CA avanza hacia el objetivo de que el 70 % de la población complete estudios superiores

En la actualidad, el 56 % de los californianos de entre 25 y 64 años cuenta con un título universitario, una titulación o un certificado, pero esa cifra está muy por debajo del objetivo fijado por el gobernador Gavin Newsom: alcanzar un 70 % de titulación universitaria para 2030.

Un nuevo informe de Campaign for College Opportunity presenta un plan para apoyar a más estudiantes en la consecución de sus sueños. Jessie Ryan, presidenta de la campaña, afirmó que California necesita trabajadores bien formados para sostener la economía, que actualmente es la cuarta más grande del mundo.

“Y tampoco alcanzaremos ese objetivo del 70 % si no nos esforzamos más por lograr mejores resultados para nuestros estudiantes latinos, nuestros estudiantes afroamericanos, nuestros estudiantes de bajos ingresos y nuestros estudiantes de primera generación”, afirmó Ryan.

El estado creó el Consejo Interinstitucional de Educación de California para garantizar que los líderes del sistema de escuelas públicas, los colegios comunitarios y las universidades de cuatro años establezcan vías fluidas hacia títulos y certificados que se ajusten a las necesidades del mercado laboral. Las universidades del sistema Cal State ahora ofrecen de manera proactiva la admisión a los estudiantes que reúnen los requisitos, sin que estos tengan que presentar una solicitud. Los programas denominados «título de asociado para transferencia» han canalizado a 630 000 estudiantes hacia instituciones de cuatro años.

Actualmente, alrededor de 6,4 millones de californianos tienen algunos créditos universitarios, pero no cuentan con un título.

Ryan dijo que el estado necesitará 1,3 millones de adultos con estudios adicionales para alcanzar su objetivo.

“No se trata solo de garantizar que la matrícula sea asequible”, dijo Ryan. “Se trata de asegurarnos de que estamos eliminando las barreras que supone el costo total de la asistencia”.

El informe también elogia los programas de doble matriculación, que permiten a los estudiantes de 9.º a 12.º grado obtener créditos universitarios mientras aún cursan la secundaria.

Este informe ha contado con el apoyo de la Fundación Lumina.