes avances científicos.

Neptuno, Saturno, Vesta y Palas en Aries

Con tanta energía de planetas y asteroides en fuego, navegando por el signo de Aries, todo es un indicativo de un nuevo ciclo planetario. Ocurrirán cambios repentinos con las leyes, con los gobiernos y con las instituciones bancarias. Se debe de tener cuidado con estafas en Internet, especialmente si se trata de cripto monedas o de oportunidades de inversión, que lucen demasiado buenas para ser realidad. Escuche la voz de su Ángel Guardián, cuando algo no se da o no se concreta es porque no le conviene; siendo muy probable que el Universo tenga mejores planes para usted.

Planetas Retrógrados

Mercurio estará retrógrado dos veces más durante este año, del 28 de junio al 23 de julio. Y del día 23 de octubre al día 14 de noviembre. Estos periodos son comparables con tiempos de caos en la comunicación, los negocios y el transporte. Además estas retrogradaciones suelen provocar actos de violencia, tempestades, accidentes, congestiones de tráfico, incendios, protestas masivas, discusiones, disturbios y balaceras. Se debe de tener mucho cuidado en eventos masivos y en sitios que sean considerados como peligrosos. La recomendación es andar con cuidado, y con mucha precaución en estos lapsos. Afortunadamente la retrogradación de Mercurio tiene una duración de tres semanas aproximadamente. Aún así, muchos astrólogos coinciden al mencionar que la energía de este aspecto planetario adverso, puede iniciar tres días de que la retrogradación ocurra, y tres días después de haber finalizado.

Venus estará en retrogradación del día 3 de octubre al día 14 de noviembre. En este año Venus estará retrógrado al mismo tiempo que Mercurio en su tercera retrogradación del año. En este tiempo las relaciones románticas pasarán por muchos desafíos y altibajos. Se recomienda mantener la serenidad, y no tomar decisiones importantes hasta que la retrogradación haya terminado. Tratamientos estéticos o dentales, deben ser postergados en este lapso, con excepción de que se trate de alguna emergencia. Dicen que no es de buen agüero contraer matrimonio, invertir o hacer negocios cuando Venus está retrógrado.

Septiembre y Octubre meses complicados

En estos meses ocurrirán muchas retrogradaciones planetarias y de asteroides. Penosamente seremos testigos a través de las noticias, de muchos eventos que trae consigo la Madre Naturaleza. Temblores, inundaciones, incendios, sequías y tempestades, ocurrirán a lo largo de septiembre y octubre.

Buenos augurios

Las posiciones planetarias también auguran buenas épocas, como por ejemplo: mayo y junio serán meses tranquilos, en los cuales muchas personas recibirán bendiciones y buenas noticias. Agosto puede ser un mes lleno de novedades, distracciones, fiesta y relajación. En los meses mencionados, existirán oportunidades para personas que buscan ascender, o quizá encontrar un mejor empleo. Habrá mucha actividad social para personas solteras, y mucho romance para quienes buscan establecer relaciones duraderas. También un sinnúmero de personas sanará de sus padecimientos. A final de año noviembre y diciembre traerán esperanza, la gente se mostrará más afectiva, y muchos encontrarán en este año un propósito espiritual, que les hará vivir una existencia más feliz y productiva.