EarthTalk Q&A: Dejar de usar popotes de plástico

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Las pajitas de un solo uso, también conocidas como pajitas desechables, están fabricadas en plástico y están pensadas para tirarse a la basura después de beber. Los materiales con los que se fabrican estas pajitas no son biodegradables, lo que significa que sus residuos no se descomponen de forma natural y a menudo contaminan los vertederos. Estas pajitas de plástico pueden tardar hasta 200 años en descomponerse y, a diferencia de los materiales orgánicos, solo se fragmentan en trozos más pequeños conocidos como microplásticos, que tienen un impacto duradero en los ecosistemas.

Las pajitas se encuentran entre los residuos más frecuentes en las limpiezas de playas y, a menudo, son ingeridas por animales marinos, lo que les provoca lesiones y la muerte. Según la revista Journal of Science Advances, más de ocho millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos cada año, y las pajitas de plástico de un solo uso contribuyen de manera significativa a ello.

Cuando los microplásticos son consumidos por la fauna marina y entran en la cadena alimentaria, acaban perjudicando la salud humana. «Es un problema de ingestión», afirma Jon Forrest Dohlin, director del Acuario de Nueva York de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. «Y a medida que se descompone en trozos cada vez más pequeños, se introduce en la cadena alimentaria y es absorbido por los animales, incluidos, por cierto, los seres humanos». Además, debido al pequeño tamaño de las pajitas desechables, a menudo se cuelan por las máquinas de reciclaje y acaban siendo desechadas en vertederos y océanos. Las pajitas desechables también suponen un riesgo para la salud de los seres humanos y los animales debido a las sustancias químicas nocivas del BPA, que pueden provocar problemas médicos como trastornos reproductivos, retrasos en el desarrollo y otros.

A pesar de estos daños medioambientales y para la salud, las pajitas desechables siguen utilizándose debido al bajo coste de producción del plástico y a su comodidad, pero, dado que las pajitas de plástico se están convirtiendo en una preocupación climática cada vez mayor, las pajitas alternativas han pasado a ser una prioridad. Estos sustitutos incluyen pajitas fabricadas con materiales biodegradables o reutilizables, como papel, metal, bambú, vidrio, silicona y otros.

A menudo, la mayor queja contra las pajitas biodegradables de bajo coste, concretamente las de papel, es que se ablandan con el líquido. Sin embargo, es posible dar prioridad a la salud y la sostenibilidad y, al mismo tiempo, evitar la incómoda sensación de los materiales blandos en las bebidas diarias. Por ejemplo, las pajitas de metal y silicona reducen drásticamente los residuos, ya que son reutilizables durante años y fáciles de limpiar sin alterar el sabor de tus bebidas favoritas. En 2019, Samantha Grindell, autora de Business Insider, escribió que, aunque las pajitas de pasta (sí, hechas de pasta) funcionaban para el agua, ella prefería otras alternativas para bebidas como el café. «Creo que son una gran alternativa a las pajitas de plástico o papel en los restaurantes, pero prefiero usar una pajita de metal reutilizable en el día a día», afirma.

CONTACTOS: Compromiso sin pajitas de Eco-Cycle, https://ecocycle.org/eco-living/refuse-and-reduce/be-straw-free; Compromiso de la Coalición contra la Contaminación Plástica, www.plasticpollutioncoalition.org/takeaction/pledge.

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