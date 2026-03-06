¿Los resultados de las primarias indican un cambio en la política de Texas?

Los republicanos de Texas volverán a las urnas en mayo para elegir a su candidato al Senado de los Estados Unidos.

El senador titular John Cornyn, republicano por Texas, no obtuvo suficientes votos en las primarias del martes para derrotar al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Cal Jillson, profesor de ciencias políticas en la Universidad Metodista del Sur, dijo que Cornyn representa al Partido Republicano de la vieja escuela.

“El ala de Bush ha perdido fuerza y el ala MAGA del partido está al mando, por lo que la pregunta es si Cornyn podrá sobrevivir a esto”, explicó Jillson. “Porque Paxton es visto más como un luchador agresivo que seguirá la línea republicana y apoyará a Donald Trump y a la base MAGA del partido”.

El presidente Donald Trump no ha respaldado a ninguno de los dos candidatos. La segunda vuelta electoral está prevista para el 26 de mayo.

El ganador del certamen se enfrentará al representante estatal James Talarico. Un número récord de demócratas participó en las primarias, superando a los republicanos. Jillson señaló que esto aumenta las posibilidades de que los demócratas ganen un escaño en el Senado de Texas.

“Los republicanos tienen mucho trabajo por delante para generar entusiasmo por sus candidatos y por las posiciones de su partido en cuestiones económicas básicas, cuestiones de asequibilidad y, ahora, sobre el uso de la fuerza en el extranjero”, señaló Jillson. “Porque muchos republicanos tradicionalmente estaban en contra de más guerras en el extranjero”.

La última vez que un demócrata ganó un escaño en el Senado de los Estados Unidos en el estado de la estrella solitaria fue en 1988. El presidente estuvo en Texas la semana pasada. Jillson señaló que podría ser una señal de que los republicanos están preocupados.

“No es una buena noticia para los republicanos, que tradicionalmente cuentan con muchos más votantes en sus primarias que los demócratas en las suyas”, observó Jillson. “Esta vez se ha producido un cambio, lo que sugiere un Partido Demócrata entusiasmado y un Partido Republicano un poco desconcertado”.