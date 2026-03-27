EarthTalk Q&A: Las nutrias se encuentran bien

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Las nutrias de río norteamericanas, famosas por sus simpáticas caras con bigotes y su comportamiento juguetón, habitan en toda América del Norte en ríos de agua salada y dulce, lagos y marismas. Aunque viven solas, son animales sociables y utilizan diversas vocalizaciones para comunicarse.

Desde el siglo XVI, los colonos europeos en América del Norte cazaban nutrias de río para utilizar sus pieles impermeables en el comercio de pieles. En el siglo XX, sus hábitats de humedales fueron desecados para dejar espacio a tierras de cultivo y proyectos urbanos, y el agua restante solía estar contaminada por escorrentías agrícolas e industriales. Estos tres peligros provocaron que el área de distribución histórica de las nutrias de río se redujera en más de un 75 %.

En la década de 1970, las organizaciones estatales de vida silvestre comenzaron a preocuparse por las poblaciones de nutrias de río y pusieron en marcha iniciativas de reintroducción. Entre 1976 y 2010, se capturaron más de 4.000 nutrias y se trasladaron de zonas de alta abundancia a zonas de baja abundancia en 23 estados. Los siguientes pasos importantes fueron la mejora de la calidad del hábitat y una gestión exhaustiva de la población. Afortunadamente, un estudio de 2016 reveló que todos los estados mostraban poblaciones de nutrias de río estables o en aumento. Sorprendentemente, su captura sigue siendo legal en 40 estados, y los estudios de captura y caza constituyen una valiosa —y la más común— fuente de datos sobre la población.

Las nutrias de río son actores importantes en sus ecosistemas, tanto para otros animales como para los seres humanos. Se alimentan de una gran variedad de presas, desde peces hasta crustáceos, y son valiosos indicadores de la salud de las aguas dulces. Los científicos incluso han estado utilizando muestras de sus excrementos para monitorizar los parásitos presentes en los hábitats fluviales. Reflexionando en 2018 sobre los esfuerzos de reintroducción y la resiliencia de las nutrias, los ecologistas John Erb, Nathan Roberts y Chris Dwyer compartieron que: «El éxito de las poblaciones en algunos paisajes nos ha demostrado que las nutrias de río no solo pueden persistir, sino que a veces prosperan en zonas que históricamente se consideraban poco prístinas para sustentarlas».

Sin embargo, debemos seguir tomando medidas para mantener este éxito, especialmente dado que las leyes relativas a la protección del medio ambiente están en constante cambio. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de 2023 en el caso Sackett contra la EPA redujo el alcance de la Ley de Agua Limpia, limitando la autoridad federal sobre los humedales.

Si quieres ayudar a las nutrias de río, ¡hay muchas formas de hacerlo! Por supuesto, es importante votar en las elecciones locales y nacionales para proteger la normativa medioambiental. Debes lavar tu coche en un túnel de lavado siempre que sea posible, para que el agua contaminada no vaya directamente a los arroyos, y desechar los productos químicos domésticos y los medicamentos de forma adecuada, no por el desagüe.

CONTACTOS: ¿Cómo podemos ayudar a las nutrias? riverotterecology.org/how-can-we-help-otters/; Las nutrias de río han vuelto, ucscsciencenotes.com/feature/river-otters-back/.

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