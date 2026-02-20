“Pagar más, recibir menos”: El tambaleante sistema sanitario estadounidense

Sunita Sohrabji

American Community Media

Millones de estadounidenses se enfrentan al aumento de las primas de los seguros médicos y al incremento de los gastos que deben pagar de su bolsillo. Los defensores advierten que, como resultado, un gran número de personas no podrá permitirse la cobertura, lo que supondrá una carga para el sistema sanitario en general.

Más de 20 millones de personas inscritas en los planes del mercado de seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible están viendo cómo sus primas mensuales se duplican o incluso se multiplican tras la expiración de los subsidios federales mejorados a principios de año. Los primeros datos muestran que alrededor de 1.4 millones de personas ya han abandonado su cobertura o han rebajado la categoría de sus planes. Los analistas predicen que otros 3 millones podrían seguirles en marzo, tras la finalización del periodo de gracia para el pago de las primas.

“En promedio, se trata de más del doble de sus primas. Y en muchos casos, es el triple o el cuádruple”, afirmó Anthony Wright, director ejecutivo de Families USA, en una reciente rueda de prensa de American Community Media.

Impacto por el precio

Muchos consumidores de bajos ingresos que antes pagaban poco o nada por la cobertura ahora pagarán cientos de dólares al mes. Los estadounidenses de edad avanzada, en particular, se enfrentan a un enorme impacto económico.

En 2021, en plena pandemia de COVID-19, se introdujeron créditos fiscales mejorados para las personas que reciben atención médica a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Estos créditos iban a expirar en tres años, pero los demócratas del Congreso lucharon con ahínco para mantener las subvenciones, destacando la protección que ofrecían a los consumidores con bajos ingresos.

Los créditos expiraron el 31 de diciembre de 2025. Muchas familias se ven ahora obligadas a elegir entre pagar el seguro médico u otras necesidades básicas, dijo Wright.

“Es posible que algunos se hayan sorprendido por el aumento de los precios y ya hayan cancelado su cobertura, mientras que otros hayan optado por una cobertura de menor nivel con deducibles altísimos, pagando más y obteniendo menos”, afirmó. “Esperamos que muchos intenten pagar sus primas de cientos o miles de dólares más en los próximos meses y renuncien a otras necesidades, pero es posible que algunos terminen sin seguro en los próximos meses”.

Los efectos secundarios se extienden más allá de los hogares. Wright advirtió que el aumento de las tasas de personas sin seguro podría desestabilizar tanto a las aseguradoras como a los proveedores.

Impacto en cadena para todos los consumidores

“Si las personas pierden su cobertura, eso significa que las aseguradoras están cubriendo a un grupo más pequeño y más enfermo”, dijo. “Eso significa que las primas también aumentarán como resultado. Por lo tanto, esto tiene un impacto en cadena en el aumento de los costos y en la disminución de los servicios para todos, no solo para aquellos que se ven directamente afectados”.

Los costos de la atención médica también están consumiendo una parte cada vez mayor de la economía estadounidense. El economista Neil Mahoney, de la Universidad de Stanford, dijo que el gasto en salud ha aumentado de alrededor del 8 % del producto interno bruto hace varias décadas a alrededor del 18 % en la actualidad, más que en cualquier otro país similar.

“El factor más importante es que los precios son demasiado altos”, afirmó Mahoney. “Por todo, desde medicamentos hasta atención hospitalaria, pagamos precios más altos que casi cualquier otro lugar del mundo”.

Esos precios se reflejan en las primas, los deducibles y los copagos, que suponen una carga cada vez mayor para las familias y los empleadores. Mahoney afirmó que el costo promedio anual de la cobertura familiar es ahora de unos 27 000 dólares.

“Por 27 000 dólares puedes conseguir un coche decente”, dijo. “Es una cantidad enorme de dinero”.

Impacto en la fuerza laboral

“Y si eres propietario de una pequeña empresa o una firma que intenta salir adelante en un entorno difícil, ofrecer ese seguro médico, aunque creas que es muy importante para tus empleados, supone una gran carga para tus resultados”, afirmó Mahoney, miembro inaugural de la cátedra George P. Shultz del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford.

A medida que los empleadores absorben los mayores costos de los seguros, los trabajadores suelen sentir el impacto a través de salarios más bajos o menos empleos, dijo Mahoney.

