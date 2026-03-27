California le cambió el nombre al día de César Chávez. Ahora, las ciudades quieren sacar su nombre de las calles

Nadia Lathan & Nigel Duara

CalMatters

Mientras los californianos todavía están asimilando el impacto de las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez , los líderes municipales de todo el estado afirman que están considerando eliminar su iconografía cambiando los nombres de las calles, las bibliotecas y los monumentos.

Desde San Francisco hasta San Diego, las autoridades locales han manifestado su apoyo a la retirada de estatuas y al cambio de nombre de todo tipo de lugares, desde parques hasta bibliotecas, después de que la reconocida activista Dolores Huerta, de 95 años, afirmara que Chávez la agredió sexualmente en encuentros que derivaron en embarazos no deseados.

Sin embargo, el proceso para cambiar el nombre de una calle o monumento suele ser lento, burocrático y costoso, y generalmente requiere una combinación de investigaciones internas, participación ciudadana y aprobación del ayuntamiento. Las empresas también podrían enfrentarse a costes crecientes por el cambio de direcciones en sus tarjetas de visita y sitios web.

En un giro inesperado para un hombre cuya influencia ha sido un pilar de la política demócrata durante décadas, los legisladores estatales anunciaron el jueves que cambiarían el nombre del día festivo en honor al cumpleaños de Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas. Esta decisión se produce más de 25 años después de que California se convirtiera en el primer estado en establecer el 31 de marzo como día para conmemorar su legado.

“El movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas de California nunca se ha tratado de un solo individuo”, dijeron el jueves el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, y la líder del Senado , Monique Limón, en un comunicado conjunto, y añadieron que la Legislatura trabajará con las ciudades y los distritos escolares para abordar el cambio.

Las ciudades consideran deshacer un legado

El miércoles, día en que el New York Times publicó una exhaustiva investigación sobre las numerosas acusaciones de agresión y abuso sexual contra Chávez, las autoridades de San Diego anunciaron que están evaluando la posibilidad de cambiar el nombre de la César Chávez Parkway, una importante avenida del centro de la ciudad. También están revisando casi una docena de parques y edificios públicos que llevan el nombre de Chávez.

Justo a las afueras del Capitolio estatal en Sacramento, un monumento y una plaza que llevaban el nombre de Chávez serán renombrados, según informó a CalMatters el concejal Eric Guerra.

“El común denominador de lo que he escuchado durante todo el día, porque todos los grupos latinos se han puesto en contacto conmigo al respecto, tanto para desahogarse como para consolarse, es que tenemos la obligación de continuar con este trabajo”, dijo Guerra.

En Fresno, un concejal que en 2024 abogó por un bulevar César Chávez pidió que se restauraran los nombres originales de las calles.

La supervisora de San Francisco, Jackie Fielder, dijo que apoya la eliminación de su nombre de las instituciones en el distrito Mission de la ciudad, predominantemente latino.

Mientras tanto, los miembros del Patronato del Museo de California anunciaron el miércoles que planean retirar a Chávez del Salón de la Fama de California, siendo la primera vez en la historia reciente que se retira a un homenajeado de dicho salón.

“Nos solidarizamos con las víctimas de los abusos cometidos por este hombre, a quien muchos consideraban un héroe. Pero también queremos reconocer el importante progreso que el sindicato logró bajo su liderazgo”, declaró la junta directiva en un comunicado.

El Servicio de Parques Nacionales no respondió a la solicitud de comentarios sobre si estaban considerando cambiar el nombre del Monumento Nacional César Chávez, cerca de Bakersfield.

Activistas en Los Ángeles continuaron instando a las autoridades a cambiar el nombre de las numerosas calles de la ciudad dedicadas a Chávez para honrar en su lugar a Huerta, su compañero en el movimiento campesino

“Sabemos que en la comunidad latina, gran parte de este abuso ha sido tolerado durante generaciones y a nuestra cultura se nos dijo que guardáramos silencio”, dijo Raúl Claros, un organizador comunitario de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

Cambiar el nombre cuesta tiempo y dinero.

El proceso para cambiar el nombre de una calle puede avanzar a paso de tortuga, incluso en circunstancias especiales.

En San Diego, el cambio de nombres de las calles podría realizarse mediante una petición con el apoyo unánime de los propietarios y negocios afectados, la cual se presentaría al ayuntamiento para su aprobación. Esta opción podría tardar meses o incluso años, y es poco probable que se concrete, ya que requeriría la aceptación de los propietarios, quienes se ofrecerían voluntariamente a asumir las molestias que implica el cambio de nombre de su domicilio o negocio.

Otra opción es que el ayuntamiento vote sobre el cambio de nombre de una calle. Esto ocurriría después de que la ciudad haya elaborado su propio informe sobre todas las zonas afectadas, según Bethany Bezak, responsable de logística de San Diego. El alcalde y su equipo coordinarían entonces con el ayuntamiento para someter la propuesta a aprobación.

Los funcionarios municipales no pudieron precisar cuánto tiempo duraría este proceso.

Según Bezak, se está llevando a cabo una revisión de todas las carreteras, parques y edificios que llevan el nombre de César Chávez, y dicha revisión podría tardar semanas en completarse.

El cambio de nombre de parques y monumentos también requeriría la aprobación de la junta de parques y recreación de la ciudad, compuesta por 11 miembros designados por el alcalde.

“Es lamentable que esto suceda, pero existen algunos precedentes” de retirar letreros de calles con palabras anticuadas u ofensivas sobre grupos de personas, dijo Bezak, y agregó que aún no saben cuál sería el costo total de retirar e instalar nuevos postes de señalización, pero que dependería del número de intersecciones con el nombre de Chávez.

“Estas acusaciones son muy preocupantes”, dijo Bezek. “En definitiva, queremos asegurarnos de que los barrios reflejen nuestros valores”.

En Los Ángeles, donde los activistas han pedido que se elimine el nombre de Chávez de numerosos lugares, los residentes también pueden presentar una solicitud o el ayuntamiento puede tomar medidas, normalmente en paralelo con una investigación.

El proceso puede ser largo y engorroso, principalmente porque requeriría cambiar todas las direcciones de todas las propiedades en la calle, algo a lo que muchas empresas se han opuesto anteriormente debido a los costos asociados, dijo Mary Nemick, portavoz del departamento de ingeniería y obras públicas.