“Cuando los costos de la atención médica aumentan para las empresas, estas hacen una de dos cosas: reducen los salarios que pagan a sus trabajadores o despiden a trabajadores o no contratan a nuevos”, afirmó Mahoney. Por el contrario, señaló que el único sector en crecimiento en el mercado laboral, actualmente estancado, es el de la atención médica.

No puedo pagar los medicamentos

Los pacientes también se enfrentan a un aumento de los costos en la farmacia. Merith Basey, directora ejecutiva de Patients for Affordable Drugs, afirmó que uno de cada tres estadounidenses no puede permitirse los medicamentos recetados.

“Los estadounidenses pagan entre cuatro y ocho veces más que los pacientes de otros países con ingresos altos por los mismos medicamentos de marca”, afirmó Basey. “La razón es que son las empresas farmacéuticas las que fijan esos precios de lanzamiento y controlan el mercado a través de sus monopolios”.

Basie dijo que las compañías farmacéuticas utilizan habitualmente estrategias de patentes para bloquear la competencia y mantener los precios altos.

Las ganancias por encima de los pacientes

“Cuando un medicamento genérico entra en el mercado, se puede reducir el precio de un medicamento en un 39 % de media”, afirmó. “Si hay cinco o seis competidores, se producirá una reducción de alrededor del 95 %. Por eso, muchas de las prácticas que se observan en la industria farmacéutica tienen como objetivo impedir que esos genéricos lleguen al mercado”.

Los ponentes de la sesión informativa afirmaron que la crisis de la asequibilidad no es inevitable y esbozaron soluciones políticas para hacer frente al aumento de los costos y la pérdida de cobertura.

Wright dijo que el Congreso aún podría mitigar el daño ampliando los créditos fiscales mejorados para las primas, incluso con carácter retroactivo.

“Estos importantes aumentos de las primas se podían haber evitado por completo”, afirmó. “La mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado han votado a favor de prorrogar los créditos fiscales para las primas durante tres años. Existe un amplio apoyo público a esta ayuda para hacerlas más asequibles”.

Ampliación de Medicare

Mahoney hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo reformas más amplias para abordar los factores que impulsan los costos subyacentes, entre ellas la ampliación de la plantilla de profesionales sanitarios, el fortalecimiento de la competencia y el aprovechamiento de los programas públicos que han tenido éxito.

“El programa Medicare es un programa increíblemente sólido”, afirmó. “Aumentar el acceso a Medicare, por ejemplo, permitiendo que las personas mayores de 50 años se afilien a Medicare, o reconsiderando la idea de una opción pública, son medidas importantes”.

Mahoney también dijo que los responsables políticos deberían reducir el reparto de costos de la atención médica necesaria, señalando que los copagos elevados disuaden a los pacientes de buscar tratamiento.

“Cuando se expone a las personas a los costos, no solo recortan en cuidados cuya utilidad puede ser cuestionable, sino también en cosas que necesitan”, afirmó. “Debería haber una agenda política importante para eliminar el reparto de costos de cualquier atención médica necesaria que las personas requieran”.

Negociación de los precios de los medicamentos

En cuanto a los medicamentos recetados, Basey señaló las recientes reformas que permiten a Medicare negociar los precios como un gran avance.

“Por primera vez, los medicamentos más caros y más utilizados tienen ahora precios negociados”, afirmó. “Los nuevos precios entraron en vigor con una reducción de aproximadamente el 63 % con respecto a lo que habrían costado anteriormente”.

En la primera fase de las negociaciones se presentaron diez medicamentos. Entre ellos se incluyen: anticoagulantes de uso común (Eliquis, Xarelto), medicamentos para la diabetes (Jardiance, Januvia, Farxiga, NovoLog), un medicamento para la insuficiencia cardíaca (Entresto), un medicamento para enfermedades autoinmunes (Enbrel) y un medicamento contra el cáncer (Imbruvica). La segunda fase se pondrá en marcha en 2028.

Se necesitan más reformas para frenar los monopolios y reducir los precios de lanzamiento, pero el apoyo público es fuerte, afirmó.

“Nueve de cada diez estadounidenses quieren que el Congreso haga más para reducir los precios de los medicamentos”, afirmó Basie. “Los medicamentos no sirven de nada si la gente no puede pagarlos”.